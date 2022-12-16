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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97,2 тыс. человек (+680 в сутки), 2980 танков, 1946 артсистем, 5952 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 16 декабря составляют примерно 97 270 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие потери российских оккупантов с 24 февраля ориентировочно составляют:
личного состава - около 97270 (+680) человек ликвидировано,
танков - 2980 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 5952 (+6) ед,
артиллерийских систем - 1946 (+3) ед,
РСЗО - 410 (+4) ед,
средства ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
крылатые ракеты – 592 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
специальная техника – 172 (+0).
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