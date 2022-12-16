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FIFA відхилила прохання Зеленського поділитися посланням миру на фіналі ЧС, - CNN
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прохання президента Володимира Зеленського поділитися посланням про мир у всьому світі перед початком фіналу Чемпіонату світу з футболу в неділю було відхилено ФІФА.
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, в Офісі Президента запропонували, щоб глава держави з'явився по відеозв'язку на стадіоні в Катарі напередодні гри і були здивовані негативною відповіддю.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело.
Переговори між Україною та ФІФА ще нібито тривають.
Топ коментарі
+42 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар16.12.2022 14:04
+40 Mykola Trofimenko 644016fc
показати весь коментар16.12.2022 14:07
+31 Перехватчик
показати весь коментар16.12.2022 14:13
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Будь ласка, зачекайте...
Продажный Мишель Платини не даст соврать...
>Гнусавому ушлепку не удалось записать очередной видосик с ФИФА
Ну а який такий сакральний смисл був записувати?
Щоб глядачі просльозилися і скинулися по доляру для України?
Футбольні фани прийшли на свято. Таке звернення на святі недоречне.
А тут вбивають тисячі, війна, і Президент країни яка страждає від агресії, та при цьому як кажуть " захищає европу" , Президент, якого Таймс тіки но визнало людиною року, попросив пару слів сказати, а йому відмовили...не по людські це.
И вообще, РПЦ очень гнилая контора. И филиал ее в Украине тем паче.
Тем, более, что есть уже независимая от фсб Украинская Православная.
Не зря, ох не зря проявили СБУ "коварство"
Не хочу вдаватись в подробиці, але Ви і самі можете побачити в інтернеті, що то було просто провокація, а я знаю особисто батюшку звідти, ну то таке.
І ще, у кожній Церкві є Статут.
Якщо цікаво, знайдіть Статут УПЦ, почитайте, а потім вже робить висновки про " філіал" , бо наразі це як з мальчиком тим )
спасибо. Всего Доброго.
Вова це тобі не твій Зомбомарафон, культ особистості як кацапії не зробиш.
А ви зіграйте так Голобородька щоб кожен дебіл повірив що ви президент України 😆
Живуть сьогоднішнім днем, життя гарне, так буде і надалі і без Пороха, а то що сєпари з кацапами у 2014 не дійшли до Полтави, то вже фігня і не рахується.