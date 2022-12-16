ЕС запретил поставлять России авиационные двигатели и аэрокосмические детали
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Евросоюз в рамках 9-го пакета санкций ввел запрет на экспорт в Россию авиационных двигателей и их комплектующих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в пятницу документе в Официальном журнале ЕС.
В документе отмечено, что ЕС "считал правильным введение запрета на экспорт, что касается товаров и технологий, подходящих для использования в авиационной и космической промышленности, включая авиационные двигатели и их части".
Кроме того, в нем говорится о "расширении списка товаров, которые могут способствовать наращиванию промышленного потенциала России". В этот список включены, в частности, ноутбуки, игрушечные дроны, радионавигационное оборудование, IT-компоненты, камеры и объективы.
Топ комментарии
+2 Андрій Саган
показать весь комментарий16.12.2022 22:04
+2 irenka ko
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+2 irenka ko
показать весь комментарий16.12.2022 23:01
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Турки в цьому не зможуть допомогти.
все просто.
Если, да кабы всё так просто было, тогда кацапьё бы не разбирало самолёты на запчасти и не переставляли бы агрегаты с одного самолёта на другой.
Погугли в гугле КАНИБАЛИЗМ САМОЛЁТОВ В РОССИИ.
Вы все думаете, что авиадвигатели - это исключительно просамолеты...