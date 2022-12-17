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Перед вторжением в Украину Путин приказал Кадырову убить Зеленского, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,кадыров

В начале войны в Украине президент России Владимир Путин приказал чеченскому лидеру Рамзану Кадырову занять правительственные помещения в Киеве и убить украинского президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки и службы безопасности.

За три недели до вторжения в Украину 24 февраля Путин вызвал его в Москву, чтобы выработать стратегию, по словам представителей украинской разведки. Он поручил чеченцу взять Киев и убить украинского президента.

В последующие дни Кадыров выглядел уверенным в себе. "Господин Зеленский, настал час, когда клоунское шоу подходит к концу", - написал он на своем канале Telegram 14 февраля, когда его войска проходили подготовку к операции в соседней Беларуси.

Убийство президента, почетная и желанная задача, было "своеобразным бонусом Кадырову", - сказал Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это доказательство слабости президента РФ, - Зеленский о ядерных угрозах Путина
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Топ комментарии
+74
Це чергова серія "Голобородько щоневтік",навіть прі сміртельнай апаснасті!
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17.12.2022 01:39
+59
Та кому це уйобіще комусь потрібне, щоб його вбили. Не смішіть!!!!
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17.12.2022 01:40
+54
Хєрня якась.
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17.12.2022 01:36
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Та блин, шо здесь Америку открывать возле залдостано-шлепера-2... Одно отличие - может 3 слова(не более) связать в речення, но речення - бессвязные.
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17.12.2022 08:16 Ответить
Зы... И о да, незабвенно рохкае та хече в мiкрофон.
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17.12.2022 08:18 Ответить
Як казали за ціх вояків " Це як одяг Бріоні,замовлений на Алі - експрес".
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17.12.2022 06:52 Ответить
@Александр Сторожук

>Не розумію,що робить наше СБУ

І ви ще не стукнули? Ай-яй яй…
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17.12.2022 07:55 Ответить
"поплюжити гидність" голови держави? Так як ви, цього ще ніхто не зробив тут. Дійсно змили по-королевськи🤭
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17.12.2022 08:21 Ответить
Т.е. таки зеленского предупреждали о нападении. А ******, что нет🤡
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17.12.2022 07:30 Ответить
Ой!

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17.12.2022 07:40 Ответить
Нах він кому всрався.*****.
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17.12.2022 07:46 Ответить
Це вам зЕльонське розказало? Мегаяйковий боневтік... Воно мало підписати капітуляцію, офіційно передати владу "легітимному" і спокійно надалі розважати москалів по баньках. Тому й не втік. Бентежить що пан Бутусов все частіше піарить цю гидоту...
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17.12.2022 07:49 Ответить
Та ви шо? І як це кадирка не зміг виконати наказ фюрера? Або Володя добре ховався, або кадирка какашка. Скоріше всього спас гранатомет, який був викрадений абдристовичем на нашому блокпосту, або смачна мівіна, тільки де вони її взяли на святковому столі, коли святкували "день отєчєства"? Кого тут вважаєте за дурнів? Мало поворознюка і "єдиного марафона", то ще і там смітите грошима, щоб продовжити кіносеріал про Голобородьку через ті ЗМІ?
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17.12.2022 08:34 Ответить
В Буче те кадыровцы легли
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17.12.2022 10:50 Ответить
Чув в маршрутці, що штурм Банкової був. хтось знає якісь подробиці?
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17.12.2022 08:35 Ответить
Всим 95-м навсилу відбились
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17.12.2022 11:01 Ответить
🤣🤣🤣
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17.12.2022 19:46 Ответить
ху-ло як королева з казки про Білосніжку та гномів запитав у дзеркальця, "хто на свете" і так далі, а йому дзеркальце у відповідь: "Ты прекрасен спору нет, но зеленский все ж милее, все ж румяней и белее". Ну ху-ла і понесло.
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17.12.2022 08:45 Ответить
PS а тут в ОПі, якраз і сім гномів окопались.
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17.12.2022 08:49 Ответить
Ну і нахріна це *****? Щоб це змінило? Це вже було.
Кацапи напали. Легітимний з колаборанами здриснув. Україна вистояла.
Зараз інша ситуація.
Кацапи напали. Колаборанти при владі. Та Україна вистоїть.
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17.12.2022 08:48 Ответить
Вообще-то он не втiк.
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17.12.2022 09:06 Ответить
А можливо Оманський договорняк, тому і не втік.
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17.12.2022 10:58 Ответить
Недавно Нью-Йорк Таймс написал что Путин приказал немецкому принцу и русской принцессе которой 75 лет убить канцлера Германии Шольца. Так что все может быть.
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17.12.2022 09:04 Ответить
"Митці з Банкової" вже замісили глину для найвеличнішого пам'ятника найвидатнішій людині, а ви усі смієтесь. Після війни вийдуть мемуари, як один герой, який заперечував війну і прагнув зазирнути в очі потенційному вбивці, врятував Україну, а військові та терроборона ховалися у окопах.
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17.12.2022 09:09 Ответить
Типа Зеля на гастролях создал нову армию України..а Порошенко був на гастролях 95 кварталу...разом з Далєю Грибаускайте🤣🤣🤣
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17.12.2022 09:28 Ответить
Мое мнение неизменное - с Зеленским оговорили коридор в Крым, только забыли сказать, что шлепнут, что бы много не болтал. А как только он это понял, стал патриотом.
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17.12.2022 09:30 Ответить
Зе знал что путлер нарадет еще 22 октября прошлого года
Оманскиє чуваки це вам не академія в Трускавці...🤣
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17.12.2022 09:34 Ответить
Кадыров не смог убить Зеленского потому что его люди искали в Рыжем лесу Степана Бандеру.
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17.12.2022 09:36 Ответить
Це що для рейтингу через смуток? Хто цьому повірить?
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17.12.2022 09:44 Ответить
А ще була змова Ахметова.
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17.12.2022 09:57 Ответить
з посиланням на співробітників української розвідки та служби безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3387548

Ага, он звідки вітер віє! Бакановці з будановцями мовчали майже рік про це, і от час настав?!
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17.12.2022 10:20 Ответить
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17.12.2022 10:39 Ответить
Оце єдине що вони доброго вони могли зробити для України: прибрати цю ЗЕлену мразоту. Гірше не було б.
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17.12.2022 10:50 Ответить
З посиланням на коханця Буданова Гогілашвілі.
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17.12.2022 11:16 Ответить
Хотел провернуть операцию по типу взятия дворца Амина - с убийством главы государства и захватом всех ключевых объектов государства.

.
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17.12.2022 12:11 Ответить
Навіщо?
Щоб країну очолила така людина як Залужний
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17.12.2022 12:18 Ответить
Не гоже поважному виданню посилатися на дані установи, яку очолює казкар буданов! Краще вже опиратися на чутки від умовної баби Мані!
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17.12.2022 12:41 Ответить
Ну не знаю реальных подробностей, но шухер там был. ЛИЧНО слышал ночью в феврале автоматные очереди в районе администрации и выдел баррикаду из мусорных баков и окопы на клумбе.
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17.12.2022 13:32 Ответить
Ну було б на одного безтолкового мудака менше.
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17.12.2022 16:31 Ответить
Новина саме для 73% нарІду. Насправді, живий хоча і обдовбаний ZEльонський куда корисніший для хутіна ніж мертвий, а хто підписивав би прдумані на росії домовленості?
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17.12.2022 17:06 Ответить
У марсіан я більше повірю ніж в цей жовтий вкид)
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17.12.2022 18:45 Ответить
Геращенко про це віщав ще 9 місяців тому. Казав, що у них "свої" ефесбешники у москові, які інформують українських колег про наміри орків у режимі реального часу.
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18.12.2022 00:56 Ответить
Шкода шо не вбив. Мені було б полегшення і відчуття розплати за ту його антиукраїнську роботу з 95 дибілами, Жека лисий, льолік, вовк з тамбова вічно плів погане в нашу сторону. ***** чмирі з України. Ми ще вас вішати будемо
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18.12.2022 01:44 Ответить
Не віриться. Подібно на якесь леґендування алібі
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26.12.2022 09:39 Ответить
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