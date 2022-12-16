Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97,2 тыс. человек (+680 в сутки), 2980 танков, 1946 артсистем, 5952 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 16 декабря составляют примерно 97 270 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие потери российских оккупантов с 24 февраля ориентировочно составляют:

личного состава - около 97270 (+680) человек ликвидировано,

танков - 2980 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5952 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1946 (+3) ед,

РСЗО - 410 (+4) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,

специальная техника – 172 (+0).

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