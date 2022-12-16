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Масовані обстріли можуть бути передвісником російського наступу, - ексзаступник головнокомандувача об’єднаних сил НАТО Ширрефф

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія застосовує масовані обстріли для спроби нанесення удару по цивільному моральному духу. Таким чином ворог ймовірно готується до повторної спроби наступу.

За словами колишнього заступника головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО Річарда Ширреффа, останні російські обстріли були продовження масованих ударів, які відбулись в жовтні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Це формування поля бою, як би його описали військові. Розм'якшення міст і населених пунктів, нанесення удару по цивільному моральному духу. Це дуже схоже на продовження того, що відбувається приблизно з жовтня", - заявив генерал.

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Як відзначив Ширрефф, з огляду на розвідувальні дані й брифінги, масовані удари можуть бути частиною підготовки до повторного російського наступу. Він додав, що росіяни "зачищають" лінії фронту та мобілізують значну кількість цивільних протягом останніх тижнів.

"В результаті відходу з Херсона вони змогли посилити інші ділянки своєї лінії, і росіяни мають тут форму", - додав генерал.
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Топ коментарі
+13
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17.12.2022 00:38
+10
А НАТа все спостерігає та аналізує, як божевільний терорист зі своїми зомбі нищить Україну.
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17.12.2022 00:51
+6
Генерал оторван от реальности, как и многие в НАТО. Надо бы ему приехать в Украину, вспомнить молодость: побегать с автоматом и пострелять. Там бы ему наши хлопцы объяснили, что почем
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17.12.2022 01:32
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17.12.2022 00:38 Відповісти
А НАТа все спостерігає та аналізує, як божевільний терорист зі своїми зомбі нищить Україну.
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17.12.2022 00:51 Відповісти
Это бесценный опыт. Остальное вторично.
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17.12.2022 05:27 Відповісти
А можно попросить США и Великобританию ввести свои войска в Украину⁉️
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17.12.2022 09:55 Відповісти
будут Днепр форсировать в районе Васильевки?
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17.12.2022 01:21 Відповісти
Генерал оторван от реальности, как и многие в НАТО. Надо бы ему приехать в Украину, вспомнить молодость: побегать с автоматом и пострелять. Там бы ему наши хлопцы объяснили, что почем
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17.12.2022 01:32 Відповісти
Щоб умовний Захід перестав вдавати, ніби нічого не відбувається, необхідно почати завдавати потужних ударів по найближчих російських атомних станціях - Курській, Воронезькій, Смоленській, Клинській і по Білоруській АЕС.
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17.12.2022 09:20 Відповісти
Ты скажи спасибо диванный воин, что запад покрывает весь бюджет Украины,дает оружие,и все остальное, так что наезд на запад здесь неуместен.
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17.12.2022 15:20 Відповісти
та ты сам пэдро и передай от меня в Испании.
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20.12.2022 19:10 Відповісти
Могут-немогут....гадание на ромашке....
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17.12.2022 10:24 Відповісти
 
 