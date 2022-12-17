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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15369) война (46795) Генштаб ВС (4284) уничтожение (3834) техника (1542) потери (3859)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97 690 человек (+420 в сутки), 2985 танков, 1947 артсистем, 5958 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 декабря составляют примерно 97 690 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 97690 (+420) человек ликвидировано,

танков - 2985 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0),

крылатые ракеты - 653 (+61),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,

специальная техника -174(+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97 690 человек (+420 в сутки), 2985 танков, 1947 артсистем, 5958 бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Топ комментарии
+19
Давайте рабсеяне, есчё чуть-чуть, надо поднапрячься и сделать подарок своему *********** - 100 000 убитых zомбакоv за власть кровавой тоталитарной диктатуры.
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17.12.2022 10:46
+18
Сподіваюся, що після нашої перемоги москалі продовжать нищити себе вже самі, щоб не псувати нам звичну ранкову статистику і настрій.
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17.12.2022 10:53
+16
Скоро буде 3000 танчиків. ***** своїх рабів не рахує, а от із-за втрати танчиків у нього діарея
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17.12.2022 11:05
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Правила форума Совет форумчан
Мда, статистика війни. Горіть в пеклі москалі.
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17.12.2022 10:41 Ответить
Цікава статистика і інформграфіка.Три дні підряд-по 5 танків-сьогодні теж 5?З 06.12 ні одного літака і гвинтокрила кацапів-не знищено.Авіацію і малу авіацію кацапи не застосовують?Це я до того,що хочеться бачити інформацію,яка з повагою ставиться до людей,які вболівають за Україну,за ЗСУ.
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17.12.2022 11:44 Ответить
Ви не читаєте новини? Україна має перевагу в небі, ППО працюють, танки в орків на вагу золота, консерви знімають. Ваш аналіз тут не потрібний. ЗСУ ідуть вперед, воюють, захищають.
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17.12.2022 12:10 Ответить
Давайте рабсеяне, есчё чуть-чуть, надо поднапрячься и сделать подарок своему *********** - 100 000 убитых zомбакоv за власть кровавой тоталитарной диктатуры.
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17.12.2022 10:46 Ответить
Сподіваюся, що після нашої перемоги москалі продовжать нищити себе вже самі, щоб не псувати нам звичну ранкову статистику і настрій.
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17.12.2022 10:53 Ответить
Подходит 100 тысячная тушка свинособаки! Считаю ему нужно сделать какие то привилегии, добавить копыт по паре, передних и задних, что бы обязательно кто то за него получил жигуль белый, с юбилейными надписями: "100000-ная ... (?)"!
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17.12.2022 10:58 Ответить
Я прям побачив як жінці вручає якийсь мер міста ключа від білої лади, люди аплодують,фотографи клацають апаратами, діти радісно стрибають,у жінки сльози щастя))))
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17.12.2022 13:29 Ответить
Скоро буде 3000 танчиків. ***** своїх рабів не рахує, а от із-за втрати танчиків у нього діарея
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17.12.2022 11:05 Ответить
То шо, Святий Миколай не принесе українцям в подарок 100 000 кацапні для землі?
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17.12.2022 11:08 Ответить
к сожалению по статистике это не получится - если только сам Святий Миколай решит сделать такой подарок...
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17.12.2022 11:19 Ответить
вї.....бав би посохом по літаку коли ***** буде летіти до мінська
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17.12.2022 11:26 Ответить
там будет лететь минимум три борта - это великое серло...!
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17.12.2022 11:29 Ответить
Хм-м-м... А от цікаво: якщо у сральний чемодан підсунути петарду, ***** зліпить ласти негайно чи ніт?
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17.12.2022 23:17 Ответить
и уточнение - скорее всего в реальности эти 100 000 свиноцабак уже есть...\статистика - это только визуальные подтверждения трупов свиноцабак...\
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17.12.2022 11:25 Ответить
Святий Миколай зробить 100000-му подарунок на свято, відправить негайно у рай для свинопсів, як що такий існує, у *********** "рай", де головній кочегар куйндя!
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17.12.2022 11:30 Ответить
Ничего страшного, все равно бы от водки умерли эти убогие, как говорил путин матерям погибших орков
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17.12.2022 11:43 Ответить
17.12.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/382
Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 99 435 + 31 822 + 5 856 = 137 113 (+6 061 у порівняння з 11.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 137 113 + (137 113 * 2)= 411 339 (+18 183 з 11.12.2022)
--------
Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 411 339 + 75 000 = 486 339
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 648 452
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17.12.2022 11:49 Ответить
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям"

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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17.12.2022 11:55 Ответить
Радіючи за втрати московитів, ми якось забуваємо якою ціною вони даються. Тому: здоровья - нашим захисникам, московитам - здохнути.
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17.12.2022 12:28 Ответить
100 000 - му бонус
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17.12.2022 16:55 Ответить
 
 