ЄС заборонив постачати Росії авіаційні двигуни та аерокосмічні деталі

Євросоюз у рамках 9-го пакету санкцій запровадив заборону на експорт до Росії авіаційних двигунів та їх комплектуючих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в п'ятницю документі в Офіційному журналі ЄС.

У документі зазначено, що ЄС "вважав за правильне введення заборони на експорт, що стосується товарів і технологій, що підходять для використання в авіаційній та космічній промисловості, включно з авіаційними двигунами та їх частинами".

Крім того, у ньому йдеться про "розширення списку товарів, які можуть сприяти нарощуванню промислового потенціалу Росії". До цього списку включено, зокрема, ноутбуки, іграшкові дрони, радіонавігаційне обладнання, IT-компоненти, камери та об'єктиви.

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