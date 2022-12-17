Під завалами багатоповерхівки у Кривому Розі знайшли тіло 1,5 річного хлопчика, - ОВА

Кількість жертв влучання ворожої ракети у багатоповерхівку в Кривому Розі збільшилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"Тіло загиблої дитини пізно вночі знайшли рятувальники під завалами другого поверху", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Таке важко осягати, про таке важко писати…У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика…П’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей", - зазначив очільник регіону.

Нагадаємо, вчора під час масованої атаки на Україну російська ракета влучила у житловий будинок у Кривому Розі.