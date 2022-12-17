Чтобы остановить войну в Украине, нужно говорить с Путиным, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для завершения российской войны в Украине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным следует говорить.
Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Несмотря на очень обнадеживающие перспективы успеха, Шольц хочет сохранить канал связи с Кремлем открытым.
"Наша цель состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность", - сказал Шольц, добавив, что для этого "необходимо будет говорить: будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом, еще предстоит выяснить".
По мнению немецкого канцлера, Россия должна признать, что так дальше продолжаться не может. Необходимо прекратить войну и вывести русские войска с территории Украины. Таким образом, будет создана возможность для взаимопонимания.
"Путин, прекратите эту войну", - в очередной раз обратился Шольц к российскому президенту.
Пожалуйста, подождите...
Интересно, а в немецком языке есть аналог выражения "И рабку съесть и на *** сесть? Ребята из Германии, к вам вопрос.
Господин Шольц не заметил, что Украина уже 10 месяцев успешно ведёт "переговоры". Вы, главное, инструмент переговоров в виде африканских кошечек (гепардики, леопардики) вовремя поставляйте и Украина с радостью поговорит с путиным. Ну, раз надо, значит надо. Какой базар?
P.S. Да, и французскую коллегу не забудьте к этим переговорам привлечь.
Прислів'я про сбір яблок.
Лугшие разговоры-уговоры для кацапов это сильный удар.
Інакше не розуміють…
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить."
І. Крилов
Гитлера путем отдачи земель тоже пытались успокоить. И все кончилось 2й мировой войной.
Нехрен с пуйлом говорить, лупить его надо и давить как таракана всем миром.
Газу халявного хочеться
але мінські угоди - це якраз те чим американці та європейці збиралися стримувати росію.
це їхня модель, їхні розрахунки, і ніякого іншого варіанту вирішення "русского вопроса" ані у США, ані у Європи не має, не було і не буде.
це "потолок їхніх бажань і можливостей".
поки вони не наважаться на більш рішучі дії - вони не почнуть давати більше допомоги Україні.
так що треба розраховувати на власні сили і на допомогу поляків з балтами, а в них досить скромні можливості.
і ще одне : критикувати Порошенка за мінські угоди можуть тільки амбіційні зарозумілі але глупі люди, такі як вакарчук.
Згадайте Крим. Зараз дехто каже, що його сдали. А насправді, там хлопців заблокованих просто знищили б, якби вони зробили хоч один реальний постріл. В теж саме з катерами. Були на них гармати, але катери взяли тараном та в рукопашну. Бо один постріл в тій ситуації, і все, немає нікого живих.
Так і з ядерною зброєю. Ну була б вона зараз. Хто б ризикнув надати кнопку?
Але носії слід було оставити. Їх, як виявляється, можна модернізувати і модернізувати. Уявіть собі: Україна має кілька тисяч ракет з дальністю від тисячі до п'яти тисяч кілометрів. Раша б не напала б. Вони й так сумнівалися з повномасштабною агресією. І лише повне ігнорування потреб оборони і не створення додаткових військових формувань добровольців типу тер оборони надало рішучості пуйлу.
что идет красивый, командный развод пуйла.
Запад дает "Патриоты","Химарс" - пыня в бешенстве...
Но тут обязательно какой-нибудь западный Макрон
скажет дежурные слова о "величии и важности россии
и ее президента". Ну и там "надо бы поговорить".
Говорить, само собой разумеется, никто и не собирается.
И все бы хорошо, если бы не бомбежки...
Постоянно похоронки.
Вот последний х без соли доедим из запасов, скоро, что дальше делать...
Ще би вимагав від ***** повної деокупації України, а не просто "припинити війну"...
Ще "цікаво", що Німеччина і ЗМІ в ній перетворилися то ярмарку" понять и простить" або "мирних планів"...як це співпадає заявами шольца.
Звичайно в цій ярмарек приймають учать "хорошие русские", звичайно за все добре проти всього поганого. Ось приклад.
Невыученные уроки Корейской войны / Дилетантские чтения / Максим Курников и Алексей Венедиктов*
Максим Курников и Алексей Венедиктов* провели Дилетантские чтения в Берлине, рассказав о Корейской войне, формально продолжающейся по сей день. Смотрите эксклюзивно на Живом гвозде!
(https://www.youtube.com/watch?v=gNzhyPV-6IE) Тут "прекрасно" все - минулий і теперішній главред "Эхо", Берлін і тема...як вони "переживають" за Україну і війну, підсовується "типа" аналогія із Кореєю і 38 паралель - зупинити агресію путіна за рахунок визнання окупації.
Влияние антиутопии "Фауст» на другие страны… путинская россия.
Почему «Фауст» фон Гёте антиутопия? В этом произведение, всё перевернуто с ног на голову относительно «Легенды о Фаусте». Это и Спасение без Покаяния, это и тайна исповеди, которую получает Мефистофель, а не Бог, это и самоустранения Бога от развития сюжета до финала, хотя он участник спора…подмена Бога богами античных времен. Причина такого сюжета - шутка над Шиллером, а стиль пародия на то общество, которое было в Германии. И это, не распознали критики литературы, это пошло в тираж «как чистая монета» - так и должно быть…Гёте читали, читают все немцы. Но это не тема этого текста, это тема части 2 про «Фауста» и Германию и частично части 1…даже сегодня.
Интересно другое - влияние антиутопии «Фауст» на другие страны. Кайзеровская Германия имела культурное влияние на царскую Россию? Угу. Там где сюжет и пародия на общество в литературе подошли для создания литературы, которая подходила бы для описания процессов в обществе… даже больше через за 100 лет в сталинской империи. Таким произведением в прозе есть «Мастер и Маргарита» Булгакова (1928- 1937). Чем интересно это время? Время создания «третьего рейха» и авторитарной советской империи. Со своими «богами» Гитлером и Сталиным, которые имели право на «исповедь», «спасения» и сами формировали смысл «покаяния». Неслабо, антиутопия Гёте реализовалась в обществах двух стран… потому что и там и там НЕТ модернизма - переосмысления 1-ой мировой. Переосмысления в обеих странах пошло по «Фаусту» - новыми «благими» намерениями. Развития общество не происходило в основе которого Человек…подобие Бога. Гёте же Бога исключил из сюжета и сам сыграл бога, дав Спасение без Покаяния. А как бог-Гёте, Булгаков дает спасение? Через веру Маргарит в добрые намерения что Фауста, что Мастера.
В обоих произведениях нет положительных героев в противовес что Мефистофелю, что Волланду. Это случайно не модель авторитарных обществ? А манипуляция - за всё хорошие против всего плохого, случайно не основа политики сегодня в некоторых странах… это случайно не антиутопия «Фауст» в жизни. Но, Булгаков не понимал, что «Фауст» Гёте антиутопия он пошел дальше…Волланд положительный герой - Зло борется со злом! Волланд доказывает, что Иисус был…через смерть Берлиоза. Дальше по логике - зло это добро, война это мир, а право выбора это зло. Мастер, Фауст, Маргариты не главные герои произведения, а второстепенные - у них !нет право выбора! между светом и тьмой, они объекты, а не субъекты. Право выбора - дает Бог или модернизм. Откуда это взял Булгаков? От того что видел в обществе 30х при Сталине. А Сталин положительный герой того общества и тех времен… как и Гитлер. Ну как есть связь между литературой, «литературой» - обществом и политикой… и войной? А эта литература не программирует события наперед? А общество, которое живет по такой «литературе» не общество фаустов? Ведь выбора у фаустов нет, всё решено за них. Маргарита превращается в ведьму и идет на бал к Волланду - цель оправдывает средства. И, «классика» антиупопии покаяние Мастера и Маргариты, перед кем? А милость кто дает? ц- Воланду наносит визит ученик Иешуа Левий Матвей, который ?просит! наградить Мастера и Маргариту покоем; эта просьба выполняется… где Бог? Гёте «отдыхает». Если у Фауста нет выбора, он не различает светлую сторону или тёмную, добро или зло. Следствие не различие «цветов» и амбивалентность (двузначные) оценки процессов и действий. Можно Фаустом манипулировать, через тщеславие? Это случайно не причина социально-негативного отбора на постсоветском пространстве в обществе? Гёте видел это в зародыше, Булгаков в развитие - вот и вся разница между антиутопией «Фауст» и «Мастер и Маргарита». И антиутопия «Фауст», и «Мастер и Маргарита», как производная, содержат ещё одну особенность стиля - формирования культа личности. Отсутствие конкуренции главным героям в сюжете технология этого эффекта. Для сравнения, даже «Старик и море» Хеммингуэля имеет противостояния старика и рыбы и стихии… путинская россия - страна фаустов, кто Мефистофель? россия 90х - просто мистика. Уходят фаусты с верой в коммунизм и … пустота, одни фаусты. Колесо ада запускается по новому - борьба фаустов за власть, деньги… и цель оправдывает средства.
Как Гёте запрограммировал общество на построение империи, как Булгаков дал больше полномочий Волланду так всё и пошло…ведь никто не считал «Фауста» и «Мастер и Маргариту» антиутопиями. А в Украине был модернизм и стал развиваться, как право выбора… вопрос войны был неизбежен. Просто одним абзацем вся история постсоветской россии типа она, когда знаешь «литературу» -30-100-200 лет это только мгновение по сравнение с вечностью. А ведь для многих эта война была неожиданна, особенно масштаб с 24.02.2022!
От мистики - к земному. Мефистофель «вдруг» появится, не может, его рождает само общество фаустов. Побеждает тот Фауст, который самый «достойный». Описать «достоинства» и достоинства?... Ведь приход к власти Путин приветствовали даже такие «либералы» как Немцов на россии. Вот и вся загадочная «русская душа». путин, как фауст превратившись в Мефистофеля, тоже не имеет право выбора и не может дать права выбора другим. Мефистофель потому и темный, потому что не может отказаться от того что делает... признание Право Выбора, даже для себя, признание Светлой стороны. Что то не так в этой Догме не придуманной несколько тысяч лет назад? Ведь Покаяние это выбор для себя в первую очередь... А на мировоззрение путина немецкая культура имела влияния? Опять…угу. Теперь путин доказывает, что антиутопия «Фауст» в редакции Булгакова его реальность. Где во времени «Фауст», а где путин…«эффект бабочки».
Имея такой нетривиальный взгляд на российское общество можно понять, почему нет массовых протестов, Майданов как процесса, как работает система страны фаустов. Для этого надо взглянуть на «элиту» фаустов, которое формируют процессы через информацию на практике… Влияние «элиты» фаустов на процессы россии - «журналистика» «Эхо»… Секрет существования «демократического» «Эхо» в авторитарном обществе. Кто там фауст, а кто не фауст? Эксперимент с хорошими русскими - возможно ли изменить процессы на россии? Кто лишний?
Влияние «элиты» фаустов на процессы путинской россии - «журналистика» «Эхо»…
Секрет существования «демократического» «Эхо» в авторитарном обществе. Как управлять страной фаустов? Когда разные слои имеют свои представления справедливости, веры, взглядов по разные вопросы … и отнять у слоев общество право выбора, отнять на правовую защиту или доступ до медицины? Ответ простой - сформировать иллюзию свободы. А взгляды и требования, которые мешают авторитаризму постепенно разбавлять в других, сажать носителей, дискредитировать. Что нужно сделать? Информационные пузыри, смыслы в которых наполнять управляемыми фаустами в виде «журналистов», «экспертов», «политиков». По такому принципу работала российская журналистика до горячей войны с 24.02.22 и после.
Так на россии путинизма возникло REN TV c лешими и поисками «разума» без разума, культ плоской земли, антиковидная «вера», блогеры на росии считают, что американцы не были на луне… Так на россии в Думе КПРФ и нацистская ЛиберальнаяДПР жириновского вместе и они ничего не решают, а просто статисты. Эти задачи решает пропаганда.
Политолог Федор Крашенинников (15:48 - Про работу российской пропаганды https://www.youtube.com/watch?v=quq0l8fPhF8) Но есть проблема - слои общества, так называемого среднего класса, с высшим образованием, художники, писатели, поэты, партии дурного для власти демократического направления. Как их влияние нивелировать? Правильно и им создать свой информационный пузырь. Классика разделяй и властвуй. И это в основном в крупных городах. Для этой задачи нужны «элитные» фаусты…
Предвотель «журналистики» с культом личности. Таким СМИ в Москве было и есть! радиостанция «Эхо» теперь чёрное «Эхо» аля курников. Но, просто так этой публике пузырь не создать - нужны кривые зеркала. Для этого были созданы две группы журналистов. Одни фаусты, другие витрина… и сработало 30 лет «Эхо Москвы» была нужна власти - принадлежал холдингу «Газпром-медиа». Для такой задачи нашёлся и главредактор - Венедиктов А.А., большой любитель литературы и демократии. Человек-витрина. Как это работало?
Редакционная политика состояла в том, чтобы создавать систему смыслов как книжку со странными сочетаниями смыслов. Чтоб она была читаема работали страницы со смыслами от журналистами-витринами, чтоб исказить вставлялись смыслы от фаустов - «журналистов», «экспертов», «политиков». Это подавалось как плюрализм мнений. Фокус в том, что плюрализм был управляемым редактором. Для влияния венидиктова не только на информацтонную политику «Эхо» и общество, но и на другие СМИ был создан культ личности, предводителя «журналистики». Но… это надо уметь делать, фаустом это не дано. Фауст венидиктов, «любитель литературы» и «истории», так и не научился за всю свою жизнь читать - понимать смысл.
Все просто, фаусты не различают «цвета». Не было создано даже мнимого оппонента, «игры борьбы» за идеалы управляемой демократии. Начинать тут надо со «Сказки про репку» или «Курочку рябу»))) Это видно и по стилю общения фауста, даже с Бутманом, даже с началом войны… Еще раз. путин, как фауст превратившись в Мефистофеля, тоже не имеет право выбора и не может дать права выбора другим. Мефистофель потому и темный, потому что не может отказаться от того что делает... признание Право Выбора, даже для себя, признание Светлой стороны. А ошибка случайная - это право выбора? «Странно», если в этом тексте путин заменить на венедиктов то смысл не меняется. А если нет - поведение венедиктова после внесения в список ФБК не подтверждает это? И так первый главный «живой фауст» «Эхо», есть. «Машина влияния «журналистики» «Эхо/живой гвоздь» уже при войне.
Апогеем работы машины «правды» было внедрение электронного голосования и «дискуссия» на «Эхо»… новоизбранная Дума 2021 стала полностью готова, как часть военной машины Кремля, приближалось 24.02.22… С началом войны картина «мира» чёрного и белого настолько изменилась, что «машина правды» стала не нужна, как не могла справиться с действительностью. Началась массовая эмиграция на Запад, которая могла угрожать режиму путина… «Эхо» за ненадобностью закрыли, но венедиктов с «безумием и отвагой»)) остался в Москве. Ну не пропадать же кадрам. Нужно воздействовать на Запад и эмиграцию. Правильно нужно электронное СМИ - так появился «живой гвоздь»… в Москве, опять «безумие и отвага». 9ий месяц войны уже, а «Живой гвоздь» работает в Москве, это просто чудо…
В это время протестующих против войны тысячами пакуют. И рецидивы остались от прежней редакционной политики - Наталья Поклонская / Особое мнение // 19.04.2022 (https://www.youtube.com/watch?v=o7VPvKuD7O0). В эмиграцию подались и журналисты бывшего «Эхо». Конечно, они должны быть как витрина на «живом гвозде», чтоб прикрыть смыслы от фаустов. Главным фаустом, конечно, есть сам венедиктов. Чтоб все было правдиво, венедиктову присвоили «святого» - иноагента)) Смыслы в войне одни - тезисы Кремля. Например, эта война была никому невыгодна… после «битвы за Киев) (https://www.youtube.com/watch?v=XN6ijpNUt1I). Ну, от «души»
Тут засветился ещё один фауст курников, история с ним ещё впереди…связанная с экспериментом. У самого фауста венедиктова «взляды» на войну меняются вместе с целями Кремля» - всё на «эхо/живом гвозде». «Шедевр» - бороться за «мир» на условиях путина. Зеленский должен остановить войну. «Шедевр» фауста венедиктова - бороться за «мир» на условиях путина. Зеленский должен остановить войну. Это в «тираже», даже не надо примеров.
Мимикрия фауста венедиктова плохи (https://www.youtube.com/shorts/enlWF_T9gTQ), обнять и плакать, если сравнить со «взгядами» в начале войны, а ещё лучше до войны, которые «случайно» пропали… Так где ?правдивый? фауст?)) Примеры, как используется технология «за всё хорошие против всего плохого». - Посол ЕС и Венедиктов о новом визовом режиме, санкциях против всех, возможности войны России и НАТО Президент Латвии и Венедиктов: новая стратегия НАТО, всеобщий призыв, снос памятников и пропаганда Мэр Риги: «Мы всегда считали режим Путина главной угрозой» / Алексей Венедиктов, Мартиньш Стакис (тут Стакис промахнувся..."це еліта маніпуляцій путіна", їм треба було сам факт цього інтерв'ю (суб'єктивно)) Медиаимперия Кремля работает на всю - RTVI для «элитности», как много венедиктова. Что не так? Вопросы!! Венедиктов таким образом задает вопросы, что и отвечать не нужно. Мало того, у вопросы, «чтоб типа разобраться», вкладываются тезисы Кремля… Это говорит об уровне политической культуры на Западе… как он был готов к войне 22.02.22 и сейчас!!! Еще момент. Как Кремль использует «Эхо.живой гвоздь» для влияние уже на общество в России. 6 октября, на 4 день работы проекта, сайт заблокировали на территории России, однако аудиопоток радиостанции продолжает быть доступным без использования VPN. Те в России, кто будут «рваться» получить правду это будут считать маркером и будут «по уши» в правдивой информации от Кремля. Показательно, что как «машина медиаимперии» повела себя, когда ФБК внес веннедиктова в список коррупционеров. Вся машина начала отбеливать «святого» предводителя. То есть и в Германии, и в Литве, и в Москве одинаковая информационная политика.
Понедельник. Breakfast Show(https://www.youtube.com/watch?v=C50G9rENs0g) потапенко «эксперт» с «живой гвоздь» Четверг. Breakfast Show(https://www.youtube.com/watch?v=***********) Кто редактор фауст - Плющев. Это Литва.
Сравниваем. амбивалентность И Баблоян и М Курникова уже "цветет")) (https://www.youtube.com/watch?v=b160bcXDo94)Иван Жданов* - о включении Венедиктова** в список "разжигателей" / Утренний разворот // 22.10.2022 М Курников, опять. Он же и «Bild», он и «начальника» «Эхо/живой гвоздь».
Ну как? Кроме того они показали, как «Эхо/живой гвоздь» влияет на хороших русских - они уходят от прямых оценок. Почему? Потому, что без площадки «Эхо/живой гвоздь» хорошие русские теряют доступ инфоресурсу. Виктор Шендерович и Максим Курников (фауст) | Интервью BILD (https://www.youtube.com/watch?v=dHBEbRcShKo) Смотрите. Венедиктов, "коррупционер и разжигатель" (https://www.youtube.com/watch?v=EtPI
"Журналісти" та "експерти" ЗМІ впливу Кремля - "Эхо\Живой гвоздь" представлені в ефірах в Україні... А потім ця "компанія" "хороших рускіх" в Берліні та во всьоди протягує "38 паралель"...цікаво на Заході бачать цей "патріотизм" із АДміністрації?
Виняток в цій історії група в Литві ля якого ця ситуація побічний ефект. Там шукалось "ЩОСЬ" інше...
Не хоче все ж таки 18 млрд євро давати України на війну на наступний рік, не хоче давати озброєння, пво, та інше.
Хоче знову дешеві газ, нафту, та інші ресурси з РФ, хоче знову повернутися на ринок РФ в усіх надприбутковіших сферах, від турбін сіменс до автівок.
От такі вони люди, і балакати можна багато, але не забалакаєшь те, що видно всім.
Но еще раз повторим - не имеющее боеприпасов или комплектующих оружие превращается в мишень. Если один из многих критических вопросов логистики остается открытым, поставки нельзя начинать, потому что издержки превысят выгоды от такого хода. Мы уже приводили пример с зенитно-пушечным комплексом Гепард, который Германия пообещала нам передать и сделала это намного позже запланированного временим.
А все потому, что для себя она брала боеприпасы у швейцарского производителя, а тот - отказался отдавать их с тем, чтобы они оказались в Украине. Германия отдала весь свой запас снарядов к Гепардам и купила завод в Испании, который способен выпускать аналогичные снаряды. Но мы-то этого не знали и троллили немцев и Шольца от души. На самом же деле, поставка могла бы вписаться в заявленные сроки, если бы «хвост» оказался без проблем. Но немцы решили их радикально и быстро, что для европейских скоростей считается чем-то феноменальным. Уже в январе немцы начнут собственный выпуск боеприпасов для Гепардов, оставляя за бортом швейцарцев.
...
https://defence-line.org/2022/12/ot-amerikanskix-kolleg-chast-2/
Интересно, а в немецком языке есть аналог выражения "И рабку съесть и на *** сесть? Ребята из Германии, к вам вопрос.
Господин Шольц не заметил, что Украина уже 10 месяцев успешно ведёт "переговоры". Вы, главное, инструмент переговоров в виде африканских кошечек (гепардики, леопардики) вовремя поставляйте и Украина с радостью поговорит с путиным. Ну, раз надо, значит надо. Какой базар?
P.S. Да, и французскую коллегу не забудьте к этим переговорам привлечь.
"Путін, припиніть цю війну", - вкотре звернувся Шольц до російського президента." (тиць сюди)
Чи можливо Шольц за путлєра відповість за сотні тисяч життів вбитих українців?
"Щоразу, коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко говорить, що хоче щось завоювати… Він просто хоче силою завоювати частину української території", - сказав Шольц, Джерело: https://censor.net/ua/n3386206
Тільки якщо вони покажуть, що збираються здобути повну перемогу на полі бою, то є шанс, що кремль відчує, що йому потрібно серйозно домовлятися.