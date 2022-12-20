Почергова подача світла споживачам на Київщині неможлива найближчі 2-3 доби, - ДТЕК
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Станом на 20 грудня на території Київської області ситуація з електропостачанням залишається критичною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК Київські регіональні електромережі.
"Через чергову атаку РФ 19 грудня і значні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні застосовуються екстрені відключення електроенергії. Наразі в області відключено близько 80% клієнтів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що через масштабні пошкодження магістральних мереж наразі немає можливості забезпечити почергову подачу світла жителям Київської області.
Таку ситуацію прогнозують найближчі 2-3 доби.
"Просимо вас набратись витримки та розуміння. Ми розуміємо, наскільки важко без світла, але енергетики всієї країни роблять все можливе і неможливе, щоб воно повернулось у ваші оселі якнайшвидше", - наголошують у відомстві.
Нагадаємо, Росія вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
20 грудня в "Укренерго" повідомили, що у Києві забезпечується менше половини потреби споживання електроенергії.
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Самі ж метеорологи кажуть що точний прогноз вони можуть давати лише на добу - дві вперед .