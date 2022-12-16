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В Запорожской области около 15 "прилетов", - ОВА (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреливают Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Враг наносит ракетные удары. Оставайтесь в безопасных местах!" – говорится в сообщении.
По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, нанесено около 12 ударов.
Позже глава ОВА Старух заявил: "Пока известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все соответствующие службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры".
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