FIFA отклонила просьбу Зеленского поделиться посланием мира на финале ЧМ, - CNN

Просьба президента Владимира Зеленского поделиться посланием о мире во всем мире перед началом финала Чемпионата мира по футболу в воскресенье была отклонена ФИФА.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, в Офисе президента предложили, чтобы глава государства появился по видеосвязи на стадионе в Катаре накануне игры и были удивлены негативным ответом.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага", - сказал источник.

Переговоры между Украиной и ФИФА еще продолжаются.

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