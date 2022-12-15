РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9913 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
5 660 16
санкции (10615) Евросоюз (15873)

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Сегодня, 15 декабря, послы Евросоюза согласовали очередной пакет антироссийских санкций.

О согласовании нового санкционного пакета объявило чешское председательство в Совете ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В санкционный список, представленный Европейской комиссией 7 декабря, предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Читайте также: Россия, несмотря на санкции, закупила у западных фирм комплектующие для дронов "Орлан", - Reuters

Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.

При этом исключения по экспорту продуктов питания из России все еще остаются в санкционном пакете, но они "уточнены таким образом, что каждое государство-член может учитывать интересы своей национальной безопасности". Отметим, что согласование санкций блокировано Литвой и Польшей. Причиной такого решения было то, что несколько стран хотели отменить запрет на экспорт продуктов питания из страны-агрессора. Таким образом, Россия могла бы найти пути для обхода санкций.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Євросоюз нагадю тьотку на кассі:
- Вам який пакєт?
показать весь комментарий
15.12.2022 22:53
+4
Імпотенти сцикливі.
В сраку ***** заглядали і заглядають.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:53
+2
Це не пакет, а кульок якийсь. 😡
показать весь комментарий
15.12.2022 22:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а 10 пакет коли? Завтра вже час звонити в ес і поцікавитися.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:50 Ответить
Євросоюз нагадю тьотку на кассі:
- Вам який пакєт?
показать весь комментарий
15.12.2022 22:53 Ответить
Імпотенти сцикливі.
В сраку ***** заглядали і заглядають.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:53 Ответить
А що вас не влаштовує у цьому пакеті?
показать весь комментарий
15.12.2022 22:59 Ответить
В усіх пакетах мене не влаштовує одне - ні одна санкція НАПРЯМУ не погіршує життя пересічних орків.
ОТ І ВСЕ! - поки цього не буде - нічого не зміниться в мордорі.
СРСР розпався через що? Всі хотіли свободи, геть комуністів, хочемо, як Захід??
Юринда
Хто пом'ятає - всі хотіли їсти і хоч щось вдягнути, взути і якусь ліку купити... без роботи не лишитись...

P.S.
Ну і звичайно, кожна республіка вважала себе обікраденою іншими: "будемо самі - будемо багаті".
Але поштовх був якраз від наступаючих злиднів.
показать весь комментарий
16.12.2022 02:25 Ответить
Це не пакет, а кульок якийсь. 😡
показать весь комментарий
15.12.2022 22:56 Ответить
Дев'ятий вал.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:00 Ответить
Банківський сектор там і так уже дрейфує....
показать весь комментарий
16.12.2022 00:15 Ответить
цензор.нетовські аналітеги не одобрюють санкції. отже, вся надія на супер-над-головнокомандувача нашого Володимира Найвеличнішого
показать весь комментарий
16.12.2022 00:19 Ответить
https://youtu.be/_oEorATtcj0...

Потери под Бахмутом один к 5 командир роты НГУ...
Крыс путлера кладут штабелями... Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱✊👍💪💙💛🔱
показать весь комментарий
16.12.2022 02:03 Ответить
Чеhttps://youtu.be/ktke80CFazI...
Поставки вооружений в Украину из Чехии...
показать весь комментарий
16.12.2022 02:49 Ответить
Выразили глубокую озабоченность и обозвали РФ какашкой
показать весь комментарий
16.12.2022 07:19 Ответить
https://youtube.com/shorts/95LpUT1oqJE?feature=share...

Первый полет беспилотного турецкого самолёта Байрактар Круто✊
показать весь комментарий
16.12.2022 08:22 Ответить
Главная банкирша Мавзолея Эльвира Набиуллина предупредила банду путлера,мы входим в период Рецессии,а это значит что экономика в глубокой Дупе🤣🤣🤣вяличие вылезло со всех дыр🦍🦍типа Бурлаки с Волги. Встали с кален 🦍🦍🦍🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.12.2022 08:28 Ответить
 
 