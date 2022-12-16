РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 940 6
Киев (24537) ракеты (2715) Тарифы на электроэнергию (1904)

Электро- и водоснабжение в Киеве возобновят к завтрашнему утру, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вода,електрика

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал сроки восстановления водоснабжения и света в столице после сегодняшнего российского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам главы столицы, восстановительные работы будут продолжаться ориентировочно до завтрашнего утра. То есть возвращения света и воды, там, где они исчезли после ракетных ударов, стоит ожидать 17 декабря.

Смотрите также: Около Киева было приблизительно 40 ракет, 37 - сбили, - КГВА. ВИДЕО

Напомним, что в ходе массированного ракетного удара по Украине российские войска выпустили 76 ракет, из которых 60 были уничтожены украинскими силами.

Отметим, что всего на столицу было направлено 40 ракет, но 37 вражеских целей приземлили.

Вражеская атака привела к повреждениям на объектах энергосистемы на юге, востоке и в столичном регионе. Под удар попали Киев, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская и Харьковская области.

"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме, а аварийные отключения света снова охватили все регионы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А за теплопостачання забули ?
показать весь комментарий
16.12.2022 20:02 Ответить
Так , мабуть , про тепло забули 🙁
показать весь комментарий
16.12.2022 20:42 Ответить
У деяких районах вже зараз відновлюється потроху...
показать весь комментарий
16.12.2022 20:06 Ответить
Відновлюється що -водопостачання чи теплоь?
показать весь комментарий
16.12.2022 20:43 Ответить
У кого як... Тут цікава ситуація: попитав по друзях з різних районів - у декого є і тепло, і вода, але нема світла. У когось є світло, але нема води і тепла.
показать весь комментарий
16.12.2022 20:47 Ответить
если выбирать - то лучше тепло и вода
показать весь комментарий
17.12.2022 00:24 Ответить
 
 