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Массированные обстрелы могут быть предвестником российского наступления, - экс-заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО Ширрефф

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россия применяет массированные обстрелы для попытки нанесения удара по гражданскому моральному духу. Таким образом, враг вероятно готовится к повторной попытке наступления.

По словам бывшего заместителя главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Ричарда Ширреффа, последние российские обстрелы были продолжены массированными ударами, которые произошли в октябре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это формирование поля боя, как бы его описали военные. Размягчение городов и населенных пунктов, нанесение удара по гражданскому нравственному духу. Это очень похоже на продолжение происходящего примерно с октября", - заявил генерал.

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Как отметил Ширрефф, учитывая разведывательные данные и брифинги, массированные удары могут являться частью подготовки к повторному российскому наступлению. Он добавил, что россияне "зачищают" линии фронта и мобилизуют значительное количество гражданских за последние недели.

"В результате ухода из Херсона они смогли усилить другие участки своей линии и россияне имеют здесь форму", - добавил генерал.
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Топ комментарии
+13
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17.12.2022 00:38
+10
А НАТа все спостерігає та аналізує, як божевільний терорист зі своїми зомбі нищить Україну.
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17.12.2022 00:51
+6
Генерал оторван от реальности, как и многие в НАТО. Надо бы ему приехать в Украину, вспомнить молодость: побегать с автоматом и пострелять. Там бы ему наши хлопцы объяснили, что почем
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17.12.2022 01:32
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17.12.2022 00:38 Ответить
А НАТа все спостерігає та аналізує, як божевільний терорист зі своїми зомбі нищить Україну.
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17.12.2022 00:51 Ответить
Это бесценный опыт. Остальное вторично.
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17.12.2022 05:27 Ответить
А можно попросить США и Великобританию ввести свои войска в Украину⁉️
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17.12.2022 09:55 Ответить
будут Днепр форсировать в районе Васильевки?
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17.12.2022 01:21 Ответить
Генерал оторван от реальности, как и многие в НАТО. Надо бы ему приехать в Украину, вспомнить молодость: побегать с автоматом и пострелять. Там бы ему наши хлопцы объяснили, что почем
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17.12.2022 01:32 Ответить
Щоб умовний Захід перестав вдавати, ніби нічого не відбувається, необхідно почати завдавати потужних ударів по найближчих російських атомних станціях - Курській, Воронезькій, Смоленській, Клинській і по Білоруській АЕС.
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17.12.2022 09:20 Ответить
Ты скажи спасибо диванный воин, что запад покрывает весь бюджет Украины,дает оружие,и все остальное, так что наезд на запад здесь неуместен.
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17.12.2022 15:20 Ответить
та ты сам пэдро и передай от меня в Испании.
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20.12.2022 19:10 Ответить
Могут-немогут....гадание на ромашке....
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17.12.2022 10:24 Ответить
 
 