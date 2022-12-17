РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10948 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 741 19
Зеленский (16534) Путин (29862) угрозы (831) ядерное оружие (1137)

Это доказательство слабости президента РФ, - Зеленский о ядерных угрозах Путина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,ядерна,боєголовка

Ядерные угрозы президента России Владимира Путина являются доказательством слабости и неполноценности человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью для французского телеканала LCI выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что только "больной человек" может пойти на такие шаги как угрожать применить ядерное оружие.

"Возможное обращение к применению ядерного оружия – это доказательство слабости, доказательство определенной неполноценности человека, допускающего такие угрозы. Есть только больные, абсолютно больные люди, которые разрешают себе такой шаг", - заявил президент.

Путин думает только о личных интересах, отметил Зеленский.

"У него нет прямолинейного подхода к делу, это всегда обходной путь, у него в голове обезображена реальность. Он думает только о своей выгоде и своих личных интересах. Он даже не думает об интересах своей страны, ему нет дела до россиян, которым он правит, как рабами", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не уверен, что он готов к этому
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Зеля, да ты сильно не выёжуйся, ты и сам-то от Путина отличаешься только временем царствования, а методы почти те же.
показать весь комментарий
17.12.2022 02:43
+6
убей мать твою Путина! Он носитель ядерного ключа и без него ничего не запустится! Украина должна атаковать беспилотниками и ракетами лично Путина каждый день, пока эта **** не превратиться в расчлененку и гриль!
показать весь комментарий
17.12.2022 02:14
+5
иди на ***, кремлеботина
показать весь комментарий
17.12.2022 05:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в очах світиться мир...
показать весь комментарий
17.12.2022 02:04 Ответить
Зеленский - Путину: "Заберите меня отсюда!"
показать весь комментарий
17.12.2022 02:08 Ответить
убей мать твою Путина! Он носитель ядерного ключа и без него ничего не запустится! Украина должна атаковать беспилотниками и ракетами лично Путина каждый день, пока эта **** не превратиться в расчлененку и гриль!
показать весь комментарий
17.12.2022 02:14 Ответить
Поцікався чому ядерний удар кацапів на Заході називають "Мертва рука" 😕
показать весь комментарий
17.12.2022 03:24 Ответить
Алекс Мышкевич 14 сентября 1954 года кровожадная советская власть вновь показала свой аппетит, использовав военных и гражданских в качестве подопытных в бесчеловечном эксперименте, который разрушил десятки тысяч жизней. Речь идет об учениях с применением ядерного оружия под кодовым названием "Снежок", которые проводились на Тоцком полигоне в Оренбургской области

Из 45 тысяч военных, ставших жертвами эксперимента, в живых, по состоянию на 2004 год, оставались всего чуть более 2 тысяч человек. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы.

Говорить вслух о масштабах трагедии на Тоцком полигоне стали только после катастрофы на Чернобыльськой АЭС. А о масштабах произошедшего стало понятно только в 1993 году, когда с документов был снят гриф секретности.
показать весь комментарий
17.12.2022 04:03 Ответить
Набери у Гуглі "Киштим, аварія" і почитай Я вчився в "учебці" з хлопчиною з-під Киштима Правда, те, що пишуть тут про ліквідацію аварії - брехня Ніхто там нічого поза межами комбінату не робив А люди мерли по "дєрєвнях", не знаючи від чого Він з батьками вцілів тому, що вони виїхали по вербовці на Тюмень відразу після аварії Родичів його, які там залишилися - до 76 року не залишилося нікого живими Померли навіть діти, що народилися пізніше нього
А по Тоцьким таборам - так всі ті, хто приймав участь у навчаннях - давали "підписку про нерозголошення" І солдати вмирали від лейкемії, навіть не розуміючи, від чого у них та "болячка" А місцевим жителям взагалі нічого не повідомляли Це мені розказували вертолітники з Чебеньків - там стояла при Союзі окрема ескадрилья Мі-8 "Працювали на космос" - розшукували у північно-західному Казахстані військові зонди, що спускалися на степ
показать весь комментарий
17.12.2022 07:17 Ответить
самі Штати, деякі спецслужби Ізраїлю та Європи могли б вирішити питання з диктатором рф володимиром путіним за п'ять-сім годин, але він не є метою # 1

"Була б виведена з гри основна фігура - і війна б закінчилася. Але вони цього не хочуть робити, я думаю, тому що розуміють: ніхто, крім путіна, не здатний Довести росію до Остаточного Краху, до остаточного розсипання, а це позбавить їх від необхідності застосовувати нехай і конвенційну, але все ж таки якусь Серйозну Зброю", - заявив N.

Він вважає, що путін усе Зробить сам, оскільки настільки бездарний і не здатний передбачати наслідки своїх вчинків, а також настільки садистичний, що "Руйнування Росії вирішили довірити йому, тому він ще живий"
показать весь комментарий
17.12.2022 03:51 Ответить
наверни говна, кремлебот
показать весь комментарий
17.12.2022 05:03 Ответить
Зеля, да ты сильно не выёжуйся, ты и сам-то от Путина отличаешься только временем царствования, а методы почти те же.
показать весь комментарий
17.12.2022 02:43 Ответить
Путин слабкий ... це ж треба! Зе розумие свого пацана прямо як брата.
показать весь комментарий
17.12.2022 02:53 Ответить
Просто прутін ху@ йло 😡
показать весь комментарий
17.12.2022 03:00 Ответить
иди на ***, кремлеботина
показать весь комментарий
17.12.2022 05:02 Ответить
Убийство Путина обезвредит ядерное оружие, если по путина наконец запустят беспилотники с ракетами!
показать весь комментарий
17.12.2022 04:48 Ответить
як що ти злий, то ти повинен бути сильный, а то твоя злість тебе і погубить...
шановні ... може б нашому зе.. леному Клоуну треба було колись промовчать і не гавкать як шавка, і це не признак слабкості, це признак розуму...
показать весь комментарий
17.12.2022 05:46 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2022 06:21 Ответить
Промовчало б уже... пізд...ж по любому поводу і на любу тему не є признак "якогось" там розуму
показать весь комментарий
17.12.2022 06:56 Ответить
зе таке саме, як і *****, різниця тільки, що зе не має ядерної зброї і зе тільки три роки при владі.
показать весь комментарий
17.12.2022 08:33 Ответить
 
 