Євросоюз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сьогодні, 15 грудня, посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій.
Про узгодження нового санкційного пакета оголосило чеське головування в Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
До санкційного списку, представленого Європейською комісією 7 грудня, пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.
Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.
При цьому, винятки щодо експорту продуктів харчування з Росії все ще залишаються в санкційному пакеті, але вони "уточнені таким чином, що кожна держава-член може враховувати інтереси своєї національної безпеки". Зазначимо, що узгодження санкцій блокували Литва та Польща. Причиною такого рішення було те, що кілька країн хотіли скасувати заборону експорту продуктів харчування з країни-агресора. Таким чином Росія могла б знайти шляхи для обходу санкцій.
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- Вам який пакєт?
В сраку ***** заглядали і заглядають.
ОТ І ВСЕ! - поки цього не буде - нічого не зміниться в мордорі.
СРСР розпався через що? Всі хотіли свободи, геть комуністів, хочемо, як Захід??
Юринда
Хто пом'ятає - всі хотіли їсти і хоч щось вдягнути, взути і якусь ліку купити... без роботи не лишитись...
P.S.
Ну і звичайно, кожна республіка вважала себе обікраденою іншими: "будемо самі - будемо багаті".
Але поштовх був якраз від наступаючих злиднів.
Потери под Бахмутом один к 5 командир роты НГУ...
Крыс путлера кладут штабелями... Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱✊👍💪💙💛🔱
Поставки вооружений в Украину из Чехии...
Первый полет беспилотного турецкого самолёта Байрактар Круто✊