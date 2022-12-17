Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97 690 человек (+420 в сутки), 2985 танков, 1947 артсистем, 5958 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 декабря составляют примерно 97 690 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 97690 (+420) человек ликвидировано,

танков - 2985 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0),

крылатые ракеты - 653 (+61),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,

специальная техника -174(+2).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.