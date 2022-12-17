Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97 690 человек (+420 в сутки), 2985 танков, 1947 артсистем, 5958 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 декабря составляют примерно 97 690 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около/ about 97690 (+420) человек ликвидировано,
танков - 2985 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,
артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,
РСЗО - 410 (+0) ед,
средства ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0),
крылатые ракеты - 653 (+61),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,
специальная техника -174(+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 99 435 + 31 822 + 5 856 = 137 113 (+6 061 у порівняння з 11.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 137 113 + (137 113 * 2)= 411 339 (+18 183 з 11.12.2022)
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Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 411 339 + 75 000 = 486 339
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 648 452
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!