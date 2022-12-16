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Путин собрал Совбез, чтобы обсудить "взаимодействие" с соседними странами, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин собрал Совбез, на котором предложил обсудить "взаимодействие" с соседними странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Путин обсуждает с постоянными членами Совбеза "взаимодействие с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям", - говорится в сообщении.
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+53 Прощай немытая раССея
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+26 Алекс Мышкевич
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Пожалуйста, подождите...
рашка-іран-півн.корея-венесуела--еритрея...
та ще декілька "потужних" держав
Доречі Турція та Сирія теж не дуже далеко від РФ
Це я про те, що був перелік країн, " осі", і можливо Венесуела і не має посольства в Северной Корее, і не дружить з ними, мова була не про дружбу, а про систему керування країнами, демократія, автократія
Вперта)
Бульбофюрер вже не знає, куди себе подіти...
я вважала, що найбільше зебілів серед пенсів, особливо сільських.
Достоевский страдает....
2) будуть напевно просити Азію щоб рабсилу прислали,бо немає кому працювати.
Жванецкий об умных и тупых...
Я воспринимаю такие "видео" как издевательство над разумом.
Уважай чужое время.
Евгений Понасенков о Сралине..👍
https://www.youtube.com/watch?v=SQFwxgpWT4o&t=6s