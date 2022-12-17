Це доказ слабкості президента РФ, - Зеленський про ядерні погрози Путіна
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Ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна є доказом слабкості та неповноцінності людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю для французького телеканалу LCI висловив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що тільки "хвора людина" може піти на такі кроки, як загрожувати застосувати ядерну зброю.
"Можливе звернення до застосування ядерної зброї - це доказ слабкості, доказ певної неповноцінності людини, яка допускає такі загрози. Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок", - заявив президент.
Путін думає лише про особисті інтереси, зазначив Зеленський.
"У нього немає прямолінійного підходу до справи, це завжди обхідний шлях, у нього в голові спотворена реальність. Він думає тільки про свою вигоду та свої особисті інтереси. Він навіть не думає про інтереси своєї країни, йому немає справи до росіян, якими він править, як рабами", - сказав Зеленський.
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Из 45 тысяч военных, ставших жертвами эксперимента, в живых, по состоянию на 2004 год, оставались всего чуть более 2 тысяч человек. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы.
Говорить вслух о масштабах трагедии на Тоцком полигоне стали только после катастрофы на Чернобыльськой АЭС. А о масштабах произошедшего стало понятно только в 1993 году, когда с документов был снят гриф секретности.
А по Тоцьким таборам - так всі ті, хто приймав участь у навчаннях - давали "підписку про нерозголошення" І солдати вмирали від лейкемії, навіть не розуміючи, від чого у них та "болячка" А місцевим жителям взагалі нічого не повідомляли Це мені розказували вертолітники з Чебеньків - там стояла при Союзі окрема ескадрилья Мі-8 "Працювали на космос" - розшукували у північно-західному Казахстані військові зонди, що спускалися на степ
"Була б виведена з гри основна фігура - і війна б закінчилася. Але вони цього не хочуть робити, я думаю, тому що розуміють: ніхто, крім путіна, не здатний Довести росію до Остаточного Краху, до остаточного розсипання, а це позбавить їх від необхідності застосовувати нехай і конвенційну, але все ж таки якусь Серйозну Зброю", - заявив N.
Він вважає, що путін усе Зробить сам, оскільки настільки бездарний і не здатний передбачати наслідки своїх вчинків, а також настільки садистичний, що "Руйнування Росії вирішили довірити йому, тому він ще живий"
шановні ... може б нашому зе.. леному Клоуну треба було колись промовчать і не гавкать як шавка, і це не признак слабкості, це признак розуму...