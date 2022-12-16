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Ракетным ударом врага поражены объекты энергетической инфраструктуры в 5 областях, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 16.12.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 296-е сутки российского широкомасштабного вторжения.

Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства. По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны. В результате ударов поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены. Отдельные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Запселье и Поповка Сумской области и Стрелечье, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков и разнокалиберной артиллерии недалеко от Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Дибровы и Горского Луганской области.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97,2 тыс. человек (+680 в сутки), 2980 танков, 1946 артсистем, 5952 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовать наши позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва. Обстреливал районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали более 30 населенных пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово Херсонской области.

Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым. Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированной территории Крыма, в частности, Северокрымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края.

Читайте также: ВСУ отбили атаки врага в районах 22 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.

Поддерживайте Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+10
я бы хотел чтобы ******* поменьше. И арестовича нах послать бы
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16.12.2022 19:06
+10
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16.12.2022 19:07
+6
А что ты хотел 60 из 70 ракет были сбиты ,а это более 80% процентов от всего количества выпущенных .Это очень высокий и хороший показатель .На 100 % закрыть небо никто не может
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16.12.2022 18:46
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Московитів тут давно нема.
Чого це ви українців провокуєте?
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16.12.2022 19:28 Ответить
Ну як так, вже декілька голосних заяв було, що "ситуація контрольована", шо "ми готові до нових атак", що "небо майже повністю закрито за допомогою союзників"

Не ну капец задолбали со своими шашльічками вкрай
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16.12.2022 18:34 Ответить
Ну казав, ну говорив, ну й шо?(с)
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16.12.2022 18:40 Ответить
А что ты хотел 60 из 70 ракет были сбиты ,а это более 80% процентов от всего количества выпущенных .Это очень высокий и хороший показатель .На 100 % закрыть небо никто не может
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16.12.2022 18:46 Ответить
я бы хотел чтобы ******* поменьше. И арестовича нах послать бы
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16.12.2022 19:06 Ответить
цензор.нет, а какой у вас план на случай если до вас доберется зелешобла? Вы бы хоть какой-то сабреддит на реддите завели, чтоли. На пейсбуке страничку могут и прикрыть, твиттор на ладан дышит. Где вас читать, если сайт прикроют?
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16.12.2022 18:37 Ответить
Еще в Телеграме есть.
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16.12.2022 18:39 Ответить
у бутусова к телеге можно один коммент в час оставлять
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16.12.2022 18:40 Ответить
Мавзолейное стадо баранов путлера... драпайте из Крыма и Донбасса...иначе труба и Гуталин кота Матроскина 💥💥💥🔥🔥🔥
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16.12.2022 18:49 Ответить
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16.12.2022 19:07 Ответить
Залужному і ЗСУ слава!
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16.12.2022 19:12 Ответить
Что значит "політик **********"? Подскажите.
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16.12.2022 19:37 Ответить
Современности.
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16.12.2022 21:06 Ответить
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16.12.2022 21:29 Ответить
 
 