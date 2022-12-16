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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15358) война (46746) Генштаб ВС (4278) ликвидация (1929) уничтожение (3832) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97,2 тыс. человек (+680 в сутки), 2980 танков, 1946 артсистем, 5952 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 16 декабря составляют примерно 97 270 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие потери российских оккупантов с 24 февраля ориентировочно составляют:

личного состава - около 97270 (+680) человек ликвидировано,

танков - 2980 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5952 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1946 (+3) ед,

РСЗО - 410 (+4) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,

специальная техника – 172 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97,2 тыс. человек (+680 в сутки), 2980 танков, 1946 артсистем, 5952 бронированные машины 01
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Топ комментарии
+6
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16.12.2022 10:44
+4
раньше, через 4-5 дней
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16.12.2022 12:31
+3
Будет перевыполнение плана)
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16.12.2022 12:38
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16.12.2022 10:44 Ответить
раньше, через 4-5 дней
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16.12.2022 12:31 Ответить
Може і на Миколая )
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16.12.2022 12:51 Ответить
Україна переможе, коли стане на коліна перед Богом.
Второзаконие 1.42
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16.12.2022 10:47 Ответить
шось мені підказує, шо Україну вже на коліна не поставити... ні перед чортом, ні перед ким...
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16.12.2022 13:27 Ответить
Стати на коліна перед Богом між іншим означає слухатися здорового глузду, навіть коли не дуже і хочеться, не бути пихатим, жадібними, лінивими, і так далі, навіть тоді, коли цілком можете собі це позволити, не давати волі своїм тараканам (кожен має тараканів хоч якихось). Взагалі це нелегке завдання і робити його треба все життя, ніколи не розслаблятися, і все це щоб не втратити благословіння Боже і не закінчити так як кацапи.
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16.12.2022 21:25 Ответить
Место Писания конечно притянуто за уши, но соображение верно.

1. Прит.16:32 Долготерпеливый лучше
храброго, и владеющий собою [лучше]
завоевателя города.
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17.12.2022 00:25 Ответить
Будет перевыполнение плана)
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16.12.2022 12:38 Ответить
День чмобіків з підтримкою арти та танків ) Всі в АД!
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16.12.2022 12:52 Ответить
👍
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16.12.2022 15:12 Ответить
Ліквідовано - це разом з пораненими, скоріше за все
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16.12.2022 13:42 Ответить
Кількість поранених в 3-4 рази більше.
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16.12.2022 16:01 Ответить
и поэтому мобилизация 300 тыс...?\не считая всякого другого дерьма...\
и стёпа - ты прямо как мылиционер...
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16.12.2022 19:11 Ответить
Без поранених. Але, мабуть, з ДНР і ЛНР.
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16.12.2022 19:15 Ответить
 
 