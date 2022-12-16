Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T: "Сегодня был огонь!"
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Сколько бы ракет не выпустили российские террористы, Украину им не запугать.
Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, намекнув при этом на заслуги германской системы ПВО IRIS-T, передает Цензор.НЕТ.
"Сколько бы одиозных ракет не выпустили российские террористы, нас не испугать и не запугать. ВСУ знают, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристин Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня был огонь!" – написал Резников.
К записи он присоединил фотографию цветка ириса с подписью "Немецкий IRIS-T – мастерство украинской армии".
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+38 Zalet
показать весь комментарий16.12.2022 17:37
+24 SlavaGeroyam
показать весь комментарий16.12.2022 17:39
+18 Павел Иващенко
показать весь комментарий16.12.2022 17:39
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Пожалуйста, подождите...
Все что сп...здила СССР с Германии, все технологии, были созданы немецкими инженерами.
Це для совка відкриття на відкритті...
"По війні кацапам дісталося лише 5% технічної документації. Зокрема в галузі підводних човнів, авіації, танків та стрілецької зброї (Калашніков). Решта в США, але навіть там за всі повоєнні роки лише 10% архівів були опрацьовані спеціалістами."
що окрім ракетної програми в тій макулатурі могло зацікавити амерів?
я зробив припущення, що саме ракетна програма склала ті 10%, які амери опрацювали.
і мова йшла про америкосів, а не про совок, де місцями до 1991-го експлуатували верстати, вивезені з Германії в 1945-му.
а тепер уважно перечитай те, що ти сам понаписав.
німецька ядерна програма була тупіковою, просто німці про це ще не знали. а амери просунулись в цьому набагато далі.
ну придумали німці технологію отримання пального з вугілля... але для амерів це знову ж таки з розряду курйозів.
авіація? амери вже були попереду...
флот? амери були на голову вище всіх інших разом взятих...
амери полювали не на папірці, а на розумних людей, які на технічній базі США могли ого-го-го... Германії і не снилось.
папірці замели, аби совку не дістались. а так вони їм були не дуже цікаві, що ви і підтвердили своїм постом де-що вище.
У нас были, наверное, десятки тысяч ракет воздух-земля с телевизионной головкой самонаведения и с лазерной. Поставить в них просто современную камеру, оставив все остальное на месте, и мы могли бы в дырку от дзота засаживать эти ракеты в том числе пуская их с дронов. Продали за копейку в бюджет и довольно скромных размеров взятку, африканцы и азиаты много за них и не платили. 300кг боеголовка, из них почти половина взрывчатка - это раз в 5 больше, чем есть в американской и немецкой высокоточке, которую мы используем очень ограниченно из-за ее цены. Это просто шокирует. Ядерное оружие если уж на то пошло, можно было продать под несколько триллионов долларов, которые заплатили бы американцы, перекупив ее у саудитов, катарцев и других богатых азиатских стран. И эти вот ракеты модернизированные на китайскую камеру и мелкий компьютер они бы по миллиону покупали, а не по 5000 долларов или за сколько они распродавались в Африку. Ни денег, ни ракет, зато особнячок с сауной у Кучмы и его петушиных шестерок.
Чом не обурювався коли його продавали? Бо тоді було пох.
Зара що? Маємо те що маємо. Завдяки ЗСУ та допомозі Заходу боремось, кожен на своєму фронті, хт
ось збива, хтось допога чим у змозі. А ******* шо усьо пропало та просрано ще при кучмі, то якось безгдуздо
Сьогоднішні атаки на Київ- продовження російського терору.
Саме про це The Economist чесно сказав В.Залужний.Подивована реакцією тих, хто засмутився правдою від Главкома.Колективне отруєння побєдобесієм цензурованого єдиного марафону і солодкоголосими Арестовичами.
Крысы мавзолейные... после сегодняшнего налета...Украина получит..кое что такое...что сраный мавзолей ваш сдохнет круче чем дохлый Ссср...☠️💀☠️💀
но это скорее узнаем после войны