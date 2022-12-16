ЄС заборонив постачати Росії авіаційні двигуни та аерокосмічні деталі
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Євросоюз у рамках 9-го пакету санкцій запровадив заборону на експорт до Росії авіаційних двигунів та їх комплектуючих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в п'ятницю документі в Офіційному журналі ЄС.
У документі зазначено, що ЄС "вважав за правильне введення заборони на експорт, що стосується товарів і технологій, що підходять для використання в авіаційній та космічній промисловості, включно з авіаційними двигунами та їх частинами".
Крім того, у ньому йдеться про "розширення списку товарів, які можуть сприяти нарощуванню промислового потенціалу Росії". До цього списку включено, зокрема, ноутбуки, іграшкові дрони, радіонавігаційне обладнання, IT-компоненти, камери та об'єктиви.
Топ коментарі
+2 Андрій Саган
показати весь коментар16.12.2022 22:04
+2 irenka ko
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+2 irenka ko
показати весь коментар16.12.2022 23:01
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Будь ласка, зачекайте...
Турки в цьому не зможуть допомогти.
все просто.
Если, да кабы всё так просто было, тогда кацапьё бы не разбирало самолёты на запчасти и не переставляли бы агрегаты с одного самолёта на другой.
Погугли в гугле КАНИБАЛИЗМ САМОЛЁТОВ В РОССИИ.
Вы все думаете, что авиадвигатели - это исключительно просамолеты...