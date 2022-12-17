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Враг отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка,нова

Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Вчера из Британии вернулись наши морские котики, типа морпехи...,туда же в Шотландию отправили новых наших хлопців...💪✊щирп дяка Борису Джонсонюку🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🔱❤️🖤🔱
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17.12.2022 09:23
+8
Орки щось задумали. Надто нереально. Хоча, ЗСУ вміють робити чудеса. Може свинособаки розуміють що контрнаступ не витримають?
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17.12.2022 07:35
+4
по типу--будем брати Херсон а підуть у наступ на Харківщині.
перших чмобіків кинули,як мясо, щоб дали час підготовити сили в білорусії.
Залужний натякав про це,що 200тис.формують...знову наберуть мясо і кинуть в бій щоб стримувати ЗСУ і виснажити,ЗСУ,їх перемелять ,а от підготовлені, вже будуть йти за чмобіками, при наступі з Білорусії
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17.12.2022 07:34
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по типу--будем брати Херсон а підуть у наступ на Харківщині.
перших чмобіків кинули,як мясо, щоб дали час підготовити сили в білорусії.
Залужний натякав про це,що 200тис.формують...знову наберуть мясо і кинуть в бій щоб стримувати ЗСУ і виснажити,ЗСУ,їх перемелять ,а от підготовлені, вже будуть йти за чмобіками, при наступі з Білорусії
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17.12.2022 07:34 Ответить
Та які вони там підготовлені за місяць? Плюс там переважна більшість явно не хоче воювати. А перший обстріл і ще більше не захочуть. Тут основне, щоб в нас зброї вистачило.
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17.12.2022 09:06 Ответить
А у нас, що по іншому?
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17.12.2022 09:40 Ответить
Неварто недооцінювати, і надіятися на їхнє авось....
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17.12.2022 09:42 Ответить
Трохи по іншому. На скільки я чув, північ замінована, побудовані захисні лінії. Це не по дорозі колоною пертись. І наші люди захищають свою землю, в них принаймі мотивація є. А яка мотивація в тих, кого схопили на вулиці, дали якийсь автомат і відправили х-р зна куди, гинути х-р зна за що? Та і я не недооцінюю. Звичайно, коли лізе така навала озброєних під-рів, нажаль будуть і в нас жертви. А нашого солдата жалко, навіть якщо 1 загине.
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17.12.2022 09:56 Ответить
Орки щось задумали. Надто нереально. Хоча, ЗСУ вміють робити чудеса. Може свинособаки розуміють що контрнаступ не витримають?
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17.12.2022 07:35 Ответить
Виманюють ЗСУ на атаки, так само як під Херсоном у степах- поки ЗСУ намагалось продвинутись до міста то полягло немало наших воїнів. Але все вирішили Хаймерси і арта. І наступ вдався тільки від Кривого Рогу і Давидового Броду на півночі
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17.12.2022 09:11 Ответить
Все идёт по плану.. Киев за два дня,а всю Украину за три...Ольга ********* и Маргарита Симоньян не звиздели...😝🤣
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17.12.2022 09:19 Ответить
Вчера из Британии вернулись наши морские котики, типа морпехи...,туда же в Шотландию отправили новых наших хлопців...💪✊щирп дяка Борису Джонсонюку🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🔱❤️🖤🔱
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17.12.2022 09:23 Ответить
там сунак зато решил нам помощь пересмотреть....разобраться так сказать...
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17.12.2022 15:50 Ответить
Надо при отходе их как можно больше завалить.
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17.12.2022 11:17 Ответить
Бегите, русня бегите. Мы вас еще и в Европе найдем, будем морды бить за каждый русский флаг
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17.12.2022 16:02 Ответить
це тому що там йе вiддiлення Нова Пошта, щоб переправляти краденi машинки у чорну диру
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22.12.2022 12:39 Ответить
 
 