Це доказ слабкості президента РФ, - Зеленський про ядерні погрози Путіна

Ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна є доказом слабкості та неповноцінності людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю для французького телеканалу LCI висловив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що тільки "хвора людина" може піти на такі кроки, як загрожувати застосувати ядерну зброю.

"Можливе звернення до застосування ядерної зброї - це доказ слабкості, доказ певної неповноцінності людини, яка допускає такі загрози. Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок", - заявив президент.

Путін думає лише про особисті інтереси, зазначив Зеленський.

"У нього немає прямолінійного підходу до справи, це завжди обхідний шлях, у нього в голові спотворена реальність. Він думає тільки про свою вигоду та свої особисті інтереси. Він навіть не думає про інтереси своєї країни, йому немає справи до росіян, якими він править, як рабами", - сказав Зеленський.

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