Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Кривом Роге увеличилось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
"Тело погибшего ребенка поздно ночью обнаружили спасатели под завалами второго этажа", - говорится в сообщении.
Позже эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"Такое трудно постигать, о таком трудно писать… В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика… Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей", - отметил глава региона.
Напомним, вчера во время массированной атаки на Украину российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге.
Пожалуйста, подождите...
Я пам'ятаю ще той час коли тут страшно хейтили Пороха. І якщо хейт Зе більш менш справедливий хоч і перебільшений все ж він облажався із своєю вірою в мир в очах, то хейт пороха був в стилі накидів параша пропаганди про офшори, баригу, вальцмана, брата, крим, котли в яких у нас загинуло менше чим за день буває гине. Так ось з цим треба просто змиритись і робити висновки щоб потім знову не ставати на старі граблі.
Народ химера росіяни має бути роздертий на шматки з яких його зшили.
Свободу карелам, нохчі, татарам, якутам, мокші і так далі.
Жалієм росіян та не рвемо цей народ на шматки бо рабським шматкам свободи не треба?
Фашистка ₚусня - варнакі.