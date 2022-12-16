Масовані обстріли можуть бути передвісником російського наступу, - ексзаступник головнокомандувача об’єднаних сил НАТО Ширрефф

Росія застосовує масовані обстріли для спроби нанесення удару по цивільному моральному духу. Таким чином ворог ймовірно готується до повторної спроби наступу.

За словами колишнього заступника головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО Річарда Ширреффа, останні російські обстріли були продовження масованих ударів, які відбулись в жовтні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Це формування поля бою, як би його описали військові. Розм'якшення міст і населених пунктів, нанесення удару по цивільному моральному духу. Це дуже схоже на продовження того, що відбувається приблизно з жовтня", - заявив генерал.

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Як відзначив Ширрефф, з огляду на розвідувальні дані й брифінги, масовані удари можуть бути частиною підготовки до повторного російського наступу. Він додав, що росіяни "зачищають" лінії фронту та мобілізують значну кількість цивільних протягом останніх тижнів.

"В результаті відходу з Херсона вони змогли посилити інші ділянки своєї лінії, і росіяни мають тут форму", - додав генерал.