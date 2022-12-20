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война (46961) Киевская область (3539) энергетика (2036) Тарифы на электроэнергию (1906) ДТЭК (407)

Поочередная подача света потребителям на Киевщине невозможна в ближайшие 2-3 суток, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

електроенергія

По состоянию на 20 декабря на территории Киевской области ситуация с электроснабжением остается критической.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Из-за очередной атаки РФ 19 декабря и значительных повреждений энергетической инфраструктуры в регионе применяются экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время в области отключено около 80% клиентов", - пишет прессслужба.

Сообщается, что из-за масштабных повреждений магистральных сетей нет возможности обеспечить поочередную подачу света жителям Киевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% Киевщины – без электроэнергии, ситуация остается критической, - ОВА

Такую ситуацию прогнозируют ближайшие 2-3 дня.

"Просим вас набраться выдержки и понимания. Мы понимаем, насколько тяжело без света, но энергетики всей страны делают все возможное и невозможное, чтобы оно вернулось в ваши дома как можно быстрее", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, Россия ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако попадание в объекты критической инфраструктуры.

20 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что в Киеве обеспечивается менее половины потребления электроэнергии.

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Топ комментарии
+6
Це пару дронів наробило таке?майже вест Київ без світла 2 доби ще і область,після калібрів такого не було навіть
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20.12.2022 19:35
+5
Монополія на інформацію сприяє зловживанням.
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20.12.2022 19:50
+4
Поки не дадуть бабла рінат лєонідич нічо робить не будуть.
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20.12.2022 19:30
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Поки не дадуть бабла рінат лєонідич нічо робить не будуть.
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20.12.2022 19:30 Ответить
Це пару дронів наробило таке?майже вест Київ без світла 2 доби ще і область,після калібрів такого не було навіть
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20.12.2022 19:35 Ответить
Монополія на інформацію сприяє зловживанням.
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20.12.2022 19:50 Ответить
я теж на це звернув увагу...до речі,Шмигаль-людина Рінатіка,вже заявив,що треба 1 мдрд.від Заходу на відновлення енергетики...
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20.12.2022 20:07 Ответить
Профукали зелену енергетику в угоду Ахметову ..
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20.12.2022 19:36 Ответить
По прогнозу йде легке потепління, вже буде трохи легше, правда попереду ще більше 2 місяців дуже важкої зими.
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20.12.2022 19:59 Ответить
Та прогнозують що зима в загальному буде тепліша ніж минулі . Десь на 1 - 1.5 градуса ніж зазвичай . . Хоча звісно , такі прогнози це скоріше - гадання на кавовій гущі .
Самі ж метеорологи кажуть що точний прогноз вони можуть давати лише на добу - дві вперед .
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20.12.2022 20:44 Ответить
а це тільки мені здалося: чомусь найбільші "проблеми" на електромережах ДТЕК Ахмєтова Рінатіка?
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20.12.2022 20:05 Ответить
Рассказывайте. Почему не запустили ТЄЦ и ТЄС на генерацию электричества? На каких ТеплоЭлектроСтанциях и ТЭЦ в Украине работает генерация электричества, как это было до 2021г. Не просто отопление и вода, а именно генерация электроэнергии. Оборотные средства на уголь, мазут и газ после отопительного сезона 2021г. зеленгская власть, с молчаливого согласия мэров, совместно с рф и внутренними диверсантами растащила по своим карманам, а недостачу импортировала из Чёрнороссии и Белороссии. Почему экспорт до сих пор остался? Энергетическая безопасность страны повторно, после топлива весной, уничтожена вашими действиями. Наверное вы просто мило не знали. Бедные незнайки-словоблуды.
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20.12.2022 20:18 Ответить
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20.12.2022 21:37 Ответить
Потрібно ДТЕК на період війни передати військовій адміністрації, Ахметов не взмозі навести там лад
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21.12.2022 03:31 Ответить
 
 