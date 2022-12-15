Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сегодня, 15 декабря, послы Евросоюза согласовали очередной пакет антироссийских санкций.
О согласовании нового санкционного пакета объявило чешское председательство в Совете ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В санкционный список, представленный Европейской комиссией 7 декабря, предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.
Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.
При этом исключения по экспорту продуктов питания из России все еще остаются в санкционном пакете, но они "уточнены таким образом, что каждое государство-член может учитывать интересы своей национальной безопасности". Отметим, что согласование санкций блокировано Литвой и Польшей. Причиной такого решения было то, что несколько стран хотели отменить запрет на экспорт продуктов питания из страны-агрессора. Таким образом, Россия могла бы найти пути для обхода санкций.
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- Вам який пакєт?
В сраку ***** заглядали і заглядають.
ОТ І ВСЕ! - поки цього не буде - нічого не зміниться в мордорі.
СРСР розпався через що? Всі хотіли свободи, геть комуністів, хочемо, як Захід??
Юринда
Хто пом'ятає - всі хотіли їсти і хоч щось вдягнути, взути і якусь ліку купити... без роботи не лишитись...
P.S.
Ну і звичайно, кожна республіка вважала себе обікраденою іншими: "будемо самі - будемо багаті".
Але поштовх був якраз від наступаючих злиднів.
Потери под Бахмутом один к 5 командир роты НГУ...
Крыс путлера кладут штабелями... Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱✊👍💪💙💛🔱
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Первый полет беспилотного турецкого самолёта Байрактар Круто✊