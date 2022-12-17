Під завалами багатоповерхівки у Кривому Розі знайшли тіло 1,5 річного хлопчика, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість жертв влучання ворожої ракети у багатоповерхівку в Кривому Розі збільшилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
"Тіло загиблої дитини пізно вночі знайшли рятувальники під завалами другого поверху", - йдеться у повідомленні.
Пізніше цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Таке важко осягати, про таке важко писати…У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика…П’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей", - зазначив очільник регіону.
Нагадаємо, вчора під час масованої атаки на Україну російська ракета влучила у житловий будинок у Кривому Розі.
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Я пам'ятаю ще той час коли тут страшно хейтили Пороха. І якщо хейт Зе більш менш справедливий хоч і перебільшений все ж він облажався із своєю вірою в мир в очах, то хейт пороха був в стилі накидів параша пропаганди про офшори, баригу, вальцмана, брата, крим, котли в яких у нас загинуло менше чим за день буває гине. Так ось з цим треба просто змиритись і робити висновки щоб потім знову не ставати на старі граблі.
Народ химера росіяни має бути роздертий на шматки з яких його зшили.
Свободу карелам, нохчі, татарам, якутам, мокші і так далі.
Жалієм росіян та не рвемо цей народ на шматки бо рабським шматкам свободи не треба?
Фашистка ₚусня - варнакі.