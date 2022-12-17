Чтобы остановить войну в Украине, нужно говорить с Путиным, - Шольц

Для завершения российской войны в Украине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным следует говорить.

Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Несмотря на очень обнадеживающие перспективы успеха, Шольц хочет сохранить канал связи с Кремлем открытым.

"Наша цель состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность", - сказал Шольц, добавив, что для этого "необходимо будет говорить: будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом, еще предстоит выяснить".

По мнению немецкого канцлера, Россия должна признать, что так дальше продолжаться не может. Необходимо прекратить войну и вывести русские войска с территории Украины. Таким образом, будет создана возможность для взаимопонимания.

"Путин, прекратите эту войну", - в очередной раз обратился Шольц к российскому президенту.

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