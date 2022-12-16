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У Запорізькій області близько 15 "прильотів", - ОВА (оновлено)
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Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог наносить ракетні удари. Залишайтеся в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.
За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, завдано близько 12 ударів.
Пізніше голова ОВА Старух пізніше заявив: "Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури".
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