РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5673 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 612 1
война (46795) обстрел (20169) Херсон (2103) Тимошенко_Кирилл (421)

Рашисты нанесли удар по центру Херсона, три человека ранены, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские оккупанты нанесли очередной удар по центру Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон. По центру городу нанесен очередной удар. Пострадали 3 человека. Они получили осколочные ранения, 1 раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Читайте также: В какой-то момент армия РФ может начать разваливаться изнутри, – экс-директор ЦРУ Петреус
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двірник завгоспа гуртожитку на вулиці Банковій щось там коментує. Та ще й у кацапському Телеграмі.

показать весь комментарий
18.12.2022 12:19 Ответить
 
 