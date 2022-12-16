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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Євросоюз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Сьогодні, 15 грудня, посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій.

Про узгодження нового санкційного пакета оголосило чеське головування в Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

До санкційного списку, представленого Європейською комісією 7 грудня, пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує експортувати металопродукцію до країн ЄС в обхід санкцій, заробляючи на свою агресію, – Риженков

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.

При цьому, винятки щодо експорту продуктів харчування з Росії все ще залишаються в санкційному пакеті, але вони "уточнені таким чином, що кожна держава-член може враховувати інтереси своєї національної безпеки". Зазначимо, що узгодження санкцій блокували Литва та Польща. Причиною такого рішення було те, що кілька країн хотіли скасувати заборону експорту продуктів харчування з країни-агресора. Таким чином Росія могла б знайти шляхи для обходу санкцій.
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Топ коментарі
+5
Євросоюз нагадю тьотку на кассі:
- Вам який пакєт?
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15.12.2022 22:53
+4
Імпотенти сцикливі.
В сраку ***** заглядали і заглядають.
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15.12.2022 22:53
+2
Це не пакет, а кульок якийсь. 😡
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15.12.2022 22:56
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а 10 пакет коли? Завтра вже час звонити в ес і поцікавитися.
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15.12.2022 22:50 Відповісти
Євросоюз нагадю тьотку на кассі:
- Вам який пакєт?
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15.12.2022 22:53 Відповісти
Імпотенти сцикливі.
В сраку ***** заглядали і заглядають.
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15.12.2022 22:53 Відповісти
А що вас не влаштовує у цьому пакеті?
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15.12.2022 22:59 Відповісти
В усіх пакетах мене не влаштовує одне - ні одна санкція НАПРЯМУ не погіршує життя пересічних орків.
ОТ І ВСЕ! - поки цього не буде - нічого не зміниться в мордорі.
СРСР розпався через що? Всі хотіли свободи, геть комуністів, хочемо, як Захід??
Юринда
Хто пом'ятає - всі хотіли їсти і хоч щось вдягнути, взути і якусь ліку купити... без роботи не лишитись...

P.S.
Ну і звичайно, кожна республіка вважала себе обікраденою іншими: "будемо самі - будемо багаті".
Але поштовх був якраз від наступаючих злиднів.
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16.12.2022 02:25 Відповісти
Це не пакет, а кульок якийсь. 😡
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15.12.2022 22:56 Відповісти
Дев'ятий вал.
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15.12.2022 23:00 Відповісти
Банківський сектор там і так уже дрейфує....
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16.12.2022 00:15 Відповісти
цензор.нетовські аналітеги не одобрюють санкції. отже, вся надія на супер-над-головнокомандувача нашого Володимира Найвеличнішого
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16.12.2022 00:19 Відповісти
https://youtu.be/_oEorATtcj0...

Потери под Бахмутом один к 5 командир роты НГУ...
Крыс путлера кладут штабелями... Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱✊👍💪💙💛🔱
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16.12.2022 02:03 Відповісти
Чеhttps://youtu.be/ktke80CFazI...
Поставки вооружений в Украину из Чехии...
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16.12.2022 02:49 Відповісти
Выразили глубокую озабоченность и обозвали РФ какашкой
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16.12.2022 07:19 Відповісти
https://youtube.com/shorts/95LpUT1oqJE?feature=share...

Первый полет беспилотного турецкого самолёта Байрактар Круто✊
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16.12.2022 08:22 Відповісти
Главная банкирша Мавзолея Эльвира Набиуллина предупредила банду путлера,мы входим в период Рецессии,а это значит что экономика в глубокой Дупе🤣🤣🤣вяличие вылезло со всех дыр🦍🦍типа Бурлаки с Волги. Встали с кален 🦍🦍🦍🤣🤣🤣🤣
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16.12.2022 08:28 Відповісти
 
 