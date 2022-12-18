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Рашисты нанесли удар по центру Херсона, три человека ранены, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли очередной удар по центру Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Херсон. По центру городу нанесен очередной удар. Пострадали 3 человека. Они получили осколочные ранения, 1 раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
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izzabaru
показать весь комментарий18.12.2022 12:19 Ответить Мне нравится 0
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