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FIFA отклонила просьбу Зеленского поделиться посланием мира на финале ЧМ, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Просьба президента Владимира Зеленского поделиться посланием о мире во всем мире перед началом финала Чемпионата мира по футболу в воскресенье была отклонена ФИФА.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, в Офисе президента предложили, чтобы глава государства появился по видеосвязи на стадионе в Катаре накануне игры и были удивлены негативным ответом.
"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага", - сказал источник.
Переговоры между Украиной и ФИФА еще продолжаются.
Топ комментарии
+42 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий16.12.2022 14:04
+40 Mykola Trofimenko 644016fc
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+31 Перехватчик
показать весь комментарий16.12.2022 14:13
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Продажный Мишель Платини не даст соврать...
>Гнусавому ушлепку не удалось записать очередной видосик с ФИФА
Ну а який такий сакральний смисл був записувати?
Щоб глядачі просльозилися і скинулися по доляру для України?
Футбольні фани прийшли на свято. Таке звернення на святі недоречне.
А тут вбивають тисячі, війна, і Президент країни яка страждає від агресії, та при цьому як кажуть " захищає европу" , Президент, якого Таймс тіки но визнало людиною року, попросив пару слів сказати, а йому відмовили...не по людські це.
И вообще, РПЦ очень гнилая контора. И филиал ее в Украине тем паче.
Тем, более, что есть уже независимая от фсб Украинская Православная.
Не зря, ох не зря проявили СБУ "коварство"
Не хочу вдаватись в подробиці, але Ви і самі можете побачити в інтернеті, що то було просто провокація, а я знаю особисто батюшку звідти, ну то таке.
І ще, у кожній Церкві є Статут.
Якщо цікаво, знайдіть Статут УПЦ, почитайте, а потім вже робить висновки про " філіал" , бо наразі це як з мальчиком тим )
спасибо. Всего Доброго.
Вова це тобі не твій Зомбомарафон, культ особистості як кацапії не зробиш.
А ви зіграйте так Голобородька щоб кожен дебіл повірив що ви президент України 😆
Живуть сьогоднішнім днем, життя гарне, так буде і надалі і без Пороха, а то що сєпари з кацапами у 2014 не дійшли до Полтави, то вже фігня і не рахується.