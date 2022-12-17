ВСУ ликвидировали российского подполковника Лопина, - блоггер

Полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Лопина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Подполковник Александр Лопин, командир 2-й батальонно-тактической группы, 108-го десантно-штурмового полка, 7-й горно-десантной дивизии".

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