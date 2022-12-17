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Новости За рубежом Помощь Украине
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Администрация Байдена просит Конгресс США предоставить Украине еще $38 млрд, - Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джейк,салліван

Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс предоставить Украине еще $38 млрд.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

По словам Салливана, администрация Байдена делает все, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

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Для этого в Конгресс был направлен запрос о предоставлении $38 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

"Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в наилучшей возможной позиции на поле боя, если и когда дипломатия созреет – за столом переговоров", – заявил советник Белого дома.
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Топ комментарии
+12
Есть ленд-лиз или его нет - это не магазин, где вы выбираете товары.
Ленд-лиз - это не "продажа за деньги", это не "продажа в кредит", это не "оплатите только то, что уцелеет, и захотите оставить".
Ленд-лиз - это документ, снимающий с президента США необходимость согласовывать каждый свой шаг в вопросе передачи Украине или другим странам Восточной Европы военного оборудования, необходимого для защиты Украины от российской агрессии.
Это все.
Ленд-лиз - ничего, кроме сокращения бюрократических процедур, не предполагает. Ни ракет, ни танков, ни условий оплаты/неоплаты и условия передачи оборудования определяются только двусторонними договорами (если они будут подписаны).
К примеру, абсолютно все оборудование может быть передано бесплатно. Это то, что происходит прямо сейчас, - безвозвратная помощь "сокращениями Байдена".
Стороны прямо сейчас могут договориться о том, что после войны нужно будет заплатить только за то, что уцелеет и что мы захотим оставить себе (например, нам понравились HIMARS, а США попросят их вернуть). Или нужно будет вернуть все, кроме того, что не уцелеет (оставить нельзя будет ничего даже за деньги, если стороны так договорятся). Или вообще какие-либо другие условия, которые устроят обе стороны.

Пора ли говорить о том, что Украина должна или нет платить за то, что сейчас получает от США? То есть пора ли говорить о том, что Украина должна заплатить например, за HIMARS через несколько лет? Или вернуть их?
Учитывая, что соответствующих переговоров не происходит, наши союзники не претендуют на возвращение того, что предоставили. И все, что предоставляется, оплачивается исключительно американскими налогоплательщиками (большое им за это спасибо). Украина, которая зависит от поддержки союзников, не должна ничего платить за то, что получает. Спасибо.

И главное:
Закон о ленд-лизе действует два года: 2022-й и 2023-й.
И в любое время США могут решить, что больше не могут бесплатно помогать Украине.
Или могут инициировать переговоры после войны.

Однако - еще раз - суть принятого закона не в возможности взимать деньги с Украины, а в возможности быстро передавать Украине и другим странам Восточной Европы все необходимое. А продать либо дать в кредит оружие США спкойно могут и без ленд-лиза в любое время.
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17.12.2022 16:48
+6
Дивлячись на то що ми вже получили і за який термін це великі гроші але згідний що нам потрібно на багато більше бо ми воюєм не з талібами а з підорами які називали себе другою армією світу
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17.12.2022 16:34
+4
Як там лендліз? Чи так і будете казочки розповідати про те, що він невигідний?
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17.12.2022 16:26
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Правила форума Совет форумчан
Це всеодно копійки , порівняно з тим , яку допомогу отримував Авганістан 😠
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17.12.2022 16:23 Ответить
Це не копійки.Наприкалад одна балістична ракета до M-270 MLRS, чи HIMARS, коштує 2.3 мільйона доларів. 1000 ракет буде коштувати 2.3 мільярда. Така кількість цих ракет, все би змінила, на нашу користь. Але ж їх не надають. Те що надають, то хороша техніка, але недостатня, щоб нанести важких поразок москалям.
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17.12.2022 16:31 Ответить
Дороже чем томагавк???? Томагавк стоит полтора ляма...
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17.12.2022 16:41 Ответить
ATACMS так коштує.Таку інформація,за її ціну бачив.
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17.12.2022 19:33 Ответить
Ракета ATACMS була розроблена у 80-х роках як частина зброї «глибокого удару» для ураження радянських цілей другого ешелону. Має один снаряд на контейнер з боєголовкою 500 фунтів. Діапазон ураження - 300 км. Ціна $850 тисяч за одиницю. США чинять правильно, що не надають Україні ATACMS, зараз вони їй непотрібні - генерал США Марк Хертлінг
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18.12.2022 01:16 Ответить
Ціна на момент створення 850 тисяч доларів. Зараз ці ракети потрібгі, еими можна вражати близькі аеродроми, військові склади і тд. В нас немає чим, масовано дістати далекі цілі.
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18.12.2022 08:24 Ответить
Публікація інтерв'ю 17 вересня, 2022. Ви вважаєте, що американський генерал не знає, що каже?
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18.12.2022 10:11 Ответить
Він може казати,багато чого і для кого завгодно.Деякі казали,що нас за кілька днів захоплять інші ще щось.
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18.12.2022 10:25 Ответить
На вікіпедії інформація вказана,що вартість одиниці станом на 2010 рік 2.3 мільйони.Якщо ще дешевше,то це ще краще би було для нас.
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18.12.2022 11:00 Ответить
А без знищення тилу, перемоги не буде. Москалі кожень день застосовують тактичну авіацію. Яка постійно щось руйнує.
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18.12.2022 08:28 Ответить
Стандартна ракета M31 до установки HIMARS коштує приблизно 150 тисяч доларів США (100..110 плюс експортні націнки). Один "пакет" з шести штук трохи менше мільйона USD.

Звідки наведені Вами цифри???
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17.12.2022 18:12 Ответить
Я мав на увазі ATACMS.
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17.12.2022 19:35 Ответить
Ракети до Хаймарс є високоточною зброєю, ними не мали б крити по площі як Градами чи Катюшами під час 2СВ.
ОК Південь нещодавно заявило, що
наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%, через дефіцит *********** не вдалося знищити всіх російських окупантів.
Мені цікаво, можливо вам відомо, для чого і по яких цілях був той масований залп з установок Хаймарс напередодні заходу в Херсон? Адже результатів влучань за наслідками цього залпу не показали.
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17.12.2022 19:58 Ответить
Мені невідомо.
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17.12.2022 20:03 Ответить
Дивлячись на то що ми вже получили і за який термін це великі гроші але згідний що нам потрібно на багато більше бо ми воюєм не з талібами а з підорами які називали себе другою армією світу
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17.12.2022 16:34 Ответить
Чув таке наочне порівняння від Г. Табаха стосовно витрат США в Афганістані та Україні: сума, яка виділяється Україні на місяць важких боїв, витрачалась в Афганістані за три дні.
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17.12.2022 16:39 Ответить
Там крім зброї була дуже коштовна логістика для підтримки американських військових.
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17.12.2022 16:53 Ответить
Логістика по доставці в Україну набоїв теж є. Звичайно мінус техніка, бо ті кілька сот одиниць рік не порівняти з кількома сотнями тисяч в Афганістані. А перевезення особового складу теж не суттєва по вартості.
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17.12.2022 18:41 Ответить
В Афгані американці фінансували свою власну армію.
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17.12.2022 19:20 Ответить
І загинуло по офіційним даним 15 агентів ЦРУ, більш 2300 військових США, 20660 чоловік поранено і все марно, а закінчилось ганебно, навіть не чекав. Тут їх ніхто не просить приймати участь саме власною армією.
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17.12.2022 20:13 Ответить
ганебно чи не ганебно - то для нас не суть важливо. Байден тоді вже знав, шо пуйло на нас нападе. тому і прискорили значно вивід своїх військ з Афгану, щоб не розпилятися потім на 2 конфлікти. Тим паче, що Європа для США набагато вищий пріоритет, ніж вчити афганських пастухів демократії десь там в горах, де ці самі пастухи не хотіли змін. як тільки американці покинули Афганістан, то навчена американцями армія пастухів вмить здалися талібам. тільки ресурсів куєву тучу дарма вбухали в той Афганістан.
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17.12.2022 21:31 Ответить
1. Афганістан отримував допомогу впроовж 20 років і за результатами все просрав бородатим пейзанам з калашами.
2. Те, що нам взагалі щось дають, а не забили болт (при такий недолугій владі) свідчить лише про одне - в нас повірили
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17.12.2022 17:03 Ответить
Вони самі акцентують, що вони дають стільки, щоб ми не програли, не більше.
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17.12.2022 18:42 Ответить
Афганистан и рядом не стоял с тем, сколько Украине дают оружия. Смотреть нужно не на суммы финальные, а на частоту и массовость. Война идет с 24 февраля, за это время передачи оружия носят не бывалый харатктер по количесту и плотноти. Еще ни кому на планете Натовские страны столько не поставляли. Плюс не забывайте, что в Афганистане местным не выдавали ничего сложней старичка абрамса. Украине же поставляют новье, вроде 777, Химмарсов и забыл как называется средняя ПВО США, аналог Бука. Ведь это все новье и есть у вас, а вы все на Афганистан смотрите зачем то.
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17.12.2022 21:32 Ответить
Дурня. Усі поставки вимірюються грошима.
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18.12.2022 01:26 Ответить
Сумма файна, але в конкретних типах озброєння треба розбиратись, бо те, що нам реально потрібно, нам не надається через дурні самообмеження. Це при тому, що ми згодні і на старі танки, літаки, беспілотники, які вже зняті з озброєння, і стоять мертвим вантажем в бескрайніх пустелях!
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17.12.2022 16:24 Ответить
АФганістан ( вибачаюсь )
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17.12.2022 16:24 Ответить
Як там лендліз? Чи так і будете казочки розповідати про те, що він невигідний?
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17.12.2022 16:26 Ответить
Есть ленд-лиз или его нет - это не магазин, где вы выбираете товары.
Ленд-лиз - это не "продажа за деньги", это не "продажа в кредит", это не "оплатите только то, что уцелеет, и захотите оставить".
Ленд-лиз - это документ, снимающий с президента США необходимость согласовывать каждый свой шаг в вопросе передачи Украине или другим странам Восточной Европы военного оборудования, необходимого для защиты Украины от российской агрессии.
Это все.
Ленд-лиз - ничего, кроме сокращения бюрократических процедур, не предполагает. Ни ракет, ни танков, ни условий оплаты/неоплаты и условия передачи оборудования определяются только двусторонними договорами (если они будут подписаны).
К примеру, абсолютно все оборудование может быть передано бесплатно. Это то, что происходит прямо сейчас, - безвозвратная помощь "сокращениями Байдена".
Стороны прямо сейчас могут договориться о том, что после войны нужно будет заплатить только за то, что уцелеет и что мы захотим оставить себе (например, нам понравились HIMARS, а США попросят их вернуть). Или нужно будет вернуть все, кроме того, что не уцелеет (оставить нельзя будет ничего даже за деньги, если стороны так договорятся). Или вообще какие-либо другие условия, которые устроят обе стороны.

Пора ли говорить о том, что Украина должна или нет платить за то, что сейчас получает от США? То есть пора ли говорить о том, что Украина должна заплатить например, за HIMARS через несколько лет? Или вернуть их?
Учитывая, что соответствующих переговоров не происходит, наши союзники не претендуют на возвращение того, что предоставили. И все, что предоставляется, оплачивается исключительно американскими налогоплательщиками (большое им за это спасибо). Украина, которая зависит от поддержки союзников, не должна ничего платить за то, что получает. Спасибо.

И главное:
Закон о ленд-лизе действует два года: 2022-й и 2023-й.
И в любое время США могут решить, что больше не могут бесплатно помогать Украине.
Или могут инициировать переговоры после войны.

Однако - еще раз - суть принятого закона не в возможности взимать деньги с Украины, а в возможности быстро передавать Украине и другим странам Восточной Европы все необходимое. А продать либо дать в кредит оружие США спкойно могут и без ленд-лиза в любое время.
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17.12.2022 16:48 Ответить
Нажаль - Ви праві.

Американці назвали таким словом геть обскубаний варіант того ленд-лизу, за яким поставлялась техніка, обладнання, технології, і багато чого іншого аж до гудзиків і тканин на однострої Червоної армії під час Другої Світової, хоча теперішній варіант - це зовсім інше, і не має нічого спільного зі старим Ленд-лізом.. хоча, здавалося б, мова і тоді, і зараз, іде про боротьбу з нацистською, людоненавистницькою державною машиною, яка переплюнула Рейх з своєю підлістю брехливістю, і мерзотністю!

Тож питання лише в тому, що наразі в Америці немає державницької постаті рівня Франка Делано Рузвельта, але маємо те що маємо... і працюємо з тим, що є!
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17.12.2022 17:02 Ответить
Теперішній варіант - знежирений дієтичний ленд-ліз
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17.12.2022 17:44 Ответить
Ви його просто не читали. Ось і все. Як і і переважна більшість "експертів" та "аналітиків". Ось і все...
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17.12.2022 17:10 Ответить
Ви читали? поділіться знаннями.. розтлумачте нам... я щиро признаю свої помилки...
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17.12.2022 17:12 Ответить
Тобто не читали? І як же ж Ви після цього беретесь тлумачити його??? Я читав. Навіть знаю, скільки там сторінок. Аж півтори:

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text

Найголовніші у ньому два пункти:

(2) Exclusions.--For the purposes of the authority described in paragraph (1) as that authority relates to Ukraine, the following provisions of law shall not apply:

(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).
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17.12.2022 17:20 Ответить
ЗАКОН

Що надає розширені повноваження Президенту укладати такі угоди з урядом України надавати або здавати в оренду предмети оборони цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського вторгнення та для інших цілей.

Ухвалено Сенатом і Палатою представників Сполучених Штатів Америки в Конгресі зібраному,

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.

Цей Закон можна назвати "Законом про ленд-ліз у захисту демократії України від 2022 року".

РОЗДІЛ 2. ПОЗИКА ТА ОРЕНДА УРЯДУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОГО ФЛАНГУ ПРЕДМЕТІВ ОБОРОНИ.

(a) Повноваження надавати або здавати в оренду предмети оборони певним урядам.-

(1) ЗАГАЛЬНО. - Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або давати в оренду предмети оборони уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну з метою зміцнення обороноздатності цих країн та захисту їхнього мирного населення від потенційного вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил уряду Російської Федерації.

(2) ВИКЛЮЧЕННЯ. - Для повноважень, описаних у пункті (1), оскільки ці повноваження пов'язані з Україною, наступні положення закону не застосовуються:

(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).

(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).

(3) Умова. - До будь-якої позики або оренди предметів оборони уряду України відповідно до пункту (1) застосовується всі закони щодо повернення, відшкодування та погашення за позику або оренду предметів оборони іноземним урядам.

(4) ДЕЛЕГАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ. - Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього підрозділу лише посадовій особі, призначеній Президентом за порадою та згодою Сенатом.

(b) ПРОЦЕДУРА ДОСТАВКИ ПРЕДМЕТІВ ОБОРОНИ. Не пізніше, ніж через 60 днів з дня набрання чинності цього Закону Президент встановлює прискорені процедури для доставки будь-яких предметів оборони, позичених або орендованих уряду України за угодою, укладеною згідно з підпунктом (a) для забезпечення своєчасної доставки предметів цьому уряду.

(c) Визначення Предмет оборони. - У цьому Законі термін "предмет оборони" має таке значення, що було описане у розділі 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 U.S.C. 2794).
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17.12.2022 17:26 Ответить
А тепер трохи докладніше:

Основні положення Закону про ленд-ліз Україні 2022 року

1. Конгрес США надав Президенту США розширені повноваження щодо надання в борг і передачі в оренду уряду України предметів оборони та оборонних послуг.

2. Під предметами оборони та оборонними послугами в законодавстві США розуміють усі види зброї та озброєнь - незалежно від того, чи вважаються вони оборонними або наступальними, бойову техніку, **********, військові матеріали, а також послуги з навчання, тренувань, проведення військових маневрів збройних сил сторони, яка їх приймає.

3. Дата набрання Законом про ленд-ліз України 2022 р. чинності - 9 травня 2022 р.

4. Дата припинення дії Закону про ленд-ліз Україні 2022 р. - 30 вересня 2023 р., закінчення 2023-го фінансового року.

5. Строк дії Закону про ленд-ліз Україні 2022 р. - протягом 2022-го і 2023-го фінансових років, або загалом 16 місяців і 22 дні.

6. Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. зняв наявні у Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. та у Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї вимогу щодо виплати орендарем предметів оборони платежів за одержані предмети оборони протягом 5 років та не встановив іншого строку, протягом якого такі платежі орендарем мають бути здійснені.

7. Закон про ленд-ліз України 2022 р. зняв наявні у Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. та у Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї вимогу відшкодування вартості відновлення предметів оборони, які передають у борг та здають в оренду, їхньої заміни, виплати суми, яка дорівнює відновлювальній вартості переданих у борг та оренду предметів оборони.

8. Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. зберіг дію всіх інших чинних законів США, що стосуються повернення, відшкодування та оплати предметів оборони, переданих у борг або зданих в оренду іноземним урядам.

9. Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. надав Президенту США право делегувати свої розширені повноваження тільки посадовій особі, призначеній Президентом за рекомендацією та за згодою Сенату США.

10. Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. зобов'язав Президента США протягом 60 днів після набрання Законом чинності встановити прискорені, порівняно з визначеними в цьому Законі, процедури для постачання будь-якого предмета оборони, наданого в борг або зданого в оренду уряду України.

Загальний висновок

Загалом Закон про ленд-ліз Україні 2022 р. надав Президенту США безпрецедентно широкі повноваження щодо надання уряду України будь-якої військової допомоги, не обмеженої за номенклатурою та масштабами, на необмежений час, фактично безоплатно.
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17.12.2022 17:22 Ответить
ленд лиз это просто пиар акция к сожалению. но то, что многие в него поверили немного бьет по автору\исполнителю. хотя если бы прям все были умными, справедливыми с высокой моралью и этикой не было бы такой ж... как сейчас повсеместно. имхо, Хйло просто почувствовал родную среду - потому так. кому-то хорошо в кристально чистой и свежей воде, кому-то - в сточных канавах. и каждый хочет превратить окружение в то, где ему привычно и хорошо.
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17.12.2022 17:47 Ответить
І ось іще коментар людини, яка його ЧИТАЛА і АНАЛІЗУВАЛА:

https://youtu.be/ThAAwHhA-HM?t=4877
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17.12.2022 17:29 Ответить
1. Под Закон о защите украинской демократии 2022 года с помощью ленд-лиза (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) нет необходимости принимать какие-либо бюджеты. Согласно полномочиям, предоставленным президенту США Законом о ленд-лизе для Украины, президент США может предоставить в долг или передать в аренду любое вооружение, находящееся в распоряжении правительства США, в любом количестве. Ни количественных, ни финансовых ограничений таких поставок этим законом не установлено. 2. Конгресс разрабатывал и принимал этот Закон именно для того, чтобы освободить Президента США от необходимости каждый раз обращаться в Конгресс за какими-либо разрешениями, развязывая, тем самым, руки Президенту и освобождая его от затягивающей драгоценное время бюрократии. 3. При использовании Закона о ленд-лизе для Украины все «предметы обороны» («defense articles») передаются либо в долг, либо в аренду, но остаются в собственности и на балансе США (!), в отличие от других каналов поставок. Также, в этом Законе отсутствует предоставление полномочий «о продаже» и «о передаче прав собственности», каковые были в Законе о ленд-лизе 1941 года. Именно поэтому в Законе о ленд-лизе для Украины 2022 года нет каких-либо установленных сумм бюджета или иных финансовых ограничений, выраженных в долларах! Но, не будем забывать, что 1) Закон о ленд-лизе-22 предоставляет Президенту ПРАВО и ПОЛНОМОЧИЯ, а не ОБЯЗЫВАЕТ его предоставлять любую помощь Украине. Только если Конгресс примет Закон, где будет точно указан бюджет или список вооружений, подлежащих передаче Украине, только в этом случае Президент и Правительство США будут ОБЯЗАНЫ это сделать. 2) Финансовые и военные ресурсы США ограничены. Президент и Правительство США помогают Украине в пределах принятой модели ограниченной помощи в интересах США и Украины так, чтобы не ослабить обороноспособность США и союзников. И закон о ленд -лизе всего лишь хороший инструмент, позволяющий быстро выполнять решения Президента и Правительства США в пределах определенных сум и средств для помощи Украине. Данный инструмент - один из многих доступных США инструментов и может использоваться, когда другие инструменты помощи Украине менее эффективны.
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17.12.2022 18:04 Ответить
Тут хорошо на эту тему https://youtu.be/nrfg6IbfLKo
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18.12.2022 01:42 Ответить
Ну, все правильно
Сами отступают…
Жест доброй воли…

А из Крыма будут отступать в Ростов и дальше…

Слава ВСУ!
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17.12.2022 16:42 Ответить
Мягко стелишь!

«…коли дипломатія дозріє - за столом переговорів",

Саливан есть Саливан..
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17.12.2022 16:45 Ответить
На цей раз хотів нічого не коментувати, але не можу стриматися. Адміністрація президента США Джо Байдена попросила Конгрес надати Україні ще $38 млрд., ще, не всього, бо надіслано вже купа зброї, грошей, одягу та іншого і тут всі коментатори звинувачують США, що мало. Так вони моги нам нічого не давати, ми що в НАТО? Чи ми підписали договори на поставки і заплатили гроші? Чому немає питань до нашої влади, яку ми вибрали, щоб вони дбали про безпеку держави, зміцнювали армію, будували ракети, а не будували асфальт і тирили мішками гпроші?. Чому всі стрілки переводять на США, а де наша вина в цій історії?
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17.12.2022 17:08 Ответить
Я про те ж. Добре, в нас вiдiбрали ядерну зброю), але танки ,ракети -де все подiлось? Хто нам забороняв робити свое, включено з ракетами... Останнi три роки закатували в асфальт ,коли сценарiй про напад Росii на Украiну говорив Арестович ше в 2019. Зеленський знав про це, але вiн i його оточення просто робили все,щоб ворог взяв нас голими руками... А що Зеленський?... Кучма з Кравчуком скiльки всього"доброго" зробили для армii..Тодi iнцидент на Тузлi показав ,що Путiн хоче.
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17.12.2022 17:19 Ответить
Арестович казав про напад РФ ще в 2004 році.Його назвали того. Тоді не все бульо ще растрінькано. Напад на острів Тузла був в 2003 році.Тому вся ,,еліта" України була і є содержанкою ФСБ.Першими взлетіли на воздух громадні арсенали в Новобогданівці в 2003 році при премьері Януковищи.Арсенал під Лозовой був взорван в 2010му при Януковощи.Ну а далі пішло-поїхало. Наші збройні заводи були знищені к 2004 року.Кадри розбіглися від голоду..В мене в підсобниках на будівництві були майори ,та копитани ЗСУ и інженери -електронщіки з ракетних заводів Харкова.Зараз їм далеко за 70.
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17.12.2022 17:48 Ответить
Я знала про Крим лишень. Знайомий працював в СБУ й в 2005 роцi сказав,що Крим заберуть й вже е план!!!.Я тодi не повiрила. Цю краiну нищили всi роки з 91 року.
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17.12.2022 18:19 Ответить
ви для чого лендліз підписували? Щоб обходити цю процедуру, а тепер просите, перекладаєте відповідальність, максимально все сповільнюєте після харківської операції ще. В серпні на ДН дали 3 мільярда, після цього за 4 місяці від сили в сумі 2 мілярди передали і то 80% це обладнання чисто для оборони.
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17.12.2022 18:17 Ответить
Из $38 млрд на оружие пойдёт не более $2 млрд. Так было все последние 10 месяцев
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18.12.2022 00:07 Ответить
 
 