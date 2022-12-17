Это доказательство слабости президента РФ, - Зеленский о ядерных угрозах Путина

Ядерные угрозы президента России Владимира Путина являются доказательством слабости и неполноценности человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью для французского телеканала LCI выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что только "больной человек" может пойти на такие шаги как угрожать применить ядерное оружие.

"Возможное обращение к применению ядерного оружия – это доказательство слабости, доказательство определенной неполноценности человека, допускающего такие угрозы. Есть только больные, абсолютно больные люди, которые разрешают себе такой шаг", - заявил президент.

Путин думает только о личных интересах, отметил Зеленский.

"У него нет прямолинейного подхода к делу, это всегда обходной путь, у него в голове обезображена реальность. Он думает только о своей выгоде и своих личных интересах. Он даже не думает об интересах своей страны, ему нет дела до россиян, которым он правит, как рабами", - сказал Зеленский.

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