Это доказательство слабости президента РФ, - Зеленский о ядерных угрозах Путина
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Ядерные угрозы президента России Владимира Путина являются доказательством слабости и неполноценности человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью для французского телеканала LCI выразил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что только "больной человек" может пойти на такие шаги как угрожать применить ядерное оружие.
"Возможное обращение к применению ядерного оружия – это доказательство слабости, доказательство определенной неполноценности человека, допускающего такие угрозы. Есть только больные, абсолютно больные люди, которые разрешают себе такой шаг", - заявил президент.
Путин думает только о личных интересах, отметил Зеленский.
"У него нет прямолинейного подхода к делу, это всегда обходной путь, у него в голове обезображена реальность. Он думает только о своей выгоде и своих личных интересах. Он даже не думает об интересах своей страны, ему нет дела до россиян, которым он правит, как рабами", - сказал Зеленский.
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Из 45 тысяч военных, ставших жертвами эксперимента, в живых, по состоянию на 2004 год, оставались всего чуть более 2 тысяч человек. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы.
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шановні ... може б нашому зе.. леному Клоуну треба було колись промовчать і не гавкать як шавка, і це не признак слабкості, це признак розуму...