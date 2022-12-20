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Знеструмлення Київщини: На вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація з забезпеченням електрикою на Київщині досі складна.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина. Ситуація в області досі складна. Протягом дня енергетики вимушено вимикали критичну інфраструктуру. Попри все, роботи з відновлення тривають. На вечір очікуємо гарних новин щодо ситуації у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. У посиленому режимі продовжуються ремонтні роботи в Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах", - йдеться у повідомленні.
"Усі працюють на своїх місцях. Тримаємо свій фронт", - додає очільник регіону.
Топ коментарі
+6 Борменталь Незабаром
показати весь коментар20.12.2022 16:57
+4 Oleg Bakhtin
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+3 Олексій Нестеренко
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Горит газопровод в Чувашии уже 10 часов 💥🔥
З.І. до речі до цього , плять, три тижні по дві години на добу вмикали світло , шо це за х-я така !