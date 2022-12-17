Перед вторгненням в Україну Путін наказав Кадирову вбити Зеленського, - WSJ
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На початку війни в Україні президент Росії Володимир Путін наказав чеченському лідеру Рамзану Кадирову зайняти урядові приміщення в Києві та вбити українського президента Володимира Зеленського
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на співробітників української розвідки та служби безпеки.
За три тижні до дня вторгнення в Україну 24 лютого Путін викликав його до Москви, щоби виробити стратегію, за словами представників української розвідки. Він доручив чеченцю взяти Київ та вбити українського президента.
У наступні дні Кадиров виглядав впевненим у собі. "Пан Зеленський, настала година, коли клоунське шоу добігає кінця", — написав він на своєму каналі Telegram 14 лютого, коли його війська проходили підготовку до операції в сусідній Білорусі.
Вбивство президента, почесне та бажане завдання, було "своєрідним бонусом Кадирову", — сказав Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.
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>Не розумію,що робить наше СБУ
І ви ще не стукнули? Ай-яй яй…
Кацапи напали. Легітимний з колаборанами здриснув. Україна вистояла.
Зараз інша ситуація.
Кацапи напали. Колаборанти при владі. Та Україна вистоїть.
Оманскиє чуваки це вам не академія в Трускавці...🤣
Ага, он звідки вітер віє! Бакановці з будановцями мовчали майже рік про це, і от час настав?!
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Щоб країну очолила така людина як Залужний