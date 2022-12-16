Путин собрал Совбез, чтобы обсудить "взаимодействие" с соседними странами, - росСМИ

Президент РФ Владимир Путин собрал Совбез, на котором предложил обсудить "взаимодействие" с соседними странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Путин обсуждает с постоянными членами Совбеза "взаимодействие с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям", - говорится в сообщении.

Читайте также: Путин не всегда соотносит цели с возможностями, часто он достаточно безрассуден, - посол США в НАТО Смит