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Новости Война в Украине Санкции против России
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Беларусь (7524) Россия (91269) СНБО (4374) Свириденко (98)

На рассмотрение СНБО подготовили секторальные санкции в отношении финансового сектора России и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рнбо

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям РФ и РБ.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжаем системную работу по усилению санкций. Сегодня МРГ поддержала предложения Национального банка Украины по секторальным санкциям против банковской системы государства-террориста. Пусть агрессор это считает нашим ответом за ракетные удары по критической инфраструктуре", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, являющаяся главой санкционной группы.

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Подчеркивается, что применение секторальных санкций к финансовому сектору РФ и РБ будет способствовать минимизации возможностей и/или рисков избегания примененных персональных санкций с привлечением других несанкционных лиц и будет мощным сигналом для иностранных стран относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики.

Также, согласно решению рабочей группы, после доработки и верификации в СНБО будут представлены предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.
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Топ комментарии
+6
І Буба Оманський там сидить як *****.
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17.12.2022 19:46
+5
щось не розумію.
з пів року вж волаємо про пекельні санкції до русні білокацапів і тільки зараз самі
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"Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ РФ та РБ Джерело: гттпс://ценсор.нет/уа/н3387663"
----------
це такий зелений субботній жарт?
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17.12.2022 19:43
+4
Головне бізнес ЗЄ в РФ та нерухомість в Криму не зачепити.
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17.12.2022 19:36
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво,чим насмішили на цей раз.
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17.12.2022 19:33 Ответить
Як там Зеабрамович ?
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17.12.2022 19:34 Ответить
Головне бізнес ЗЄ в РФ та нерухомість в Криму не зачепити.
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17.12.2022 19:36 Ответить
А Білорусь навіщо, де ж великий будівельник буде бітум закупати?
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17.12.2022 19:40 Ответить
щось не розумію.
з пів року вж волаємо про пекельні санкції до русні білокацапів і тільки зараз самі
----------
"Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ РФ та РБ Джерело: гттпс://ценсор.нет/уа/н3387663"
----------
це такий зелений субботній жарт?
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17.12.2022 19:43 Ответить
а.... це ж захід повинен пекельно пекти русявих санкціями за вторгнення в Україну, а зеленим не на часі.
все на світі поплутав, хто на кого напав, хто кого санціонує - головне що в Тексасі дороги асфальтують.
мо надати яку посильну допомогу штату Вермонт Абрасами?
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17.12.2022 19:51 Ответить
І Буба Оманський там сидить як *****.
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17.12.2022 19:46 Ответить
з меблі більше користі - на одну можна сісти, на другу кружку пива поставити, а з цього ні першого ні другого.
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17.12.2022 20:01 Ответить
може під час перекуру він їм на піаніно пам-пам-пам
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17.12.2022 21:05 Ответить
Эт чё, запретят показ сватов на росТВ? Нее, Вовка Зелегский будет драться с роскомнадзором.
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17.12.2022 19:57 Ответить
А главное оперативно!
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17.12.2022 20:01 Ответить
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17.12.2022 20:09 Ответить
Дєрьмак сидить в центрі. То лютий *******!
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17.12.2022 20:37 Ответить
А взагалі мені так цікаво, коли зелена шобла вимагає, щоб весь світ ввів санкції проти Московії і Білораши, а самі досі цього не зробили.
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17.12.2022 20:40 Ответить
Невже вже настав час?
Імітатори!
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17.12.2022 21:32 Ответить
Как мыли бабки ЖКХ через Альфа Банк, так и продолжают мыть, несмотря на то, что банк под санкциями всего мира.
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17.12.2022 23:28 Ответить
 
 