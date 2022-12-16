Електро- та водопостачання в Києві відновлять до завтрашнього ранку, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішнього російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За словами очільника столиці, відновлювальні роботи будуть тривати орієнтовно до завтрашнього ранку. Тобто повернення світла та води, там де вони зникли після ракетних ударів, варто чекати 17 грудня.

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Нагадаємо, що в ході масованого ракетного удару по Україні російські війська випустили 76 ракет, з яких 60 - були знищені українськими силами.

Зазначимо, що лише на столицю було направлено 40 ракет, але 37 ворожих цілей приземлили.

Ворожа атака призвела до пошкоджень на об’єктах енергосистеми на півдні, сході та у столичному регіоні. Під ударом опинилися Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська та Харківська області.

"Укренерго" оголосило про надзвичайну ситуацію в енергосистемі, а аварійні відключення світла знову охопили всі регіони.