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Електро- та водопостачання в Києві відновлять до завтрашнього ранку, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода,електрика

Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішнього російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За словами очільника столиці, відновлювальні роботи будуть тривати орієнтовно до завтрашнього ранку. Тобто повернення світла та води, там де вони зникли після ракетних ударів, варто чекати 17 грудня.

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Нагадаємо, що в ході масованого ракетного удару по Україні російські війська випустили 76 ракет, з яких 60 - були знищені українськими силами.

Зазначимо, що лише на столицю було направлено 40 ракет, але 37 ворожих цілей приземлили.

Ворожа атака призвела до пошкоджень на об’єктах енергосистеми на півдні, сході та у столичному регіоні. Під ударом опинилися Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська та Харківська області.

"Укренерго" оголосило про надзвичайну ситуацію в енергосистемі, а аварійні відключення світла знову охопили всі регіони.

Автор: Анастасія Потіха
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А за теплопостачання забули ?
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16.12.2022 20:02 Відповісти
Так , мабуть , про тепло забули 🙁
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16.12.2022 20:42 Відповісти
У деяких районах вже зараз відновлюється потроху...
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16.12.2022 20:06 Відповісти
Відновлюється що -водопостачання чи теплоь?
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16.12.2022 20:43 Відповісти
У кого як... Тут цікава ситуація: попитав по друзях з різних районів - у декого є і тепло, і вода, але нема світла. У когось є світло, але нема води і тепла.
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16.12.2022 20:47 Відповісти
если выбирать - то лучше тепло и вода
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17.12.2022 00:24 Відповісти
 
 