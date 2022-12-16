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ЕС запретил поставлять России авиационные двигатели и аэрокосмические детали

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Евросоюз в рамках 9-го пакета санкций ввел запрет на экспорт в Россию авиационных двигателей и их комплектующих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в пятницу документе в Официальном журнале ЕС.

В документе отмечено, что ЕС "считал правильным введение запрета на экспорт, что касается товаров и технологий, подходящих для использования в авиационной и космической промышленности, включая авиационные двигатели и их части".

Кроме того, в нем говорится о "расширении списка товаров, которые могут способствовать наращиванию промышленного потенциала России". В этот список включены, в частности, ноутбуки, игрушечные дроны, радионавигационное оборудование, IT-компоненты, камеры и объективы.

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Топ комментарии
+2
микросхемы тоже запретили,а кацапы окольными путями,через подставные компании сумели приобрести эти чипы почти на миллиард долларов
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16.12.2022 22:04
+2
Турки їм усе це перепродадуть, як перепродають товари класу Люкс та кросівки Nike і adidas, які пішли з кацапії «назавжди».
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16.12.2022 22:40
+2
Про виготовлення ракет під санкціями теж казали всі , що це - неможливо. Але ж кацапня у три зміни їх клепає та кожного тижня влаштовує нам ракетний пронос.
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16.12.2022 23:01
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Натомість збільшити постачання чорних пакетів, бо ваньки надто смердять.
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16.12.2022 22:03 Ответить
не прошло и пол года ..тормозы
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16.12.2022 22:03 Ответить
микросхемы тоже запретили,а кацапы окольными путями,через подставные компании сумели приобрести эти чипы почти на миллиард долларов
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16.12.2022 22:04 Ответить
У волгоградській області сьогодні бачили вже що то за мікросхеми в обхід санкцій. Шкода лише що ніхто кобзону не відправився про це розповідати.
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16.12.2022 22:34 Ответить
Турки їм усе це перепродадуть, як перепродають товари класу Люкс та кросівки Nike і adidas, які пішли з кацапії «назавжди».
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16.12.2022 22:40 Ответить
Авіадвигуни - це не кросівки. Тут потрібне обслуговування, ремон і т.д....
Турки в цьому не зможуть допомогти.
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16.12.2022 22:55 Ответить
Про виготовлення ракет під санкціями теж казали всі , що це - неможливо. Але ж кацапня у три зміни їх клепає та кожного тижня влаштовує нам ракетний пронос.
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16.12.2022 23:01 Ответить
прилетит самолет в стамбул, и там получит обслуживание и ремонт.

все просто.
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16.12.2022 23:41 Ответить
Да ну ? Интересно кто будет обслуживать, ремонтировать и т.д двигатели самолёта Боинг ? Или же Airbus ? Я уже не говорю а замене каких-либо агрегатов двигателей.

Если, да кабы всё так просто было, тогда кацапьё бы не разбирало самолёты на запчасти и не переставляли бы агрегаты с одного самолёта на другой.
Погугли в гугле КАНИБАЛИЗМ САМОЛЁТОВ В РОССИИ.
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16.12.2022 23:55 Ответить
Да им не надо их обслуживать. Они поставят их на ракеты и будут нас обстреливать... Нечего там обслуживать.
Вы все думаете, что авиадвигатели - это исключительно просамолеты...
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17.12.2022 02:52 Ответить
"Не пройдёт и полгода..." (с) В.С.В 😴
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16.12.2022 23:31 Ответить
Не может быть! А что случилось?
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17.12.2022 02:50 Ответить
Маємо вже Іран "під санкціями" і що?... Вони хоч вірять в те, що говорять? Єдине, на що спромоглися ті "санкції" так то, що щось там "обмежили"(і то не факт) з нафтою і газом...і то дало лиш те, що заставило їх поворухнути свої жирні зади...наразі більше результату не бачу.
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17.12.2022 07:20 Ответить
Знайдуть шляхи закупівлі. Охочих до кацапських бабок у світі багато, в тому числі на заході. "Нічево лічнАвА, толькА бізнес!" Таких "бізнесменів" криваві бабки не лякають. А світ дивиться на все скрізь пальці.
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17.12.2022 10:26 Ответить
Ага мы видим как работают ваши санкции. Параша их свободно обходит
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17.12.2022 10:28 Ответить
 
 