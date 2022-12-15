USAID передало навчальним закладам України 5 тисяч ноутбуків
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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 5 тисяч ноутбуків для навчальних закладів України.
Про це агентство повідомило у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"USAID доставило 5 тис ноутбуків, безкоштовно наданих HP, Глобальною бізнес-коаліцією за освіту та Microsoft, до навчальних закладів по всій Україні.
Це допоможе учням і студентам продовжувати освіту у воєнний час. Попри жорстокий напад Кремля, молодь України налаштована на суверенне і демократичне майбутнє", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Evgeny N
показати весь коментар15.12.2022 20:23
+6 Igor Grytselyak
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+5 Evgeny N
показати весь коментар15.12.2022 20:39
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0"
"В восьмом созыве (2014-2019) Верховной Рады Владислав на общественных началах был помощником парламентария Давида Маркарьяна из БПП"
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Хорошие учителя, а привычка мародерить ещё с тех времён видимо осталась.
А тепер "контрольний в макітру": що "змародерив" лідер БПП?
Ну а по решті питань, я так розумію, сказати нема чого і заперечень немає, так?
Але я використовую ольгінсько-подоляковськи наративи для спілкування з тими, хто їх просуває. В них методички дуже часто змінюються і так весело спостерігати за тим, як вони намагаються самі собі заперечувати
Остановитесь!