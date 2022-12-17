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Администрация Байдена просит Конгресс США предоставить Украине еще $38 млрд, - Салливан
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс предоставить Украине еще $38 млрд.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.
По словам Салливана, администрация Байдена делает все, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.
Для этого в Конгресс был направлен запрос о предоставлении $38 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.
"Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в наилучшей возможной позиции на поле боя, если и когда дипломатия созреет – за столом переговоров", – заявил советник Белого дома.
Топ комментарии
+12 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.12.2022 16:48
+6 andriy niki1
показать весь комментарий17.12.2022 16:34
+4 Randall Flag da70119e
показать весь комментарий17.12.2022 16:26
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Пожалуйста, подождите...
Звідки наведені Вами цифри???
ОК Південь нещодавно заявило, що
наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%, через дефіцит *********** не вдалося знищити всіх російських окупантів.
Мені цікаво, можливо вам відомо, для чого і по яких цілях був той масований залп з установок Хаймарс напередодні заходу в Херсон? Адже результатів влучань за наслідками цього залпу не показали.
2. Те, що нам взагалі щось дають, а не забили болт (при такий недолугій владі) свідчить лише про одне - в нас повірили
Ленд-лиз - это не "продажа за деньги", это не "продажа в кредит", это не "оплатите только то, что уцелеет, и захотите оставить".
Ленд-лиз - это документ, снимающий с президента США необходимость согласовывать каждый свой шаг в вопросе передачи Украине или другим странам Восточной Европы военного оборудования, необходимого для защиты Украины от российской агрессии.
Это все.
Ленд-лиз - ничего, кроме сокращения бюрократических процедур, не предполагает. Ни ракет, ни танков, ни условий оплаты/неоплаты и условия передачи оборудования определяются только двусторонними договорами (если они будут подписаны).
К примеру, абсолютно все оборудование может быть передано бесплатно. Это то, что происходит прямо сейчас, - безвозвратная помощь "сокращениями Байдена".
Стороны прямо сейчас могут договориться о том, что после войны нужно будет заплатить только за то, что уцелеет и что мы захотим оставить себе (например, нам понравились HIMARS, а США попросят их вернуть). Или нужно будет вернуть все, кроме того, что не уцелеет (оставить нельзя будет ничего даже за деньги, если стороны так договорятся). Или вообще какие-либо другие условия, которые устроят обе стороны.
Пора ли говорить о том, что Украина должна или нет платить за то, что сейчас получает от США? То есть пора ли говорить о том, что Украина должна заплатить например, за HIMARS через несколько лет? Или вернуть их?
Учитывая, что соответствующих переговоров не происходит, наши союзники не претендуют на возвращение того, что предоставили. И все, что предоставляется, оплачивается исключительно американскими налогоплательщиками (большое им за это спасибо). Украина, которая зависит от поддержки союзников, не должна ничего платить за то, что получает. Спасибо.
И главное:
Закон о ленд-лизе действует два года: 2022-й и 2023-й.
И в любое время США могут решить, что больше не могут бесплатно помогать Украине.
Или могут инициировать переговоры после войны.
Однако - еще раз - суть принятого закона не в возможности взимать деньги с Украины, а в возможности быстро передавать Украине и другим странам Восточной Европы все необходимое. А продать либо дать в кредит оружие США спкойно могут и без ленд-лиза в любое время.
Американці назвали таким словом геть обскубаний варіант того ленд-лизу, за яким поставлялась техніка, обладнання, технології, і багато чого іншого аж до гудзиків і тканин на однострої Червоної армії під час Другої Світової, хоча теперішній варіант - це зовсім інше, і не має нічого спільного зі старим Ленд-лізом.. хоча, здавалося б, мова і тоді, і зараз, іде про боротьбу з нацистською, людоненавистницькою державною машиною, яка переплюнула Рейх з своєю підлістю брехливістю, і мерзотністю!
Тож питання лише в тому, що наразі в Америці немає державницької постаті рівня Франка Делано Рузвельта, але маємо те що маємо... і працюємо з тим, що є!
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
Найголовніші у ньому два пункти:
(2) Exclusions.--For the purposes of the authority described in paragraph (1) as that authority relates to Ukraine, the following provisions of law shall not apply:
(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).
Що надає розширені повноваження Президенту укладати такі угоди з урядом України надавати або здавати в оренду предмети оборони цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського вторгнення та для інших цілей.
Ухвалено Сенатом і Палатою представників Сполучених Штатів Америки в Конгресі зібраному,
РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.
Цей Закон можна назвати "Законом про ленд-ліз у захисту демократії України від 2022 року".
РОЗДІЛ 2. ПОЗИКА ТА ОРЕНДА УРЯДУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОГО ФЛАНГУ ПРЕДМЕТІВ ОБОРОНИ.
(a) Повноваження надавати або здавати в оренду предмети оборони певним урядам.-
(1) ЗАГАЛЬНО. - Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або давати в оренду предмети оборони уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну з метою зміцнення обороноздатності цих країн та захисту їхнього мирного населення від потенційного вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил уряду Російської Федерації.
(2) ВИКЛЮЧЕННЯ. - Для повноважень, описаних у пункті (1), оскільки ці повноваження пов'язані з Україною, наступні положення закону не застосовуються:
(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).
(3) Умова. - До будь-якої позики або оренди предметів оборони уряду України відповідно до пункту (1) застосовується всі закони щодо повернення, відшкодування та погашення за позику або оренду предметів оборони іноземним урядам.
(4) ДЕЛЕГАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ. - Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього підрозділу лише посадовій особі, призначеній Президентом за порадою та згодою Сенатом.
(b) ПРОЦЕДУРА ДОСТАВКИ ПРЕДМЕТІВ ОБОРОНИ. Не пізніше, ніж через 60 днів з дня набрання чинності цього Закону Президент встановлює прискорені процедури для доставки будь-яких предметів оборони, позичених або орендованих уряду України за угодою, укладеною згідно з підпунктом (a) для забезпечення своєчасної доставки предметів цьому уряду.
(c) Визначення Предмет оборони. - У цьому Законі термін "предмет оборони" має таке значення, що було описане у розділі 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 U.S.C. 2794).
Основні положення Закону про ленд-ліз Україні 2022 року
1. Конгрес США надав Президенту США розширені повноваження щодо надання в борг і передачі в оренду уряду України предметів оборони та оборонних послуг.
2. Під предметами оборони та оборонними послугами в законодавстві США розуміють усі види зброї та озброєнь - незалежно від того, чи вважаються вони оборонними або наступальними, бойову техніку, **********, військові матеріали, а також послуги з навчання, тренувань, проведення військових маневрів збройних сил сторони, яка їх приймає.
3. Дата набрання Законом про ленд-ліз України 2022 р. чинності - 9 травня 2022 р.
4. Дата припинення дії Закону про ленд-ліз Україні 2022 р. - 30 вересня 2023 р., закінчення 2023-го фінансового року.
5. Строк дії Закону про ленд-ліз Україні 2022 р. - протягом 2022-го і 2023-го фінансових років, або загалом 16 місяців і 22 дні.
6. Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. зняв наявні у Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. та у Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї вимогу щодо виплати орендарем предметів оборони платежів за одержані предмети оборони протягом 5 років та не встановив іншого строку, протягом якого такі платежі орендарем мають бути здійснені.
7. Закон про ленд-ліз України 2022 р. зняв наявні у Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. та у Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї вимогу відшкодування вартості відновлення предметів оборони, які передають у борг та здають в оренду, їхньої заміни, виплати суми, яка дорівнює відновлювальній вартості переданих у борг та оренду предметів оборони.
8. Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. зберіг дію всіх інших чинних законів США, що стосуються повернення, відшкодування та оплати предметів оборони, переданих у борг або зданих в оренду іноземним урядам.
9. Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. надав Президенту США право делегувати свої розширені повноваження тільки посадовій особі, призначеній Президентом за рекомендацією та за згодою Сенату США.
10. Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. зобов'язав Президента США протягом 60 днів після набрання Законом чинності встановити прискорені, порівняно з визначеними в цьому Законі, процедури для постачання будь-якого предмета оборони, наданого в борг або зданого в оренду уряду України.
Загальний висновок
Загалом Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. надав Президенту США безпрецедентно широкі повноваження щодо надання уряду України будь-якої військової допомоги, не обмеженої за номенклатурою та масштабами, на необмежений час, фактично безоплатно.
https://youtu.be/ThAAwHhA-HM?t=4877
Сами отступают…
Жест доброй воли…
А из Крыма будут отступать в Ростов и дальше…
Слава ВСУ!
«…коли дипломатія дозріє - за столом переговорів",
Саливан есть Саливан..