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FIFA відхилила прохання Зеленського поділитися посланням миру на фіналі ЧС, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Прохання президента Володимира Зеленського поділитися посланням про мир у всьому світі перед початком фіналу Чемпіонату світу з футболу в неділю було відхилено ФІФА.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, в Офісі Президента запропонували, щоб глава держави з'явився по відеозв'язку на стадіоні в Катарі напередодні гри і були здивовані негативною відповіддю.

"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело.

Переговори між Україною та ФІФА ще нібито тривають.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Что удивляет? Эти ушлепки сидят на подсосе у плешивого.
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16.12.2022 14:04
+40
FIFA це така ж сама корумпована клоака, як і ООН, Червоний хрест, ОБСЄ, гемнесті інтернешнл і т.д.
Але що відхилила може й до кращого, бо зелене "послання миру" немає нічого спільного з нашою перемогою.
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16.12.2022 14:07
+31




Владимир Матов

@1964Matov

·

2 ч

Все, кто радуется и ликует по поводу очередного ракетного обстрела гражданской инфраструктуры и жилых кварталов в Украине не должны будут быть удивлены, когда ответка прилетит в их города и веси. А она прилетит обязательно. Готовьтесь радоваться, уроды.
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16.12.2022 14:13
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Джанни Инфантино продажный ушлепок. Вы ему денег предложите - так он голый выйдет на финал
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16.12.2022 16:51 Відповісти
і щоб ви знали, не тільки вийде голий на фінал, так ще й всіх пожене, ну а як... це ж заради всесвітнього блага його кишені.
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16.12.2022 17:14 Відповісти
ФИФА коррумпированные ********.
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16.12.2022 16:57 Відповісти
Ну это известные праститутки.
Продажный Мишель Платини не даст соврать...
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16.12.2022 17:04 Відповісти
Блазня-малороса в Україні вже не хочуть чути. А тут ФІФА...)
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16.12.2022 17:19 Відповісти
Можна прямо писати транспаранти "FIFA - *****"....
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16.12.2022 17:23 Відповісти
Гнусавому ушлепку не удалось записать очередной видосик с ФИФА.
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16.12.2022 17:30 Відповісти
@Русскоязычный Бандеровец 905c405d

>Гнусавому ушлепку не удалось записать очередной видосик с ФИФА

Ну а який такий сакральний смисл був записувати?

Щоб глядачі просльозилися і скинулися по доляру для України?

Футбольні фани прийшли на свято. Таке звернення на святі недоречне.
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16.12.2022 17:44 Відповісти
Ну як сказати... Це подія, яку буде дивитися весь світ. А світу потрібно постійно нагадувати про те, що йде агресивна війна проти суверенної країни у центрі Європи. Світ повинен пам'ятати, хто є фашистами 21 століття. Я за те, щоб такий виступ Зе відбувся.
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16.12.2022 19:33 Відповісти
Коли вбили поліцейські в США під час затримання якогось хлопця чорношкірого, то пам'ятаю, на чемпіонаті не те що виступити комусь, на коліна цілі команди становилися.

А тут вбивають тисячі, війна, і Президент країни яка страждає від агресії, та при цьому як кажуть " захищає европу" , Президент, якого Таймс тіки но визнало людиною року, попросив пару слів сказати, а йому відмовили...не по людські це.
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16.12.2022 21:30 Відповісти
потому что мы для них хуже негров.
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17.12.2022 00:50 Відповісти
ФИФА это одно. Но ... У Катара свои замуты. Им не до разборок неверных.
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17.12.2022 02:18 Відповісти
Да знаю, это да, согласен, учил когда то и арабский, и религиоведение, теократия есть теократия, и там своих священников, имамов, слушают во всём, а у нас обыски священникам нашим да нелепые обвинения шьют на пустом месте.
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17.12.2022 17:02 Відповісти
Вот не согласен. Имама, которого застали бы с мальчиками, побили бы камнями...
И вообще, РПЦ очень гнилая контора. И филиал ее в Украине тем паче.
Тем, более, что есть уже независимая от фсб Украинская Православная.
Не зря, ох не зря проявили СБУ "коварство"
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17.12.2022 17:23 Відповісти
Мальчик спав в сусідній кімнаті, що і нормально, в такій ранній час, і фото можете побачити, там він один, чи у Вас є фото де з цим мальчиком в кроваті їх тост голий?))
Не хочу вдаватись в подробиці, але Ви і самі можете побачити в інтернеті, що то було просто провокація, а я знаю особисто батюшку звідти, ну то таке.

І ще, у кожній Церкві є Статут.
Якщо цікаво, знайдіть Статут УПЦ, почитайте, а потім вже робить висновки про " філіал" , бо наразі це як з мальчиком тим )
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17.12.2022 17:40 Відповісти
... Обратитесь в Лигу Сексуальных Реформ!
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17.12.2022 17:49 Відповісти
Только после Вас))
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17.12.2022 17:59 Відповісти
Если у меня начнет свербить за попов фсбешных, обращусь обязательно,
спасибо. Всего Доброго.
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17.12.2022 18:07 Відповісти
FifaMafia давно продались кацапам
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16.12.2022 17:50 Відповісти
У зеленского на уме только где бы попиариться и видосиками все медиапространство засрать и где асфальт положить,что бы больше украсть
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16.12.2022 18:23 Відповісти
якщо поміняють Залужного, в мене не залишиться сумнівів, що зе ендогенний зрадник, не більше. Друна шваль кошмарить українців і вигадує ворогів. Але з таким керівництвом і ворогів не треба.
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16.12.2022 18:28 Відповісти
А ЧТО ТУТ УДИВИТЕЛЬНОГО В ВЫСТУПЛЕНИИ ЕВРЕЯ В КАТАРЕ !?)
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16.12.2022 18:28 Відповісти
Як казав Путін, " терпи моя красавица" , тож могли б і потерпіти трохи пару хвилин)
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16.12.2022 21:33 Відповісти
Да да. 8). Совсем ничего страшного. Улыбаюсь.
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17.12.2022 01:08 Відповісти
ФІФА загребли купу грошей від кремля за ЧС на Московії у 2018 році, то як же вони тепер стануть на бік України?
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16.12.2022 19:31 Відповісти
Таму шо він просто поц ...
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16.12.2022 19:40 Відповісти
Гнилая коррупционная контора, в которой парашка купила себе проведение, но плешивый сам себе наложил в штаны.
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16.12.2022 19:52 Відповісти
А чого, власне, Зеленський хотів цим сказати? Зачитиати черговий самозакоханий монолог? Продемонструвати черговий (остогидлий, ***.. до печінок) відосік про себе, любимого? Попросити вчергове зброї і вчергове подякувати (неважно за що...). Оборонку розвалив, Армію розвалив і пустив 50-мільйонну Націю по світу з протягнутою рукою жебрака! Нах.така морда на Мундіалі не птрібна псувати людям настрій! Обороною країни треба займатися, а не відосіками!.
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16.12.2022 19:53 Відповісти
А як же "О спорт - ти мир!" Кубертена?
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16.12.2022 19:55 Відповісти
в Отставку друга Путина - Инфантино!
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16.12.2022 20:02 Відповісти
В то время как хотят убрать Залужного Зеленский занят великой битвой с ФИФА за видосик. Как же он занят дилами! Просто минутки времени нет на такую "мелочь" как Залужный.
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16.12.2022 20:11 Відповісти
а на хрена ця фіфа треба? нехай грає сама з собою, поки ми не переможемо рашистів, а потім вже ми самі їм сажемо що робити.... *****.
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16.12.2022 20:37 Відповісти
да пійшли вони на ***. козли ******. після війни ми їм покажемо Динамо Київ... Забули падлюки кінчені?
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16.12.2022 21:00 Відповісти
зе хотело пиара
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16.12.2022 21:00 Відповісти
"Бідний Йорік" і К ще не розуміють, що відбувається? Time не читали? Мужність, що об'єднала світ: Time назвав «Людиною року» Володимира Зеленського та «український дух»...цікаво, а чому український дух» відокремний в Суб'єкта?)) Це не початок війни..."література" міняється згідно нових викликів.
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16.12.2022 21:33 Відповісти
Мда..Ужас, провокаційне питання...хто чи що deepstate в Україні?
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16.12.2022 21:35 Відповісти
А навіщо ФІФА здалось це мерзенне гундосе чмо ? Його відосікі в Україні ніхто не дивиться, звідки впевненість, що він комусь всрався за кордоном ? Тим більше, на спортивній події
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16.12.2022 21:35 Відповісти
Минус понто-видосик для выборов.... охват болел не прошёл....
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16.12.2022 21:45 Відповісти
Зе послали, гарний початок, бо вже трохи набрид зі свома відосіками 😁
Вова це тобі не твій Зомбомарафон, культ особистості як кацапії не зробиш.
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16.12.2022 22:02 Відповісти
Да. Так і є.
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17.12.2022 01:04 Відповісти
ФИФА продало ЧМ рашке, продало катару, теперь заявляют о ЧМ в северной корее...этой шараге бабло не пахнет....
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16.12.2022 22:24 Відповісти
Зе - це ще та мавпа з гранатою. Може утнути будь-яку дурницю. А Залужного йому краще не чіпати....
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16.12.2022 22:49 Відповісти
Актора кожен може образити
А ви зіграйте так Голобородька щоб кожен дебіл повірив що ви президент України 😆
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16.12.2022 23:59 Відповісти
Спочатку Голобородька за допомогою Коломойського довів 73% електорату до стану дебілізма , а потім цей електорат проголосував за зе. Геній , без жартів.
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17.12.2022 00:39 Відповісти
Думаю їх ніхто не доводив, вони вже такими скоріше за все і були.
Живуть сьогоднішнім днем, життя гарне, так буде і надалі і без Пороха, а то що сєпари з кацапами у 2014 не дійшли до Полтави, то вже фігня і не рахується.
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17.12.2022 22:05 Відповісти
Ну не знаю. Напоминать надо. Как бэ. Но такой пиар от Украины. Там люди футбол хотят посмотреть. Всего лишь.
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17.12.2022 01:03 Відповісти
Мало того, йому ще й Нобелівську премію миру не дали! Його не "послання про мир у всьому світі" турбує, а корупційні оборудки і Оманські офшори. Задовбав усіх своїми притирочними відосиками.
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17.12.2022 03:07 Відповісти
..та про шО тут говорить?! - если расфуфыреная блдкая фИфа от футболки сборной Украины была в шоке и пила "успокоительное" из кровавых рук кре-мля, сидя у него на коленях
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17.12.2022 08:25 Відповісти
Найкраще послання світу від України в подібній ситуації - це почати завдавати ударів по Курській АЕС, Воронезькій, Смоленській, Клинській та Білоруській АЕС
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17.12.2022 09:09 Відповісти
FIFA -это продажная контора, у которой лапотные репоеды и Катар купили проведение у них ЧМ по футболу. Наверняка членоголовый фюрер репоедов, срущий в чемодан забашлял ФИФА и за это.
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17.12.2022 09:19 Відповісти
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