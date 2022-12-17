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Це доказ слабкості президента РФ, - Зеленський про ядерні погрози Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,ядерна,боєголовка

Ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна є доказом слабкості та неповноцінності людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю для французького телеканалу LCI висловив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що тільки "хвора людина" може піти на такі кроки, як загрожувати застосувати ядерну зброю.

"Можливе звернення до застосування ядерної зброї - це доказ слабкості, доказ певної неповноцінності людини, яка допускає такі загрози. Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок", - заявив президент.

Путін думає лише про особисті інтереси, зазначив Зеленський.

"У нього немає прямолінійного підходу до справи, це завжди обхідний шлях, у нього в голові спотворена реальність. Він думає тільки про свою вигоду та свої особисті інтереси. Він навіть не думає про інтереси своєї країни, йому немає справи до росіян, якими він править, як рабами", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загрозу ядерного удару: Путін боїться смерті. Не впевнений, що він готовий до цього

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Зеля, да ты сильно не выёжуйся, ты и сам-то от Путина отличаешься только временем царствования, а методы почти те же.
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17.12.2022 02:43
+6
убей мать твою Путина! Он носитель ядерного ключа и без него ничего не запустится! Украина должна атаковать беспилотниками и ракетами лично Путина каждый день, пока эта **** не превратиться в расчлененку и гриль!
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17.12.2022 02:14
+5
иди на ***, кремлеботина
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17.12.2022 05:02
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17.12.2022 02:04 Відповісти
Зеленский - Путину: "Заберите меня отсюда!"
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17.12.2022 02:08 Відповісти
убей мать твою Путина! Он носитель ядерного ключа и без него ничего не запустится! Украина должна атаковать беспилотниками и ракетами лично Путина каждый день, пока эта **** не превратиться в расчлененку и гриль!
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17.12.2022 02:14 Відповісти
Поцікався чому ядерний удар кацапів на Заході називають "Мертва рука" 😕
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17.12.2022 03:24 Відповісти
Алекс Мышкевич 14 сентября 1954 года кровожадная советская власть вновь показала свой аппетит, использовав военных и гражданских в качестве подопытных в бесчеловечном эксперименте, который разрушил десятки тысяч жизней. Речь идет об учениях с применением ядерного оружия под кодовым названием "Снежок", которые проводились на Тоцком полигоне в Оренбургской области

Из 45 тысяч военных, ставших жертвами эксперимента, в живых, по состоянию на 2004 год, оставались всего чуть более 2 тысяч человек. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы.

Говорить вслух о масштабах трагедии на Тоцком полигоне стали только после катастрофы на Чернобыльськой АЭС. А о масштабах произошедшего стало понятно только в 1993 году, когда с документов был снят гриф секретности.
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17.12.2022 04:03 Відповісти
Набери у Гуглі "Киштим, аварія" і почитай Я вчився в "учебці" з хлопчиною з-під Киштима Правда, те, що пишуть тут про ліквідацію аварії - брехня Ніхто там нічого поза межами комбінату не робив А люди мерли по "дєрєвнях", не знаючи від чого Він з батьками вцілів тому, що вони виїхали по вербовці на Тюмень відразу після аварії Родичів його, які там залишилися - до 76 року не залишилося нікого живими Померли навіть діти, що народилися пізніше нього
А по Тоцьким таборам - так всі ті, хто приймав участь у навчаннях - давали "підписку про нерозголошення" І солдати вмирали від лейкемії, навіть не розуміючи, від чого у них та "болячка" А місцевим жителям взагалі нічого не повідомляли Це мені розказували вертолітники з Чебеньків - там стояла при Союзі окрема ескадрилья Мі-8 "Працювали на космос" - розшукували у північно-західному Казахстані військові зонди, що спускалися на степ
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17.12.2022 07:17 Відповісти
самі Штати, деякі спецслужби Ізраїлю та Європи могли б вирішити питання з диктатором рф володимиром путіним за п'ять-сім годин, але він не є метою # 1

"Була б виведена з гри основна фігура - і війна б закінчилася. Але вони цього не хочуть робити, я думаю, тому що розуміють: ніхто, крім путіна, не здатний Довести росію до Остаточного Краху, до остаточного розсипання, а це позбавить їх від необхідності застосовувати нехай і конвенційну, але все ж таки якусь Серйозну Зброю", - заявив N.

Він вважає, що путін усе Зробить сам, оскільки настільки бездарний і не здатний передбачати наслідки своїх вчинків, а також настільки садистичний, що "Руйнування Росії вирішили довірити йому, тому він ще живий"
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17.12.2022 03:51 Відповісти
наверни говна, кремлебот
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17.12.2022 05:03 Відповісти
Зеля, да ты сильно не выёжуйся, ты и сам-то от Путина отличаешься только временем царствования, а методы почти те же.
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17.12.2022 02:43 Відповісти
Путин слабкий ... це ж треба! Зе розумие свого пацана прямо як брата.
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17.12.2022 02:53 Відповісти
Просто прутін ху@ йло 😡
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17.12.2022 03:00 Відповісти
иди на ***, кремлеботина
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17.12.2022 05:02 Відповісти
Убийство Путина обезвредит ядерное оружие, если по путина наконец запустят беспилотники с ракетами!
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17.12.2022 04:48 Відповісти
як що ти злий, то ти повинен бути сильный, а то твоя злість тебе і погубить...
шановні ... може б нашому зе.. леному Клоуну треба було колись промовчать і не гавкать як шавка, і це не признак слабкості, це признак розуму...
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17.12.2022 05:46 Відповісти
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17.12.2022 06:21 Відповісти
Промовчало б уже... пізд...ж по любому поводу і на любу тему не є признак "якогось" там розуму
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17.12.2022 06:56 Відповісти
зе таке саме, як і *****, різниця тільки, що зе не має ядерної зброї і зе тільки три роки при владі.
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17.12.2022 08:33 Відповісти
 
 