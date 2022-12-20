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війна (56641) Київська область (3133) енергетика (1653) електроенергія (1910) ДТЕК (547)

Почергова подача світла споживачам на Київщині неможлива найближчі 2-3 доби, - ДТЕК

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електроенергія

Станом на 20 грудня на території Київської області ситуація з електропостачанням залишається критичною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Через чергову атаку РФ 19 грудня і значні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні застосовуються екстрені відключення електроенергії. Наразі в області відключено близько 80% клієнтів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що через масштабні пошкодження магістральних мереж наразі немає можливості забезпечити почергову подачу світла жителям Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві вводяться екстрені відключення світла, - ДТЕК

Таку ситуацію прогнозують найближчі 2-3 доби.

"Просимо вас набратись витримки та розуміння. Ми розуміємо, наскільки важко без світла, але енергетики всієї країни роблять все можливе і неможливе, щоб воно повернулось у ваші оселі якнайшвидше", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, Росія вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

20 грудня в "Укренерго" повідомили, що у Києві забезпечується менше половини потреби споживання електроенергії.

Також читайте: Знеструмлення Київщини: На вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
Це пару дронів наробило таке?майже вест Київ без світла 2 доби ще і область,після калібрів такого не було навіть
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20.12.2022 19:35
+5
Монополія на інформацію сприяє зловживанням.
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20.12.2022 19:50
+4
Поки не дадуть бабла рінат лєонідич нічо робить не будуть.
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20.12.2022 19:30
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Поки не дадуть бабла рінат лєонідич нічо робить не будуть.
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20.12.2022 19:30 Відповісти
Це пару дронів наробило таке?майже вест Київ без світла 2 доби ще і область,після калібрів такого не було навіть
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20.12.2022 19:35 Відповісти
Монополія на інформацію сприяє зловживанням.
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20.12.2022 19:50 Відповісти
я теж на це звернув увагу...до речі,Шмигаль-людина Рінатіка,вже заявив,що треба 1 мдрд.від Заходу на відновлення енергетики...
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20.12.2022 20:07 Відповісти
Профукали зелену енергетику в угоду Ахметову ..
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20.12.2022 19:36 Відповісти
По прогнозу йде легке потепління, вже буде трохи легше, правда попереду ще більше 2 місяців дуже важкої зими.
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20.12.2022 19:59 Відповісти
Та прогнозують що зима в загальному буде тепліша ніж минулі . Десь на 1 - 1.5 градуса ніж зазвичай . . Хоча звісно , такі прогнози це скоріше - гадання на кавовій гущі .
Самі ж метеорологи кажуть що точний прогноз вони можуть давати лише на добу - дві вперед .
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20.12.2022 20:44 Відповісти
а це тільки мені здалося: чомусь найбільші "проблеми" на електромережах ДТЕК Ахмєтова Рінатіка?
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20.12.2022 20:05 Відповісти
Рассказывайте. Почему не запустили ТЄЦ и ТЄС на генерацию электричества? На каких ТеплоЭлектроСтанциях и ТЭЦ в Украине работает генерация электричества, как это было до 2021г. Не просто отопление и вода, а именно генерация электроэнергии. Оборотные средства на уголь, мазут и газ после отопительного сезона 2021г. зеленгская власть, с молчаливого согласия мэров, совместно с рф и внутренними диверсантами растащила по своим карманам, а недостачу импортировала из Чёрнороссии и Белороссии. Почему экспорт до сих пор остался? Энергетическая безопасность страны повторно, после топлива весной, уничтожена вашими действиями. Наверное вы просто мило не знали. Бедные незнайки-словоблуды.
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20.12.2022 20:18 Відповісти
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20.12.2022 21:37 Відповісти
Потрібно ДТЕК на період війни передати військовій адміністрації, Ахметов не взмозі навести там лад
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21.12.2022 03:31 Відповісти
 
 