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ЄС заборонив постачати Росії авіаційні двигуни та аерокосмічні деталі

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санкції

Євросоюз у рамках 9-го пакету санкцій запровадив заборону на експорт до Росії авіаційних двигунів та їх комплектуючих.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в п'ятницю документі в Офіційному журналі ЄС.

У документі зазначено, що ЄС "вважав за правильне введення заборони на експорт, що стосується товарів і технологій, що підходять для використання в авіаційній та космічній промисловості, включно з авіаційними двигунами та їх частинами".

Крім того, у ньому йдеться про "розширення списку товарів, які можуть сприяти нарощуванню промислового потенціалу Росії". До цього списку включено, зокрема, ноутбуки, іграшкові дрони, радіонавігаційне обладнання, IT-компоненти, камери та об'єктиви.

Також читайте: ЄС запровадив санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб з Росії: ЗС, судді, партії, доньки Кадирова

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
микросхемы тоже запретили,а кацапы окольными путями,через подставные компании сумели приобрести эти чипы почти на миллиард долларов
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16.12.2022 22:04
+2
Турки їм усе це перепродадуть, як перепродають товари класу Люкс та кросівки Nike і adidas, які пішли з кацапії «назавжди».
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16.12.2022 22:40
+2
Про виготовлення ракет під санкціями теж казали всі , що це - неможливо. Але ж кацапня у три зміни їх клепає та кожного тижня влаштовує нам ракетний пронос.
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16.12.2022 23:01
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Натомість збільшити постачання чорних пакетів, бо ваньки надто смердять.
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16.12.2022 22:03 Відповісти
не прошло и пол года ..тормозы
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16.12.2022 22:03 Відповісти
микросхемы тоже запретили,а кацапы окольными путями,через подставные компании сумели приобрести эти чипы почти на миллиард долларов
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16.12.2022 22:04 Відповісти
У волгоградській області сьогодні бачили вже що то за мікросхеми в обхід санкцій. Шкода лише що ніхто кобзону не відправився про це розповідати.
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16.12.2022 22:34 Відповісти
Турки їм усе це перепродадуть, як перепродають товари класу Люкс та кросівки Nike і adidas, які пішли з кацапії «назавжди».
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16.12.2022 22:40 Відповісти
Авіадвигуни - це не кросівки. Тут потрібне обслуговування, ремон і т.д....
Турки в цьому не зможуть допомогти.
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16.12.2022 22:55 Відповісти
Про виготовлення ракет під санкціями теж казали всі , що це - неможливо. Але ж кацапня у три зміни їх клепає та кожного тижня влаштовує нам ракетний пронос.
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16.12.2022 23:01 Відповісти
прилетит самолет в стамбул, и там получит обслуживание и ремонт.

все просто.
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16.12.2022 23:41 Відповісти
Да ну ? Интересно кто будет обслуживать, ремонтировать и т.д двигатели самолёта Боинг ? Или же Airbus ? Я уже не говорю а замене каких-либо агрегатов двигателей.

Если, да кабы всё так просто было, тогда кацапьё бы не разбирало самолёты на запчасти и не переставляли бы агрегаты с одного самолёта на другой.
Погугли в гугле КАНИБАЛИЗМ САМОЛЁТОВ В РОССИИ.
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16.12.2022 23:55 Відповісти
Да им не надо их обслуживать. Они поставят их на ракеты и будут нас обстреливать... Нечего там обслуживать.
Вы все думаете, что авиадвигатели - это исключительно просамолеты...
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17.12.2022 02:52 Відповісти
"Не пройдёт и полгода..." (с) В.С.В 😴
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16.12.2022 23:31 Відповісти
Не может быть! А что случилось?
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17.12.2022 02:50 Відповісти
Маємо вже Іран "під санкціями" і що?... Вони хоч вірять в те, що говорять? Єдине, на що спромоглися ті "санкції" так то, що щось там "обмежили"(і то не факт) з нафтою і газом...і то дало лиш те, що заставило їх поворухнути свої жирні зади...наразі більше результату не бачу.
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17.12.2022 07:20 Відповісти
Знайдуть шляхи закупівлі. Охочих до кацапських бабок у світі багато, в тому числі на заході. "Нічево лічнАвА, толькА бізнес!" Таких "бізнесменів" криваві бабки не лякають. А світ дивиться на все скрізь пальці.
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17.12.2022 10:26 Відповісти
Ага мы видим как работают ваши санкции. Параша их свободно обходит
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17.12.2022 10:28 Відповісти
 
 