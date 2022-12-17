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Враг отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", - говорится в сообщении.
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перших чмобіків кинули,як мясо, щоб дали час підготовити сили в білорусії.
Залужний натякав про це,що 200тис.формують...знову наберуть мясо і кинуть в бій щоб стримувати ЗСУ і виснажити,ЗСУ,їх перемелять ,а от підготовлені, вже будуть йти за чмобіками, при наступі з Білорусії