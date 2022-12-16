УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4341 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
26 236 52
війна (56389) Путін (21440) Росія (47203)

Путін зібрав Радбез, щоб обговорити "взаємодію" з сусідніми країнами, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,радбез

Президент РФ Володимир Путін зібрав Радбез, на якому запропонував обговорити "взаємодію" з сусідніми країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Путін обговорює з постійними членами Радбезу "взаємодію із сусідами за окремими і теж вельми значущими для нас напрямками", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін планує відвідати Білорусь 19 грудня

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+53
показати весь коментар
16.12.2022 11:49
+27
Юрій Луценко по інтерв'ю Залужного.

показати весь коментар
16.12.2022 12:19
+26
країни "Осі":
рашка-іран-півн.корея-венесуела--еритрея...
та ще декілька "потужних" держав
показати весь коментар
16.12.2022 11:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це хто у нього сусіди?
показати весь коментар
16.12.2022 11:49 Відповісти
країни "Осі":
рашка-іран-півн.корея-венесуела--еритрея...
та ще декілька "потужних" держав
показати весь коментар
16.12.2022 11:59 Відповісти
а так...раSSію "акружилі врагі".....
показати весь коментар
16.12.2022 13:43 Відповісти
А Китай? Друга економіка світу та 2 млрд населення.
Доречі Турція та Сирія теж не дуже далеко від РФ
показати весь коментар
16.12.2022 14:45 Відповісти
..Туреччина сказала ванюшкам... що вони друзі... і можете забрати свої війська з Сирії...що смердячі і зробили. І вже турецька армія ганяє сірійців і в хвіст і в гриву... А на базі смердячих у Хеміймі тихенько сидять кацапи і дивяться..як ізраїльскі Ф-16 шниряють туди ..сюди... ))) Китайці теж не такі дурнуваті..щоб не сподіватися що русня себе виснажить... Чули пісеньку..**русский ..китаец..братья навек!!!** а потім був Даманський і китайський ножик у спину СРСР!! Так що може бути і китайський Іркутськ і Хабаровськ...))) Самий ліпший друг смердячих..це Ерітрея. От ті точно **допоможуть**))
показати весь коментар
16.12.2022 20:41 Відповісти
Як кажуть їхні царі, у Росіі два друга - армія і флот.

Це я про те, що був перелік країн, " осі", і можливо Венесуела і не має посольства в Северной Корее, і не дружить з ними, мова була не про дружбу, а про систему керування країнами, демократія, автократія
показати весь коментар
16.12.2022 21:03 Відповісти
.. на сьогодняшній день нам однаково... у якій країні демократія чи автократія. Турецька автократія у зрівнянні з угорською демократією... це майже добре. Вам простий приклад...Країна-сусідка Молдова.... Не дозвояє транзит військових вантажів через свою територію. Там демократія... легше нам від цього? Сьогодні там була б автократія... і дозвіл на транзит зброї... краще не придумаєш. Тому стверджую... сьогодні нам потрібна підтримка та допомога. І плювати ..демократія там..чи автократія.
показати весь коментар
16.12.2022 21:27 Відповісти
Доречі, якщо б в Москві подумали трохи, то побачили, що чим більше тиск на Україну, тим більше спротив. Така нація
Вперта)
показати весь коментар
16.12.2022 21:50 Відповісти
... перемикач *голова-жопа * (по московські) у смердячій давно у положенні *жопа* та законтрений! Єю вони і думають...)))
показати весь коментар
16.12.2022 21:55 Відповісти
Ну щодо "ножика у спину" - то не все так однозначно Бо згідно з міжнародним правом Даманський був територією Китаю - там фарватер змінився А демаркаційна лінія була "у прив"язці" до фарватеру У нас з Білоруссю теж є свій "Даманський" - під Любечем Бо Дніпро вирішив змінить русло і став прориваться в своє старе русло - через "старуху" під нашим берегом Так наші стали насипать дамбу від берега до острова - щоб не пускать Дніпро під східний берег
показати весь коментар
17.12.2022 08:03 Відповісти
... мені ..навіть без фарватера Дніпра ясно...хто втикнув ножа у спину Україні! Теж пісні співали...що браття навік! І я впевнений..що китайці втикнуть ножа смердячим по саму рукоять. як тількі гниди почнуть валитися. Китай руками НАТО..Заходу і США з допомогою України розхитує глиняного монстра.... Дуже гарно грає...роблячи вид, що підтримує смердячих. Але більш ніж 70 відсотків своїх Збройних сил тримає вздовж монгольського кордону і у Генеральному штабі НВАК оперативні ігри проводять ніяк не на картах США. Так що з ножами біьш менш все очевидно....)))
показати весь коментар
17.12.2022 14:09 Відповісти
Вусатий бульбопідар.
показати весь коментар
16.12.2022 12:01 Відповісти
Пора б уже сусідам об'єднатися і знищити до ноги цю рашапоїдну тупорилу срань. А ***** зловити і посадити у клітку та возити по сусідах щоб кожен бажаючий міг підійти і плюнути в морду цього виродка до тих пір поки не здохне своєю смертю.
показати весь коментар
16.12.2022 15:52 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2022 11:49 Відповісти
Жодна тваринка при зйомках не постраждала, лише потвори- кацапи
показати весь коментар
16.12.2022 11:54 Відповісти
Оцу я розумію - новорічна ялинка!
показати весь коментар
16.12.2022 12:42 Відповісти
Вот би їм включити повітряну тривогу і ці старці будуть повзти до убежища повністю обкакані 🤣🤣
показати весь коментар
16.12.2022 11:50 Відповісти
Сусіди на Московії є, а от про що з ними говорити буде путлєр?
показати весь коментар
16.12.2022 11:51 Відповісти
Не треба мати ворогів якщо в тебе так сусуідка як русня
показати весь коментар
16.12.2022 11:53 Відповісти
Я так розумію, валізка переповнилась?
показати весь коментар
16.12.2022 11:56 Відповісти
Шо природні ресурси роблять -- хер іх так швидко потопиш .
показати весь коментар
16.12.2022 12:01 Відповісти
Аншлюс мабуть обговорює.

Бульбофюрер вже не знає, куди себе подіти...
показати весь коментар
16.12.2022 12:06 Відповісти
Це той що вмирае після операціїї,ось ось триває роками
показати весь коментар
16.12.2022 12:08 Відповісти
Юрій Луценко по інтерв'ю Залужного.

показати весь коментар
16.12.2022 12:19 Відповісти
В мене більша половина на роботі за Зе-боневтік. І хрен що докажеш.
показати весь коментар
16.12.2022 12:41 Відповісти
Що ж це за робота така де більша половина настільки тупих, що й досі нічого не зрозуміли?
я вважала, що найбільше зебілів серед пенсів, особливо сільських.
показати весь коментар
16.12.2022 13:35 Відповісти
... квартал-95...
показати весь коментар
16.12.2022 13:45 Відповісти
👍😄 точно!
показати весь коментар
16.12.2022 14:35 Відповісти
стереотипи і ярлики
показати весь коментар
16.12.2022 15:20 Відповісти
Дивні ми українці, здатні героїчно боронитися і вмирати якщо треба за волю, за Батьківщину, за свою Землю і за своїх дітей а обрати собі достойну владу як не могли раніше так і по сьогодні не здатні. І чого б це. Має бути причина. І поки ми не відшукаємо її доти українцями будуть правити хто завгодно тільки не самі українці. От цікаво, а хто думає що зараз нами правлять "щирі" українці? А чи багато таких хто думає що то на краще коли не українці? А може є ще інші варіанти?
показати весь коментар
16.12.2022 16:10 Відповісти
Дистанція 100 метрів. Ахаха!
показати весь коментар
16.12.2022 12:21 Відповісти
Маск, дай уродам Старлинк!
Достоевский страдает....
показати весь коментар
16.12.2022 12:33 Відповісти
Та еще охраны даже в кадре, панически боится даже своих.
показати весь коментар
16.12.2022 16:46 Відповісти
Едет к бульбашу уговаривать с попыткой напасть западную границу Украины или на Киев
показати весь коментар
16.12.2022 12:21 Відповісти
1) воно не володимир,а владімір.
2) будуть напевно просити Азію щоб рабсилу прислали,бо немає кому працювати.
показати весь коментар
16.12.2022 12:27 Відповісти
https://youtube.com/shorts/dpusBlnN7x4?feature=share...

Жванецкий об умных и тупых...
показати весь коментар
16.12.2022 12:33 Відповісти
в следующий раз скопируй сюда текст, юзернейм.

Я воспринимаю такие "видео" как издевательство над разумом.

Уважай чужое время.
показати весь коментар
16.12.2022 19:18 Відповісти
Че там обсуждать? Все смотрят как на холеру
показати весь коментар
16.12.2022 12:35 Відповісти
https://youtube.com/shorts/anGlLDbmf-M?feature=share..

Евгений Понасенков о Сралине..👍
показати весь коментар
16.12.2022 12:45 Відповісти
Через цього казла приходиться заново вивчати географію, в школі я її не *********.
показати весь коментар
16.12.2022 13:28 Відповісти
гниды *******
показати весь коментар
16.12.2022 14:11 Відповісти
Тема "радбезу" - куда будім с'********?
показати весь коментар
16.12.2022 14:17 Відповісти
Гаваріли би есчо,да боліт самі знаєте,що....
показати весь коментар
16.12.2022 14:56 Відповісти
збере щоб похвалитись скільки за сьогодні вразили туалетів в Україні своїми ракетами. Бойци з генераторами ***
показати весь коментар
16.12.2022 14:57 Відповісти
путін рнбо 2.0
https://www.youtube.com/watch?v=SQFwxgpWT4o&t=6s
показати весь коментар
16.12.2022 17:17 Відповісти
ЯВНЫЙ ЛИЛИПУТИН !!! ВОТ ТУДА И НЕОБХОДИМО РАКЕТЫ ПУСКАТЬ !!!
показати весь коментар
16.12.2022 18:34 Відповісти
какие страны с ним ещё о чём то говорят?такие же дикие как *********.эритрея,кндр,бульбаши,и иран.
показати весь коментар
16.12.2022 20:09 Відповісти
Який же він трусливий той карлик *****.... боїться близько до себе підпускати навіть своїх васалів.... сцить за своє нікчемне життя п@дло!
показати весь коментар
17.12.2022 00:50 Відповісти
Где атаки на Путина беспилотниками и ракетами, эта мразь должна постоянно атаковаться ракетами и беспилотниками в любой точке мира!
показати весь коментар
17.12.2022 02:08 Відповісти
обнулений карлик планує почати віддавати всі накрадені землі своїм сусідам, поки його не грохнули?
показати весь коментар
17.12.2022 06:01 Відповісти
у боягуза бойових комарів повинна бути 100% впевненість, якщо він не припине авантюру в Україні, то будет на лаві подсудних у Гаазі
показати весь коментар
17.12.2022 09:11 Відповісти
 
 