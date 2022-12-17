ВСУ ликвидировали российского подполковника Лопина, - блоггер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Лопина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Штефан отметил: "Подполковник Александр Лопин, командир 2-й батальонно-тактической группы, 108-го десантно-штурмового полка, 7-й горно-десантной дивизии".
Топ комментарии
+40 5 копійок
показать весь комментарий17.12.2022 20:12
+16 Alexey Prus 9f3d4003
показать весь комментарий17.12.2022 20:13
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий17.12.2022 20:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А от добровольці, вагнерівці і тп, вибір то мають не йти на цю війну, працював собі там автослюсарем, так і працюй, ні ж, телевізор подивився, повірив йому, та поїхав
Хотелось назвать кацапов удобрением, но потом понял, что эти выродки больше загадили земли, чем удобрили!
Называйте кацапов кацапами! Или хотя бы расеянцами!
Кацап - это состояние души, а точнее, её отсутствие как таковой. Бездушные твари без роду и племени, с кучей маний и комплексов! Кстати, заметьте, сколько среди этой мрази выходцев из Украины!..
може якийсь наш тербатовець навіть й не здогадувався яку рембу він замочив😁
Здесь таких "освободителей" в три слоя закопано.