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Перед вторгненням в Україну Путін наказав Кадирову вбити Зеленського, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,кадыров

На початку війни в Україні президент Росії Володимир Путін наказав чеченському лідеру Рамзану Кадирову зайняти урядові приміщення в Києві та вбити українського президента Володимира Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на співробітників української розвідки та служби безпеки.

За три тижні до дня вторгнення в Україну 24 лютого Путін викликав його до Москви, щоби виробити стратегію, за словами представників української розвідки. Він доручив чеченцю взяти Київ та вбити українського президента.

У наступні дні Кадиров виглядав впевненим у собі. "Пан Зеленський, настала година, коли клоунське шоу добігає кінця", — написав він на своєму каналі Telegram 14 лютого, коли його війська проходили підготовку до операції в сусідній Білорусі.

Вбивство президента, почесне та бажане завдання, було "своєрідним бонусом Кадирову", — сказав Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Племінник Кадирова став новим наглядачем окупованого Мелітополя, - Федоров

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+74
Це чергова серія "Голобородько щоневтік",навіть прі сміртельнай апаснасті!
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17.12.2022 01:39
+59
Та кому це уйобіще комусь потрібне, щоб його вбили. Не смішіть!!!!
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17.12.2022 01:40
+54
Хєрня якась.
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17.12.2022 01:36
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Та блин, шо здесь Америку открывать возле залдостано-шлепера-2... Одно отличие - может 3 слова(не более) связать в речення, но речення - бессвязные.
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17.12.2022 08:16 Відповісти
Зы... И о да, незабвенно рохкае та хече в мiкрофон.
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17.12.2022 08:18 Відповісти
Як казали за ціх вояків " Це як одяг Бріоні,замовлений на Алі - експрес".
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17.12.2022 06:52 Відповісти
@Александр Сторожук

>Не розумію,що робить наше СБУ

І ви ще не стукнули? Ай-яй яй…
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17.12.2022 07:55 Відповісти
"поплюжити гидність" голови держави? Так як ви, цього ще ніхто не зробив тут. Дійсно змили по-королевськи🤭
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17.12.2022 08:21 Відповісти
Т.е. таки зеленского предупреждали о нападении. А ******, что нет🤡
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17.12.2022 07:30 Відповісти
Ой!

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17.12.2022 07:40 Відповісти
Нах він кому всрався.*****.
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17.12.2022 07:46 Відповісти
Це вам зЕльонське розказало? Мегаяйковий боневтік... Воно мало підписати капітуляцію, офіційно передати владу "легітимному" і спокійно надалі розважати москалів по баньках. Тому й не втік. Бентежить що пан Бутусов все частіше піарить цю гидоту...
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17.12.2022 07:49 Відповісти
Та ви шо? І як це кадирка не зміг виконати наказ фюрера? Або Володя добре ховався, або кадирка какашка. Скоріше всього спас гранатомет, який був викрадений абдристовичем на нашому блокпосту, або смачна мівіна, тільки де вони її взяли на святковому столі, коли святкували "день отєчєства"? Кого тут вважаєте за дурнів? Мало поворознюка і "єдиного марафона", то ще і там смітите грошима, щоб продовжити кіносеріал про Голобородьку через ті ЗМІ?
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17.12.2022 08:34 Відповісти
В Буче те кадыровцы легли
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17.12.2022 10:50 Відповісти
Чув в маршрутці, що штурм Банкової був. хтось знає якісь подробиці?
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17.12.2022 08:35 Відповісти
Всим 95-м навсилу відбились
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17.12.2022 11:01 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.12.2022 19:46 Відповісти
ху-ло як королева з казки про Білосніжку та гномів запитав у дзеркальця, "хто на свете" і так далі, а йому дзеркальце у відповідь: "Ты прекрасен спору нет, но зеленский все ж милее, все ж румяней и белее". Ну ху-ла і понесло.
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17.12.2022 08:45 Відповісти
PS а тут в ОПі, якраз і сім гномів окопались.
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17.12.2022 08:49 Відповісти
Ну і нахріна це *****? Щоб це змінило? Це вже було.
Кацапи напали. Легітимний з колаборанами здриснув. Україна вистояла.
Зараз інша ситуація.
Кацапи напали. Колаборанти при владі. Та Україна вистоїть.
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17.12.2022 08:48 Відповісти
Вообще-то он не втiк.
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17.12.2022 09:06 Відповісти
А можливо Оманський договорняк, тому і не втік.
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17.12.2022 10:58 Відповісти
Недавно Нью-Йорк Таймс написал что Путин приказал немецкому принцу и русской принцессе которой 75 лет убить канцлера Германии Шольца. Так что все может быть.
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17.12.2022 09:04 Відповісти
"Митці з Банкової" вже замісили глину для найвеличнішого пам'ятника найвидатнішій людині, а ви усі смієтесь. Після війни вийдуть мемуари, як один герой, який заперечував війну і прагнув зазирнути в очі потенційному вбивці, врятував Україну, а військові та терроборона ховалися у окопах.
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17.12.2022 09:09 Відповісти
Типа Зеля на гастролях создал нову армию України..а Порошенко був на гастролях 95 кварталу...разом з Далєю Грибаускайте🤣🤣🤣
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17.12.2022 09:28 Відповісти
Мое мнение неизменное - с Зеленским оговорили коридор в Крым, только забыли сказать, что шлепнут, что бы много не болтал. А как только он это понял, стал патриотом.
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17.12.2022 09:30 Відповісти
Зе знал что путлер нарадет еще 22 октября прошлого года
Оманскиє чуваки це вам не академія в Трускавці...🤣
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17.12.2022 09:34 Відповісти
Кадыров не смог убить Зеленского потому что его люди искали в Рыжем лесу Степана Бандеру.
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17.12.2022 09:36 Відповісти
Це що для рейтингу через смуток? Хто цьому повірить?
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17.12.2022 09:44 Відповісти
А ще була змова Ахметова.
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17.12.2022 09:57 Відповісти
з посиланням на співробітників української розвідки та служби безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3387548

Ага, он звідки вітер віє! Бакановці з будановцями мовчали майже рік про це, і от час настав?!
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17.12.2022 10:20 Відповісти
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17.12.2022 10:39 Відповісти
Оце єдине що вони доброго вони могли зробити для України: прибрати цю ЗЕлену мразоту. Гірше не було б.
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17.12.2022 10:50 Відповісти
З посиланням на коханця Буданова Гогілашвілі.
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17.12.2022 11:16 Відповісти
Хотел провернуть операцию по типу взятия дворца Амина - с убийством главы государства и захватом всех ключевых объектов государства.

.
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17.12.2022 12:11 Відповісти
Навіщо?
Щоб країну очолила така людина як Залужний
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17.12.2022 12:18 Відповісти
Не гоже поважному виданню посилатися на дані установи, яку очолює казкар буданов! Краще вже опиратися на чутки від умовної баби Мані!
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17.12.2022 12:41 Відповісти
Ну не знаю реальных подробностей, но шухер там был. ЛИЧНО слышал ночью в феврале автоматные очереди в районе администрации и выдел баррикаду из мусорных баков и окопы на клумбе.
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17.12.2022 13:32 Відповісти
Ну було б на одного безтолкового мудака менше.
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17.12.2022 16:31 Відповісти
Новина саме для 73% нарІду. Насправді, живий хоча і обдовбаний ZEльонський куда корисніший для хутіна ніж мертвий, а хто підписивав би прдумані на росії домовленості?
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17.12.2022 17:06 Відповісти
У марсіан я більше повірю ніж в цей жовтий вкид)
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17.12.2022 18:45 Відповісти
Геращенко про це віщав ще 9 місяців тому. Казав, що у них "свої" ефесбешники у москові, які інформують українських колег про наміри орків у режимі реального часу.
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18.12.2022 00:56 Відповісти
Шкода шо не вбив. Мені було б полегшення і відчуття розплати за ту його антиукраїнську роботу з 95 дибілами, Жека лисий, льолік, вовк з тамбова вічно плів погане в нашу сторону. ***** чмирі з України. Ми ще вас вішати будемо
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18.12.2022 01:44 Відповісти
Не віриться. Подібно на якесь леґендування алібі
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26.12.2022 09:39 Відповісти
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