В Запорожской области около 15 "прилетов", - ОВА (обновлено)

Российские оккупанты обстреливают Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг наносит ракетные удары. Оставайтесь в безопасных местах!" – говорится в сообщении.

По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, нанесено около 12 ударов.

Позже глава ОВА Старух заявил: "Пока известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры".

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