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Київ (13835) Новий рік (422) ялинка (104)

Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ялинка

У Києві в п’ятницю, 16 грудня, почали монтувати головну новорічну ялинку. Вона буде стояти на Софійській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Факти ICTV". Коли відбудеться офіційна церемонія відкриття, поки не відомо.

"А ви вже знаєте, де буде головна Новорічна ялинка України? Під захистом Богдана Хмельницького!", – йдеться в повідомлені.

На опублікованому відео можна побачити, що робітники почали монтувати каркас майбутньої ялинки на Софійській площі. Скільки знадобиться часу для встановлення дерева та прикрашання, поки не відомо.

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Нагадаємо, цьогоріч ялинка в центрі столиці буде втричі меншою, ніж рік тому. Її прикрашатимуть енергозберігальні гірлянди, а також поруч вона матиме точки для підзарядки телефонів. Варто зазначити, що у Києві встановлять кілька новорічних ялинок, зокрема, на Софійській площі. Проте масових заходів та концертних програм цього року проводити не будуть.

Раніше на сайті Київської міської ради з'явився електронний документ з пропозицією не встановлювати головну новорічну ялинку в столиці, який менш ніж за добу набрав необхідну кількість голосів. Варто зазначити, що пізніше на сайті Київради з'явилася петиція із закликом встановити у столиці головну новорічну ялинку. У ній попросили владу міста не дати Росії жодного шансу вкрасти в українців Різдво та Новий рік.

Нагадаємо, у Києві в четвер, 15 грудня, офіційно відкрились ялинкові базари. Ціни на натуральні дерева місцями сягають 2 тисяч гривень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
підтримую встановлення ялинки у Києві і у всіх містах У.країниі хтоб там що не казав..
так війна,але життя продовжуться,Українці одружуються,святкують дні народження,народжують нових маленьких бандерівців,донатять на ЗСУ і інкол навіть сидять у барах ти п'ють по сто грам...
не дамо ворогу зупинити життя,тоді навіщо це все,навіщо супротив якщо не для тгого щоб продовжувати жити та мати хоч якісь радощі життя!!!
З Наступаючим Незламні Українці,я вірю що наступного року буде наша Перемога!!!!Слава ЗСУ та Слава Україні!!
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16.12.2022 16:44
+9
Знову цей баян.
Спитай в бійців на передовій, чи хочуть вони, що їхні діти відсвяткували Новий рік з ялинкою.
Я питав своїх знайомих в одній бригаді, що зараз під Бахмутом.
100% відповіло, що хочуть.
Якщо нема знайомих на фронті, то взагалі не коментуй...
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16.12.2022 16:39
+2
Отдых и психологическая разгрузка крайне необходимы. И работникам тыла, и воинам. Кто в эту секунду сидит в окопе под обстрел, будет скорее рад тому, что его семья отдыхает около елки, а не сидит и не думает о нем без перерыва, уничтожая свою нервную систему без всякой пользы и вообще имея неработоспособное состояние.
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16.12.2022 17:45
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Гроші на вітер.
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16.12.2022 16:38 Відповісти
Отдых и психологическая разгрузка крайне необходимы. И работникам тыла, и воинам. Кто в эту секунду сидит в окопе под обстрел, будет скорее рад тому, что его семья отдыхает около елки, а не сидит и не думает о нем без перерыва, уничтожая свою нервную систему без всякой пользы и вообще имея неработоспособное состояние.
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16.12.2022 17:45 Відповісти
Знову цей баян.
Спитай в бійців на передовій, чи хочуть вони, що їхні діти відсвяткували Новий рік з ялинкою.
Я питав своїх знайомих в одній бригаді, що зараз під Бахмутом.
100% відповіло, що хочуть.
Якщо нема знайомих на фронті, то взагалі не коментуй...
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16.12.2022 16:39 Відповісти
А до чого тут йолка на площі?
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16.12.2022 21:01 Відповісти
підтримую встановлення ялинки у Києві і у всіх містах У.країниі хтоб там що не казав..
так війна,але життя продовжуться,Українці одружуються,святкують дні народження,народжують нових маленьких бандерівців,донатять на ЗСУ і інкол навіть сидять у барах ти п'ють по сто грам...
не дамо ворогу зупинити життя,тоді навіщо це все,навіщо супротив якщо не для тгого щоб продовжувати жити та мати хоч якісь радощі життя!!!
З Наступаючим Незламні Українці,я вірю що наступного року буде наша Перемога!!!!Слава ЗСУ та Слава Україні!!
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16.12.2022 16:44 Відповісти
у Полтаві теж чекаемо на ялинку!
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16.12.2022 17:06 Відповісти
В мене суперечливі почуття. З одного боку - яке там свято. А з іншого - діти мають це свято отримати, навіть через трупи усіх кацапів.
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16.12.2022 17:22 Відповісти
І що, дітям обов'язково треба пертися на площу для свята?
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16.12.2022 21:00 Відповісти
це війна 💥💥💥 👎👎👎
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16.12.2022 18:13 Відповісти
Януковича на урочисте відкриття йолки запросять?
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16.12.2022 18:22 Відповісти
степан степаненко а38d65a1 - обов'язково! Що б прикрасити верхівку: Овоч за шийку на мотузці. Це краще ніж знак Диявола - зірка!
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16.12.2022 19:28 Відповісти
 
 