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Знеструмлення Київщини: На вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Ситуація з забезпеченням електрикою на Київщині досі складна.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина. Ситуація в області досі складна. Протягом дня енергетики вимушено вимикали критичну інфраструктуру. Попри все, роботи з відновлення тривають. На вечір очікуємо гарних новин щодо ситуації у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. У посиленому режимі продовжуються ремонтні роботи в Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах", - йдеться у повідомленні.

"Усі працюють на своїх місцях. Тримаємо свій фронт", - додає очільник регіону.

Також читайте: 80% Київщини без електроенергії, ситуація залишається критичною, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
як так виходить, що з 30-ти мопедів були збиті 25 (по словам), а ті що залишилися влучили прям точнісенько туди, куди потрібно і вся столиця і область сидить без світла 2 дні??
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20.12.2022 16:57
+4
А можно еще она улучшится в Подольском р-не столицы, мкр. Виноградарь?
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20.12.2022 17:11
+3
Це наробили лише 5 дронів?!
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20.12.2022 18:54
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як так виходить, що з 30-ти мопедів були збиті 25 (по словам), а ті що залишилися влучили прям точнісенько туди, куди потрібно і вся столиця і область сидить без світла 2 дні??
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20.12.2022 16:57 Відповісти
Можливо, ефект накопичення плюс остання крапля. 19.12 окрім іншого була пошкоджена високовольтна лінія.
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20.12.2022 17:07 Відповісти
Ну так так, протягнути кабель між стовпами це ж непосильна задача.
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20.12.2022 17:10 Відповісти
Ви пройшли зелений тест на міністра енергетики.
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20.12.2022 17:25 Відповісти
Якщо ви хочете знати, як і з якою ефективністю працює ППО по різних цілях у різних умовах, у ютюбі є достатньо відео військових експертів.
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20.12.2022 17:23 Відповісти
Труха пишет, что сбито было только 18 из 35-ти!
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20.12.2022 17:15 Відповісти
Труха і в Африці - Т Р У Х А ...ха ха ха.
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20.12.2022 19:11 Відповісти
А можно еще она улучшится в Подольском р-не столицы, мкр. Виноградарь?
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20.12.2022 17:11 Відповісти
👍!
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20.12.2022 17:47 Відповісти
https://youtu.be/mstXAn5J_3s...

Горит газопровод в Чувашии уже 10 часов 💥🔥
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20.12.2022 17:12 Відповісти
Зато не заржавеет!))
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20.12.2022 17:49 Відповісти
Це наробили лише 5 дронів?!
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20.12.2022 18:54 Відповісти
коли вже хороші новини будуть в Одеській області, **** , вже тиждень на генераторі і без води .. пллять , чи то якось пов'язано з Обуховим ?
З.І. до речі до цього , плять, три тижні по дві години на добу вмикали світло , шо це за х-я така !
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20.12.2022 21:34 Відповісти
 
 