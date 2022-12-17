Перед вторгненням в Україну Путін наказав Кадирову вбити Зеленського, - WSJ

На початку війни в Україні президент Росії Володимир Путін наказав чеченському лідеру Рамзану Кадирову зайняти урядові приміщення в Києві та вбити українського президента Володимира Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на співробітників української розвідки та служби безпеки.

За три тижні до дня вторгнення в Україну 24 лютого Путін викликав його до Москви, щоби виробити стратегію, за словами представників української розвідки. Він доручив чеченцю взяти Київ та вбити українського президента.

У наступні дні Кадиров виглядав впевненим у собі. "Пан Зеленський, настала година, коли клоунське шоу добігає кінця", — написав він на своєму каналі Telegram 14 лютого, коли його війська проходили підготовку до операції в сусідній Білорусі.

Вбивство президента, почесне та бажане завдання, було "своєрідним бонусом Кадирову", — сказав Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

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