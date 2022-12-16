Резніков подякував Німеччині за системи ППО IRIS-T: "Сьогодні був вогонь!"

Скільки ракет не випустили б російські терористи, Україну їм не залякати.

Про це написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, натякнувши при цьому на заслуги німецької системи ППО IRIS-T, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки б одіозних ракет не випустили російські терористи, нас не злякати і не залякати. ЗСУ знають, як захистити наше небо. Дякуємо міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за нові можливості України. Сьогодні був вогонь!" – написав Резніков.

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До запису він приєднав фотографію квітки ірису за підписом "Німецький IRIS-T – Майстерність української армії".