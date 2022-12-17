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В Херсонской области снова раздались взрывы, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца", - говорится в сообщении.

К счастью, погибших или раненых нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг бил по жилым кварталам Херсона, попали в школу и многоэтажки, - ОВА
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чому кожний день кацапи стріляють по Херсону як у тирі.
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17.12.2022 15:53 Ответить
Много вопросов к главзебу, в том числе и этот, мол, почто сдали Херсон, как торт на подносе.
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17.12.2022 18:59 Ответить
Кацапи стріляють скрізь по всіх, кого тільки можуть дістати. Припинять тільки тоді, коли їх знищать, або коли вигонять в Крим і далі. Тому, що вони всі терористи. Хіба не видно, що то мирні будівлі, а не військові?
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17.12.2022 16:21 Ответить
Такое впечатление что спутники и беспилотники все пропали и некому навести на *********.
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17.12.2022 16:49 Ответить
Волого., зараз коли туман, дощ, низька хмарність - мало що видно в камеру безпілотника.
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17.12.2022 17:05 Ответить
 
 