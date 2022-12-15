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USAID передало навчальним закладам України 5 тисяч ноутбуків

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usaid,ноутбуки

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 5 тисяч ноутбуків для навчальних закладів України.

Про це агентство повідомило у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"USAID доставило 5 тис ноутбуків, безкоштовно наданих HP, Глобальною бізнес-коаліцією за освіту та Microsoft, до навчальних закладів по всій Україні.

Це допоможе учням і студентам продовжувати освіту у воєнний час. Попри жорстокий напад Кремля, молодь України налаштована на суверенне і демократичне майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: USAID надає Україні 80 генераторів. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Тимошонка вже "прібарахлілся"?
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15.12.2022 20:23
+6
Розкрадуть (
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15.12.2022 20:50
+5
А чому ви не згадуєте, що він депутат від "Нашого краю"? І де "Порошенко створив Партію регіонів"? Про "ліпєцкую фабріку" забули, знову ж таки!

А тепер "контрольний в макітру": що "змародерив" лідер БПП?
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15.12.2022 20:39
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Капля у морі.
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15.12.2022 20:19 Відповісти
Це усе ж таки щось чим нічого. Мій племінник є директор одного навчального закладу. Яка там прекрасна і патріотична молодь,
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15.12.2022 20:26 Відповісти
Тимошонка вже "прібарахлілся"?
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15.12.2022 20:23 Відповісти
45"В Николаеве вручили подозрения экс-депутату горсовета Владиславу Ентину и его пособнику за присвоение емкостей для питьевой воды, которую передавали в качестве благотворительной помощи для города.15 Дек 2022

0"
"В восьмом созыве (2014-2019) Верховной Рады Владислав на общественных началах был помощником парламентария Давида Маркарьяна из БПП"
--------------
Хорошие учителя, а привычка мародерить ещё с тех времён видимо осталась.
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15.12.2022 20:30 Відповісти
А чому ви не згадуєте, що він депутат від "Нашого краю"? І де "Порошенко створив Партію регіонів"? Про "ліпєцкую фабріку" забули, знову ж таки!

А тепер "контрольний в макітру": що "змародерив" лідер БПП?
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15.12.2022 20:39 Відповісти
Что мне в вас нравится, так это как вы лихо прикидываетесь шлангами. Разве я что-то написал лично о Порошенко?
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15.12.2022 20:47 Відповісти
Добре, якщо я виправлю фрази з "Порошенко створив Партію регіонів" та "лідер БПП" на фразу "Один з членів БПП..." (далі за текстом) - питання зникне?

Ну а по решті питань, я так розумію, сказати нема чого і заперечень немає, так?
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15.12.2022 20:54 Відповісти
Хіба Порошенко створив ПР ? Не бреши.
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15.12.2022 20:49 Відповісти
Був одним з тих, хто утворив цю політсилу.
Але я використовую ольгінсько-подоляковськи наративи для спілкування з тими, хто їх просуває. В них методички дуже часто змінюються і так весело спостерігати за тим, як вони намагаються самі собі заперечувати
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15.12.2022 20:57 Відповісти
депутаты обросли бюджетным баблом, и не хотят сброситься
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15.12.2022 20:25 Відповісти
Розкрадуть (
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15.12.2022 20:50 Відповісти
Однозначно! Но пару штук достанется студентам.
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15.12.2022 21:53 Відповісти
Ага,батьки котрих керують в школі.
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16.12.2022 06:23 Відповісти
Викинули гроші на вітер - однак слуги та їх прислужники розкрадуть!
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15.12.2022 21:00 Відповісти
Все кірюша купить новий порше
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15.12.2022 21:18 Відповісти
5тыщ ноутов по минимум 300 юсд 15 и 00000 итого 1500000 полтора ляма
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15.12.2022 22:35 Відповісти
батька щедрый сегодня каждому в семье по порше)
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15.12.2022 22:36 Відповісти
ой зря (
Остановитесь!
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15.12.2022 22:26 Відповісти
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15.12.2022 22:32 Відповісти
Продано!
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16.12.2022 04:34 Відповісти
Конфигурация ноутов какая? Кто знает? Операционка есть? Какая? Она постоянная, или ограниченная по времени? Сколько оперативки? HDD или SSD?...
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16.12.2022 06:02 Відповісти
 
 