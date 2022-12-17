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ВСУ ликвидировали российского подполковника Лопина, - блоггер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Лопина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Подполковник Александр Лопин, командир 2-й батальонно-тактической группы, 108-го десантно-штурмового полка, 7-й горно-десантной дивизии".

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ВСУ ликвидировали российского подполковника Лопина, - блоггер 01
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Топ комментарии
+40
Здох кацап і хрен з ним.
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17.12.2022 20:12
+16
ще одна тварина не дожила до Гааги і слухає кабзона
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17.12.2022 20:13
+15
Здохла чергова елітна кацапська ванючяя свінья...
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17.12.2022 20:19
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Здох кацап і хрен з ним.
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17.12.2022 20:12 Ответить
Хто зна, може хрен ще досі десь на гілках висить.
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17.12.2022 20:28 Ответить
...там на болотах, де він жив вже гулянка три дні, бояри не вистачає
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17.12.2022 20:30 Ответить
БоярьЄ всю бояру вижрали
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17.12.2022 20:40 Ответить
и білі танці!!! вдова вибирає нового ашота ! )
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17.12.2022 20:41 Ответить
А с чего вы взяли что нового? Чем ей старый не угодил, покуда мужа дома не было?)))
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17.12.2022 22:33 Ответить
А деякі і без хрена залишаються
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17.12.2022 20:39 Ответить
Говоря суто расійською - припіздохали кацапа... На хер... Під корінець. Напрочь ***. Мамуське його, кобилці та отпріскам - привіт.... і безплатний квіток на концерт кобзонка...
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17.12.2022 22:59 Ответить
ще одна тварина не дожила до Гааги і слухає кабзона
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17.12.2022 20:13 Ответить
Кацапи будуть мститися ********...))
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17.12.2022 21:43 Ответить
не ходите русские мужики в украинский лес, а то там и останетесь навечно
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17.12.2022 20:14 Ответить
Підполковник, тобто, професійний військовий, у таких вибору немає, наказ є наказ, поїхав, отримав от кулю або осколок, і все.
А от добровольці, вагнерівці і тп, вибір то мають не йти на цю війну, працював собі там автослюсарем, так і працюй, ні ж, телевізор подивився, повірив йому, та поїхав
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17.12.2022 20:18 Ответить
дюсинтник... подох... жаль, что не весь его выводок со свиноматкой...
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17.12.2022 20:19 Ответить
Здохла чергова елітна кацапська ванючяя свінья...
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17.12.2022 20:19 Ответить
Убедительно Вас прошу - не называйте кацапню свиньями, собаками и т.п.! Эти животные, прирученные тысячи лет назад, принесли и приносят до сих пор пользу людям!
Хотелось назвать кацапов удобрением, но потом понял, что эти выродки больше загадили земли, чем удобрили!
Называйте кацапов кацапами! Или хотя бы расеянцами!
Кацап - это состояние души, а точнее, её отсутствие как таковой. Бездушные твари без роду и племени, с кучей маний и комплексов! Кстати, заметьте, сколько среди этой мрази выходцев из Украины!..
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18.12.2022 01:46 Ответить
!₴₴₴₴₴₴₴₴₴₴11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.12.2022 20:21 Ответить
пачті полковник, командир, десантно-штурмовий, гірсько-десантний...

може якийсь наш тербатовець навіть й не здогадувався яку рембу він замочив😁
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17.12.2022 20:24 Ответить
НЄдАтянул мальохА
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17.12.2022 20:45 Ответить
Відморозився .
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17.12.2022 20:27 Ответить
Дослужився...підар
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17.12.2022 20:29 Ответить
Да і хер з ним, делов то.
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17.12.2022 20:30 Ответить
Лопін лопнув.
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17.12.2022 20:31 Ответить
здохло падло...
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17.12.2022 20:34 Ответить
Почему земля в Украине такая плодородная ?
Здесь таких "освободителей" в три слоя закопано.
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17.12.2022 20:35 Ответить
был подпокойник, получил покойника. по вечному дембелю. дембилом был по жисти своей задрипанной, таким и сдох
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17.12.2022 20:38 Ответить
Тільки сьогодні дивилася нове від дизель шоу,що орків усе частіше зовуть кобзон з жириновським. Щоб їм ці сни були в руку
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17.12.2022 20:43 Ответить
того дізель що у касабів по яхтах виступав..тьфу!
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18.12.2022 04:08 Ответить
Здох кудім,да і уйх с нім.
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17.12.2022 20:52 Ответить
Прекрасно, полковник, ты - покойник!
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17.12.2022 20:53 Ответить
закопали ****** на Белгородщине еще в начале октября...
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17.12.2022 21:04 Ответить
Не куй шастать .
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17.12.2022 21:37 Ответить
И не узнает маладая какой у полкана был канець)
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18.12.2022 07:52 Ответить
 
 