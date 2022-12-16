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Германия (6012) ПВО (1478) Резников (1168)

Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T: "Сегодня был огонь!"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

iris

Сколько бы ракет не выпустили российские террористы, Украину им не запугать.

Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, намекнув при этом на заслуги германской системы ПВО IRIS-T, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько бы одиозных ракет не выпустили российские террористы, нас не испугать и не запугать. ВСУ знают, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристин Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня был огонь!" – написал Резников.

Читайте также: Украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% до 80%, – Резников

К записи он присоединил фотографию цветка ириса с подписью "Немецкий IRIS-T – мастерство украинской армии".

Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T: Сегодня был огонь! 01
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Топ комментарии
+38
Да уж, немцы знают толк в оружии.
Все что сп...здила СССР с Германии, все технологии, были созданы немецкими инженерами.
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16.12.2022 17:37
+24
и швейные машинки скиздили и вывезли...
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16.12.2022 17:39
+18
Дякуемо Нiмеччинi!
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16.12.2022 17:39
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Да уж, немцы знают толк в оружии.
Все что сп...здила СССР с Германии, все технологии, были созданы немецкими инженерами.
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16.12.2022 17:37 Ответить
и швейные машинки скиздили и вывезли...
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16.12.2022 17:39 Ответить
Ну это святое. Швейные машинки для руских наташ.
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16.12.2022 17:55 Ответить
ZINGER.
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16.12.2022 18:14 Ответить
Швейная машинка "Singer" Правильно
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16.12.2022 18:34 Ответить
згоден з Вами.
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16.12.2022 18:41 Ответить
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16.12.2022 18:48 Ответить
польовий телефон ТАИ-43 теж спрощена копія німецького
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16.12.2022 18:55 Ответить
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16.12.2022 23:47 Ответить
І це навіть за умов, що ця галузь у них зараз не у пріоритеті.
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16.12.2022 17:39 Ответить
Ну теперь будет толчек по зад. Проснуться. Начнется взрыв технологий и оружия. Руским пид..расам п.. здец.
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16.12.2022 17:56 Ответить
По війні кацапам дісталося лише 5% технічної документації. Зокрема в галузі підводних човнів, авіації, танків та стрілецької зброї (Калашніков). Решта в США, але навіть там за всі повоєнні роки лише 10% архівів були опрацьовані спеціалістами.
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16.12.2022 17:43 Ответить
Щось ваші цифри виглядають брехнею.
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16.12.2022 18:27 Ответить
Це не мої цифри. Американські. Кацапи зосередились на вивозі заводів з Німеччини (вивезли 4400 підприємств, чим, до речі і зараз традиційно займаються), а американці на вивозі документації та інженерів які понад усе прагнули опинитись в зоні американської окупації.
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16.12.2022 18:54 Ответить
Фон Арденне, Гуго Шмайсер... І це тільки "Великі", а з ними вивозили цілі конструкторські бюро...
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16.12.2022 19:10 Ответить
Тому що 90% амери вважали застарілим і не цікавим.
Це для совка відкриття на відкритті...
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16.12.2022 19:06 Ответить
аха!очень застарелые!фау-2 первая баллистика благодаря которой и кацапы и амеры в космос полетели,кацапы вывезли документацию и заводы и часть инженеров которые создавали а королёв их наработки себе приписывал а амеры вывезли основную группу инженеров по космической программе.
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16.12.2022 19:24 Ответить
от фау-2 і була тими 10%
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17.12.2022 13:16 Ответить
читай внимательней,и тогда поймёшь что остальные 90% доработали те же немецкие инженера по обе стороны (одни в совке,другие в америке) я научился писать ты будь любезен научись читать,спасибо.
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17.12.2022 13:27 Ответить
я відповідав на пост:
"По війні кацапам дісталося лише 5% технічної документації. Зокрема в галузі підводних човнів, авіації, танків та стрілецької зброї (Калашніков). Решта в США, але навіть там за всі повоєнні роки лише 10% архівів були опрацьовані спеціалістами."

що окрім ракетної програми в тій макулатурі могло зацікавити амерів?
я зробив припущення, що саме ракетна програма склала ті 10%, які амери опрацювали.
і мова йшла про америкосів, а не про совок, де місцями до 1991-го експлуатували верстати, вивезені з Германії в 1945-му.

а тепер уважно перечитай те, що ти сам понаписав.
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17.12.2022 13:44 Ответить
я не писал никаких выкладок и процентных соотношений,равно как и количества вывезенного (макулатуры в том числе)в основе лежит ФАУ-2 (основа старта в космос)от чего отталкивались как совки так и американцы,пункт!(и не надо мне снова кто что и куда вывез унёс и перенёс) спасибо думаю этого достаточно чтоб успешно закончить наш диалог.
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17.12.2022 20:11 Ответить
Це зовсім не так! Цілі галузі промисловості США отримали "буст" з використання патентів які були видані в Німеччині. Зокрема в ракетобудуванні, в хімічній промисловості, атомна програма. Ці архіви є "власністю США", яка охороняється законами і доступ до них суворо обмежено навіть сьогодні. Незважаючи на те що німці складають другу за чисельністю націю після англосаксів в США, їх "нове покоління" вже не знає мови і вовтузитись в архівах просто нікому... А там ще багато чого цікавого. Зокрема в біології та медицині.
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16.12.2022 19:26 Ответить
окрім ракет все інше було шлаком...
німецька ядерна програма була тупіковою, просто німці про це ще не знали. а амери просунулись в цьому набагато далі.
ну придумали німці технологію отримання пального з вугілля... але для амерів це знову ж таки з розряду курйозів.
авіація? амери вже були попереду...
флот? амери були на голову вище всіх інших разом взятих...
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17.12.2022 13:30 Ответить
"Амери" ні в чом у не були попереду Німеччини. Підкреслюю. Ні в чому. Саме тому всіх вчених та інженерів Німеччини спеціально і цілеспрямовано вишукували і переселяли в США. Ядерну програму Німеччини блокував особисто Гітлер на початку 1941. Це його помилка. Було втрачено час який наприкінці війни вже неможливо було надолужити. До речі всі вчені які були задіяні в німецькому ядерному проекті по війні опинились в США. Так само як і біологи, хіміки, фармацевти...
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17.12.2022 16:27 Ответить
на чий млин ви воду ллєте?
амери полювали не на папірці, а на розумних людей, які на технічній базі США могли ого-го-го... Германії і не снилось.
папірці замели, аби совку не дістались. а так вони їм були не дуже цікаві, що ви і підтвердили своїм постом де-що вище.
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17.12.2022 16:58 Ответить
Це не прості папірці, а десятки тисяч патентів на винаходи в різних галузях, переважна більшість з яких не була реалізована з тих чи інших причин протягом війни. Дуже багато ідей які були складні для тогочасного впровадження зараз можуть бути допрацьовані і реалізовані. Історія науки завжди надихає на нові кроки.
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17.12.2022 19:22 Ответить
І "автомат калашнікова" це творіння геніального німецького зброяра Х"юго Шмайсера, котрого після окупації Німеччин насильно вивезли до Іжевська і заставили доробляти свій винахід, а калашнікова слухати і спостерігати за Німецьким Генієм.
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16.12.2022 19:41 Ответить
Та "да". Калашніков все життя провів тупим валянком в президіях якихось партійних зборів...
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17.12.2022 00:05 Ответить
Дякуемо Нiмеччинi!
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16.12.2022 17:39 Ответить
Огонь - это сбивать нашу отданную за гроши ракету, пущенную с нашего же самолета по нам? Притом в некоторых случаях это буквально так, а в некоторых фигурально, когда запчасти пошли на модернизацию ракеты из 2 штук одну рабочую сделали или когда кацапы продали на экспорт наш товар, а без него им пришлось бы свои продавать.

У нас были, наверное, десятки тысяч ракет воздух-земля с телевизионной головкой самонаведения и с лазерной. Поставить в них просто современную камеру, оставив все остальное на месте, и мы могли бы в дырку от дзота засаживать эти ракеты в том числе пуская их с дронов. Продали за копейку в бюджет и довольно скромных размеров взятку, африканцы и азиаты много за них и не платили. 300кг боеголовка, из них почти половина взрывчатка - это раз в 5 больше, чем есть в американской и немецкой высокоточке, которую мы используем очень ограниченно из-за ее цены. Это просто шокирует. Ядерное оружие если уж на то пошло, можно было продать под несколько триллионов долларов, которые заплатили бы американцы, перекупив ее у саудитов, катарцев и других богатых азиатских стран. И эти вот ракеты модернизированные на китайскую камеру и мелкий компьютер они бы по миллиону покупали, а не по 5000 долларов или за сколько они распродавались в Африку. Ни денег, ни ракет, зато особнячок с сауной у Кучмы и его петушиных шестерок.
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16.12.2022 17:43 Ответить
Забагато припущень, забагато претензій до тих хто взагалі до продажу тих ракєт чи яо, не мав жодного відношення.
Чом не обурювався коли його продавали? Бо тоді було пох.
Зара що? Маємо те що маємо. Завдяки ЗСУ та допомозі Заходу боремось, кожен на своєму фронті, хт
ось збива, хтось допога чим у змозі. А ******* шо усьо пропало та просрано ще при кучмі, то якось безгдуздо
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16.12.2022 17:53 Ответить
Ну да. Еще живой Кучма, враг Украины. Если бы кто создал петицию о привлечении этого г. ..ндона к ответу. Суду. Конфискации награбленого.
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16.12.2022 17:59 Ответить
кучма должен висеть на меморандуме на Майдане....
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16.12.2022 18:09 Ответить
Надзвичайно ефективний ЗРК, якого, як повідомляється, поки що немає на озброєнні навіть Бундесвера. Нажаль, черга низки покупців на ці законтрактовані ЗРК дуже велика. Якщо Україні пощастить, за сприянням чарівної пані Крістін Ламбрехт та інших наших впливових друзів, Україна у стислі терміни отримає ще декілька цих ЗРК та боєкомплкти до них.
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16.12.2022 17:44 Ответить
відшліфують в бойових умовах прототип і почнуть щось ще краще робити.
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16.12.2022 18:58 Ответить
А вот и результаты зомбирования *************....


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16.12.2022 17:59 Ответить
А какие результаты ты бы хотел увидеть?
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16.12.2022 19:19 Ответить
Добрі іриски! Але б як що завчасно,то Дойчлянд могла б мати задоволення від шоколадних цукерок від "Roshen"! Справа в оперативності,здоровому глузді та розумінні політичної стратегії на мапі! А ще більше - в інстинкті самозбереження.
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16.12.2022 18:00 Ответить
@IrynaGerashche2

Сьогоднішні атаки на Київ- продовження російського терору.
Саме про це The Economist чесно сказав В.Залужний.Подивована реакцією тих, хто засмутився правдою від Главкома.Колективне отруєння побєдобесієм цензурованого єдиного марафону і солодкоголосими Арестовичами.
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16.12.2022 18:07 Ответить
Типа реакция мавзолейного быдла на интервью Валерия Залужного...
Крысы мавзолейные... после сегодняшнего налета...Украина получит..кое что такое...что сраный мавзолей ваш сдохнет круче чем дохлый Ссср...☠️💀☠️💀
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16.12.2022 18:31 Ответить
Хорошее
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16.12.2022 19:10 Ответить
Резнiков якийсь накуй флорист, а не МО.. Пiв краiни сидить без свiтла , а воно квiточками в тернетi бавиться..
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16.12.2022 19:22 Ответить
хотелось бы больше подробностей про работу ирисов
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17.12.2022 00:13 Ответить
Про боевую работу в составе ПВО Украины информация по понятным причинам не разглашается. Некоторые интересные подробности об этом ЗРК можно найти здесь: https://www.youtube.com/watch?v=9ORvFdac40s&ab_channel=Militarnyi
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17.12.2022 00:37 Ответить
не, меня интересует, где она стоит (ну ладно, хотя бы север/юг), а главное - какие цели и как она сбила. Т.е. в чем был огонь?
но это скорее узнаем после войны
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17.12.2022 00:41 Ответить
 
 