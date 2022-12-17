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война (46795) Кривой Рог (1128) обстрел (20159) жертва (209)

Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кривий,ріг

Один из раненых во время ракетных обстрелов Кривого Рога скончался в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление врачей в комментарии "Суспильному".

По словам медиков, мужчину доставили в операционную. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

В медицинском заведении находятся еще трое пострадавших в результате ракетного удара.

"Еще один раненый – в отделении политравмы в состоянии средней тяжести. Две женщины – в отделении челюстно-лицевой хирургии. Все прооперированы", - отметили медики.

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17.12.2022 14:14 Ответить
Свiтла пам"ять загиблим..
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17.12.2022 14:45 Ответить
Просять нас не нехтувати тривогою...а ми ігноруємо
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17.12.2022 15:30 Ответить
 
 