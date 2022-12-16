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Путін зібрав Радбез, щоб обговорити "взаємодію" з сусідніми країнами, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін зібрав Радбез, на якому запропонував обговорити "взаємодію" з сусідніми країнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Путін обговорює з постійними членами Радбезу "взаємодію із сусідами за окремими і теж вельми значущими для нас напрямками", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+53 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.12.2022 11:49
+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.12.2022 12:19
+26 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.12.2022 11:59
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Будь ласка, зачекайте...
рашка-іран-півн.корея-венесуела--еритрея...
та ще декілька "потужних" держав
Доречі Турція та Сирія теж не дуже далеко від РФ
Це я про те, що був перелік країн, " осі", і можливо Венесуела і не має посольства в Северной Корее, і не дружить з ними, мова була не про дружбу, а про систему керування країнами, демократія, автократія
Вперта)
Бульбофюрер вже не знає, куди себе подіти...
я вважала, що найбільше зебілів серед пенсів, особливо сільських.
Достоевский страдает....
2) будуть напевно просити Азію щоб рабсилу прислали,бо немає кому працювати.
Жванецкий об умных и тупых...
Я воспринимаю такие "видео" как издевательство над разумом.
Уважай чужое время.
Евгений Понасенков о Сралине..👍
https://www.youtube.com/watch?v=SQFwxgpWT4o&t=6s