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война (46746) Запорожье (2340) обстрел (20144) Запорожская область (2244) Старух (145)

В Запорожской области около 15 "прилетов", - ОВА (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Российские оккупанты обстреливают Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг наносит ракетные удары. Оставайтесь в безопасных местах!" – говорится в сообщении.

По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, нанесено около 12 ударов.

Позже глава ОВА Старух заявил: "Пока известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры".

Смотрите также: Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, есть попадания в жилой дом, под завалами могут быть люди (обновлено)
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Топ комментарии
+12
всеодно русня буде смоктать!
електрика є, опалення є, життя продовжується
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16.12.2022 10:32
+11
Походу Запорожье обстреливают ракетами С-300. Пока не отгоним рашистов от наших городов на расстояние полета ракет они жизни нам не дадут.
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16.12.2022 10:48
+9
ППЦь вас криють. То нас (Миколаїв) утюжили, особливо вночі), поки Херсон не забрали. Були спроби з Каховки дістати, щось навіть виходило, але відповідь не забарилась. Розвалили ті установки. А ваш напрямок на часі самий гострий. Орки те знають і валять. При чому, тупо валять, не військовим, а по громадянським, по підприємствам. Чи то така у них стратегія, чи то у них такі точні ракети. У нас розвалили усі заводи, підприємства, дуже багато будинків порушино.
ОРКИ - суки!
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16.12.2022 10:49
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Да тут с утра какой-то гребаный салют. Бахает и бахает.
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16.12.2022 09:38 Ответить
ППЦь вас криють. То нас (Миколаїв) утюжили, особливо вночі), поки Херсон не забрали. Були спроби з Каховки дістати, щось навіть виходило, але відповідь не забарилась. Розвалили ті установки. А ваш напрямок на часі самий гострий. Орки те знають і валять. При чому, тупо валять, не військовим, а по громадянським, по підприємствам. Чи то така у них стратегія, чи то у них такі точні ракети. У нас розвалили усі заводи, підприємства, дуже багато будинків порушино.
ОРКИ - суки!
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16.12.2022 10:49 Ответить
минимум 10 взрывов слышал очень сильных
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16.12.2022 09:47 Ответить
всеодно русня буде смоктать!
електрика є, опалення є, життя продовжується
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16.12.2022 10:32 Ответить
к сожалению,пока русня будет и дальше закупать импортную продукцию,включая микросхемы которые прекрасно покупаються обходными путями, и никто это не контролирует,пока кацапы такими же обходными путями продают свою продукцию в западные страны и получают деньги, и тут тоже это по сути никто жестко не контролирует,то у них и дальше будут возможности делать у себя ракеты и получать деньги на войну, то эти обстрелы могут продолжаться очень долго.
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16.12.2022 10:46 Ответить
откуда стреляли?
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16.12.2022 10:46 Ответить
Если окажектся , шо стреляли кинжалами, валить нафиг в Беларуси кацапский авакс-50, вместе с носителями кинжалов.
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16.12.2022 10:48 Ответить
Походу Запорожье обстреливают ракетами С-300. Пока не отгоним рашистов от наших городов на расстояние полета ракет они жизни нам не дадут.
показать весь комментарий
16.12.2022 10:48 Ответить
 
 