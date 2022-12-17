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Під завалами багатоповерхівки у Кривому Розі знайшли тіло 1,5 річного хлопчика, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

Кількість жертв влучання ворожої ракети у багатоповерхівку в Кривому Розі збільшилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"Тіло загиблої дитини пізно вночі знайшли рятувальники під завалами другого поверху", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло. ФОТОрепортаж

Пізніше цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Таке важко осягати, про таке важко писати…У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика…П’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей", - зазначив очільник регіону.

Нагадаємо, вчора під час масованої атаки на Україну російська ракета влучила у житловий будинок у Кривому Розі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
В сі расеянці повинні вмерти. І це як закон.
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17.12.2022 07:43
+30
Не буде прощення кацапам ні на цьому, ні на тому світі
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17.12.2022 07:56
+25
кацапські варвари вбивці ви воюєте з дітьми і жінками ? будь проклятий народ цієї терористичної варварської імперії .
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17.12.2022 08:11
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В сі расеянці повинні вмерти. І це як закон.
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17.12.2022 07:43 Відповісти
Гансе, Згоден на 1000% - Вся Кцапня Повинна Здохнути ! ВКПЗ !
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17.12.2022 08:11 Відповісти
путін - лантух гною
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17.12.2022 07:44 Відповісти
Слава Богу, з коми перейшов у лантух гною.
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17.12.2022 07:53 Відповісти
Он гнилой с 2014 было понятно и он сумасшедший как сказал немцов
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19.12.2022 01:42 Відповісти
А буба- пентюх, если не в состоянии защитить свою малую родину... Хiба що вона йому така рiдна , як кацапам, котрi по нiй пуляють ракетами.
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17.12.2022 07:52 Відповісти
Аби хоч щось вкинути, навіть у новині про вбивство крихітної дитинки, яка тільки жити почала ? Огидно.
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17.12.2022 08:39 Відповісти
Це нормально. Просто не треба звертати уваги.

Я пам'ятаю ще той час коли тут страшно хейтили Пороха. І якщо хейт Зе більш менш справедливий хоч і перебільшений все ж він облажався із своєю вірою в мир в очах, то хейт пороха був в стилі накидів параша пропаганди про офшори, баригу, вальцмана, брата, крим, котли в яких у нас загинуло менше чим за день буває гине. Так ось з цим треба просто змиритись і робити висновки щоб потім знову не ставати на старі граблі.
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17.12.2022 11:33 Відповісти
корупція, небажання сваритися з всесильними олігархами, звідти оточення - лайно, що у того що у іншого. Але пан має райцію, це недоречно тут.
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17.12.2022 19:55 Відповісти
буба-пентюх здатен тільки красти та вести підкилимну гру з окупантом. На жаль, такі реалії сьогодення...
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17.12.2022 14:52 Відповісти
Боневитик это не украинец а тайный агент рашистов ! и пока он при власти со своим таким же агнтом Ермаком -Украине не видать добра !
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17.12.2022 21:50 Відповісти
Не буде прощення кацапам ні на цьому, ні на тому світі
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17.12.2022 07:56 Відповісти
буда сім'я і немає її( вже прокльонів не вистачає у людей на цю наволоч
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17.12.2022 08:10 Відповісти
кацапські варвари вбивці ви воюєте з дітьми і жінками ? будь проклятий народ цієї терористичної варварської імперії .
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17.12.2022 08:11 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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17.12.2022 08:16 Відповісти
Немає добрих кацапів, немає доброї російської культури чи церкви, все це единий механізм терористичної держави. Вам ваші злочини українці ніколи не пробачать і все більше і більше схиляються до того, щоб починати знищувати вас скрізь, де тільки зустрінуть.
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17.12.2022 08:30 Відповісти
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17.12.2022 08:51 Відповісти
Горіть у пеклі, кацапи. Разом з вашими Зеленими кротами і ригами у владі!
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17.12.2022 09:05 Відповісти
100 % !
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17.12.2022 10:43 Відповісти
Ще звільнив 1, 5 річного хлопчика і молоду пару - його батьків, які загинули від рук садистів - вбивць , щоб він себе сам звільнив і своїх поплічників.
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17.12.2022 10:25 Відповісти
Бункерного черта и всю его банду надо колесовать на красной площади.
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17.12.2022 10:51 Відповісти
Простий звичайний геноцид.

Народ химера росіяни має бути роздертий на шматки з яких його зшили.

Свободу карелам, нохчі, татарам, якутам, мокші і так далі.
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17.12.2022 11:35 Відповісти
Свобода карелів, нохча, татар, якутів, мокша тощо у їх власних руках. Якщо вони не раби московитської влади, то мусять боротися за неї; "цар" ніколи її не подарує задарма. А відвойоване силою вже будуть боронити так, як ми, українці, зараз.
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17.12.2022 15:00 Відповісти
А вони раби. Що далі?

Жалієм росіян та не рвемо цей народ на шматки бо рабським шматкам свободи не треба?
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17.12.2022 17:54 Відповісти
Ми "жаліємо" московитів тільки з однієї причини: зброї не вистачає...
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19.12.2022 17:35 Відповісти
Маленьке Ангелятко 😢💔
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17.12.2022 12:03 Відповісти
Русские убивали украинцев миллионами в тридцатых годах организуя Голодомор-и всеравно Украинцы ,большинство граждан донедавна считали их нормальными людьми от которых не может быть угрозы-только потому что внешне они похожи на нормальных людей . На самом деле это не люди,это звери и они будут убивать украинцев ровно столько-сколько мы им дадим это делать. Любой политик Украины кто хоть одно слово скажет про дружбу с будующей "хоророшей и демократической россией"-должен тут-же получить лопатой по голове. Никогда россия не будет ни хорошей ни демократичной ни человечной. Русский зверь ведет себя прилично только находясь рядом с более сильным противником-все как в мире животных. Русские-это и есть животные
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17.12.2022 12:13 Відповісти
вони і на тварин не тягнуть, рачей тварюки вони, а не тварини.
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17.12.2022 19:54 Відповісти
Животньіе не вбивають ради вбивства, животние ангели порівняно з цими
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17.12.2022 17:04 Відповісти
Почему бы Украине не брать радиоактивные отходы и не засыпать ими рашку?
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17.12.2022 21:32 Відповісти
Эта новая - Золотая Орда перешедшая к нам с 16 века-и поменявшая свое назване на расею -должна быть полностью уничтожена ! Всем человечеством ! Она не даст никому жизни и не даст никому покоя на этой земле А больной гнойник надо всегда вырезать из здорового тела ! Другого выхода для землян НЕТ !
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17.12.2022 21:45 Відповісти
Нацистська федерація здохне в пеклі!
Фашистка ₚусня - варнакі.
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19.12.2022 08:01 Відповісти
А відповісти мля нічим крім обурення бо нема свого нічого, голі і босі ...
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19.12.2022 20:39 Відповісти
 
 