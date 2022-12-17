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Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривий,ріг

Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Кривом Роге увеличилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"Тело погибшего ребенка поздно ночью обнаружили спасатели под завалами второго этажа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли. ФОТОрепортаж

Позже эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"Такое трудно постигать, о таком трудно писать… В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика… Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей", - отметил глава региона.

Напомним, вчера во время массированной атаки на Украину российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге.
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Топ комментарии
+37
В сі расеянці повинні вмерти. І це як закон.
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17.12.2022 07:43
+30
Не буде прощення кацапам ні на цьому, ні на тому світі
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17.12.2022 07:56
+25
кацапські варвари вбивці ви воюєте з дітьми і жінками ? будь проклятий народ цієї терористичної варварської імперії .
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17.12.2022 08:11
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В сі расеянці повинні вмерти. І це як закон.
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17.12.2022 07:43 Ответить
Гансе, Згоден на 1000% - Вся Кцапня Повинна Здохнути ! ВКПЗ !
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17.12.2022 08:11 Ответить
путін - лантух гною
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17.12.2022 07:44 Ответить
Слава Богу, з коми перейшов у лантух гною.
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17.12.2022 07:53 Ответить
Он гнилой с 2014 было понятно и он сумасшедший как сказал немцов
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19.12.2022 01:42 Ответить
А буба- пентюх, если не в состоянии защитить свою малую родину... Хiба що вона йому така рiдна , як кацапам, котрi по нiй пуляють ракетами.
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17.12.2022 07:52 Ответить
Аби хоч щось вкинути, навіть у новині про вбивство крихітної дитинки, яка тільки жити почала ? Огидно.
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17.12.2022 08:39 Ответить
Це нормально. Просто не треба звертати уваги.

Я пам'ятаю ще той час коли тут страшно хейтили Пороха. І якщо хейт Зе більш менш справедливий хоч і перебільшений все ж він облажався із своєю вірою в мир в очах, то хейт пороха був в стилі накидів параша пропаганди про офшори, баригу, вальцмана, брата, крим, котли в яких у нас загинуло менше чим за день буває гине. Так ось з цим треба просто змиритись і робити висновки щоб потім знову не ставати на старі граблі.
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17.12.2022 11:33 Ответить
корупція, небажання сваритися з всесильними олігархами, звідти оточення - лайно, що у того що у іншого. Але пан має райцію, це недоречно тут.
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17.12.2022 19:55 Ответить
буба-пентюх здатен тільки красти та вести підкилимну гру з окупантом. На жаль, такі реалії сьогодення...
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17.12.2022 14:52 Ответить
Боневитик это не украинец а тайный агент рашистов ! и пока он при власти со своим таким же агнтом Ермаком -Украине не видать добра !
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17.12.2022 21:50 Ответить
Не буде прощення кацапам ні на цьому, ні на тому світі
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17.12.2022 07:56 Ответить
буда сім'я і немає її( вже прокльонів не вистачає у людей на цю наволоч
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17.12.2022 08:10 Ответить
кацапські варвари вбивці ви воюєте з дітьми і жінками ? будь проклятий народ цієї терористичної варварської імперії .
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17.12.2022 08:11 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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17.12.2022 08:16 Ответить
Немає добрих кацапів, немає доброї російської культури чи церкви, все це единий механізм терористичної держави. Вам ваші злочини українці ніколи не пробачать і все більше і більше схиляються до того, щоб починати знищувати вас скрізь, де тільки зустрінуть.
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17.12.2022 08:30 Ответить
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17.12.2022 08:51 Ответить
Горіть у пеклі, кацапи. Разом з вашими Зеленими кротами і ригами у владі!
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17.12.2022 09:05 Ответить
100 % !
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17.12.2022 10:43 Ответить
Ще звільнив 1, 5 річного хлопчика і молоду пару - його батьків, які загинули від рук садистів - вбивць , щоб він себе сам звільнив і своїх поплічників.
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17.12.2022 10:25 Ответить
Бункерного черта и всю его банду надо колесовать на красной площади.
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17.12.2022 10:51 Ответить
Простий звичайний геноцид.

Народ химера росіяни має бути роздертий на шматки з яких його зшили.

Свободу карелам, нохчі, татарам, якутам, мокші і так далі.
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17.12.2022 11:35 Ответить
Свобода карелів, нохча, татар, якутів, мокша тощо у їх власних руках. Якщо вони не раби московитської влади, то мусять боротися за неї; "цар" ніколи її не подарує задарма. А відвойоване силою вже будуть боронити так, як ми, українці, зараз.
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17.12.2022 15:00 Ответить
А вони раби. Що далі?

Жалієм росіян та не рвемо цей народ на шматки бо рабським шматкам свободи не треба?
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17.12.2022 17:54 Ответить
Ми "жаліємо" московитів тільки з однієї причини: зброї не вистачає...
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19.12.2022 17:35 Ответить
Маленьке Ангелятко 😢💔
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17.12.2022 12:03 Ответить
Русские убивали украинцев миллионами в тридцатых годах организуя Голодомор-и всеравно Украинцы ,большинство граждан донедавна считали их нормальными людьми от которых не может быть угрозы-только потому что внешне они похожи на нормальных людей . На самом деле это не люди,это звери и они будут убивать украинцев ровно столько-сколько мы им дадим это делать. Любой политик Украины кто хоть одно слово скажет про дружбу с будующей "хоророшей и демократической россией"-должен тут-же получить лопатой по голове. Никогда россия не будет ни хорошей ни демократичной ни человечной. Русский зверь ведет себя прилично только находясь рядом с более сильным противником-все как в мире животных. Русские-это и есть животные
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17.12.2022 12:13 Ответить
вони і на тварин не тягнуть, рачей тварюки вони, а не тварини.
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17.12.2022 19:54 Ответить
Животньіе не вбивають ради вбивства, животние ангели порівняно з цими
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17.12.2022 17:04 Ответить
Почему бы Украине не брать радиоактивные отходы и не засыпать ими рашку?
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17.12.2022 21:32 Ответить
Эта новая - Золотая Орда перешедшая к нам с 16 века-и поменявшая свое назване на расею -должна быть полностью уничтожена ! Всем человечеством ! Она не даст никому жизни и не даст никому покоя на этой земле А больной гнойник надо всегда вырезать из здорового тела ! Другого выхода для землян НЕТ !
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17.12.2022 21:45 Ответить
Нацистська федерація здохне в пеклі!
Фашистка ₚусня - варнакі.
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19.12.2022 08:01 Ответить
А відповісти мля нічим крім обурення бо нема свого нічого, голі і босі ...
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19.12.2022 20:39 Ответить
 
 