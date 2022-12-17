Массированные обстрелы могут быть предвестником российского наступления, - экс-заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО Ширрефф

Россия применяет массированные обстрелы для попытки нанесения удара по гражданскому моральному духу. Таким образом, враг вероятно готовится к повторной попытке наступления.

По словам бывшего заместителя главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Ричарда Ширреффа, последние российские обстрелы были продолжены массированными ударами, которые произошли в октябре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это формирование поля боя, как бы его описали военные. Размягчение городов и населенных пунктов, нанесение удара по гражданскому нравственному духу. Это очень похоже на продолжение происходящего примерно с октября", - заявил генерал.

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Как отметил Ширрефф, учитывая разведывательные данные и брифинги, массированные удары могут являться частью подготовки к повторному российскому наступлению. Он добавил, что россияне "зачищают" линии фронта и мобилизуют значительное количество гражданских за последние недели.

"В результате ухода из Херсона они смогли усилить другие участки своей линии и россияне имеют здесь форму", - добавил генерал.