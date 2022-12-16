Путін зібрав Радбез, щоб обговорити "взаємодію" з сусідніми країнами, - росЗМІ

Президент РФ Володимир Путін зібрав Радбез, на якому запропонував обговорити "взаємодію" з сусідніми країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Путін обговорює з постійними членами Радбезу "взаємодію із сусідами за окремими і теж вельми значущими для нас напрямками", - йдеться в повідомленні.

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