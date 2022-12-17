В Херсонской области снова раздались взрывы, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца", - говорится в сообщении.
К счастью, погибших или раненых нет.
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