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війна (56389) Запоріжжя (1441) обстріл (21042) Запорізька область (2560) Старух (198)

У Запорізькій області близько 15 "прильотів", - ОВА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог наносить ракетні удари. Залишайтеся в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, завдано близько 12 ударів.

Пізніше голова ОВА Старух пізніше заявив: "Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
всеодно русня буде смоктать!
електрика є, опалення є, життя продовжується
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16.12.2022 10:32
+11
Походу Запорожье обстреливают ракетами С-300. Пока не отгоним рашистов от наших городов на расстояние полета ракет они жизни нам не дадут.
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16.12.2022 10:48
+9
ППЦь вас криють. То нас (Миколаїв) утюжили, особливо вночі), поки Херсон не забрали. Були спроби з Каховки дістати, щось навіть виходило, але відповідь не забарилась. Розвалили ті установки. А ваш напрямок на часі самий гострий. Орки те знають і валять. При чому, тупо валять, не військовим, а по громадянським, по підприємствам. Чи то така у них стратегія, чи то у них такі точні ракети. У нас розвалили усі заводи, підприємства, дуже багато будинків порушино.
ОРКИ - суки!
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16.12.2022 10:49
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Да тут с утра какой-то гребаный салют. Бахает и бахает.
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16.12.2022 09:38 Відповісти
ППЦь вас криють. То нас (Миколаїв) утюжили, особливо вночі), поки Херсон не забрали. Були спроби з Каховки дістати, щось навіть виходило, але відповідь не забарилась. Розвалили ті установки. А ваш напрямок на часі самий гострий. Орки те знають і валять. При чому, тупо валять, не військовим, а по громадянським, по підприємствам. Чи то така у них стратегія, чи то у них такі точні ракети. У нас розвалили усі заводи, підприємства, дуже багато будинків порушино.
ОРКИ - суки!
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16.12.2022 10:49 Відповісти
минимум 10 взрывов слышал очень сильных
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16.12.2022 09:47 Відповісти
всеодно русня буде смоктать!
електрика є, опалення є, життя продовжується
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16.12.2022 10:32 Відповісти
к сожалению,пока русня будет и дальше закупать импортную продукцию,включая микросхемы которые прекрасно покупаються обходными путями, и никто это не контролирует,пока кацапы такими же обходными путями продают свою продукцию в западные страны и получают деньги, и тут тоже это по сути никто жестко не контролирует,то у них и дальше будут возможности делать у себя ракеты и получать деньги на войну, то эти обстрелы могут продолжаться очень долго.
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16.12.2022 10:46 Відповісти
откуда стреляли?
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16.12.2022 10:46 Відповісти
Если окажектся , шо стреляли кинжалами, валить нафиг в Беларуси кацапский авакс-50, вместе с носителями кинжалов.
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16.12.2022 10:48 Відповісти
Походу Запорожье обстреливают ракетами С-300. Пока не отгоним рашистов от наших городов на расстояние полета ракет они жизни нам не дадут.
показати весь коментар
16.12.2022 10:48 Відповісти
 
 