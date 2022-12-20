Поочередная подача света потребителям на Киевщине невозможна в ближайшие 2-3 суток, - ДТЭК

По состоянию на 20 декабря на территории Киевской области ситуация с электроснабжением остается критической.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Из-за очередной атаки РФ 19 декабря и значительных повреждений энергетической инфраструктуры в регионе применяются экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время в области отключено около 80% клиентов", - пишет прессслужба.

Сообщается, что из-за масштабных повреждений магистральных сетей нет возможности обеспечить поочередную подачу света жителям Киевской области.

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Такую ситуацию прогнозируют ближайшие 2-3 дня.

"Просим вас набраться выдержки и понимания. Мы понимаем, насколько тяжело без света, но энергетики всей страны делают все возможное и невозможное, чтобы оно вернулось в ваши дома как можно быстрее", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, Россия ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако попадание в объекты критической инфраструктуры.

20 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что в Киеве обеспечивается менее половины потребления электроэнергии.

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