У Запорізькій області близько 15 "прильотів", - ОВА (оновлено)

Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог наносить ракетні удари. Залишайтеся в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, завдано близько 12 ударів.

Пізніше голова ОВА Старух пізніше заявив: "Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури".

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