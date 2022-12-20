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Россия увеличивает количество мобилизованных и кадыровцев в Мелитополе, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

На территории временно оккупированного Мелитополя за последние дни увеличилось количество кадыровцев и мобилизованных русских.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал чиновника.

"Рашисты производят релокацию своих войск, перебрасывают их, переезжают с побережья Лимана к побережью Азовского моря. Но они точно не уезжают полностью из временно оккупированной Запорожской области или еще откуда-то. Напротив, за последние дни (пятницу, субботу, воскресенье) мы видим увеличение на территории города кадыровцев и увеличение мобиков, переехавших на территорию временно оккупированного Мелитополя", - сказал он.

Федоров добавил, что неделю назад в Мелитополе силами украинских военных был разрушен один из мостов, имеющий стратегическое значение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе российские оккупанты действуют по тому же сценарию, как было в Херсоне. Мы знаем, чем это все завершится, - Силы обороны юга

'Он является одним из максимум 5 мостов, которые снабжают сухопутный коридор и его уже нет. Ночью были радостные новости о том, что на Чонгарском перешейке  была уничтожена, расстреляна колонна российских военных. Так что скоро и Чонгар будет отрезан", - подчеркнул мэр.

По его словам, именно такие методы, в свое время, заставили оккупантов бежать из Херсона.
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Звідкіля він знае що робииься в Мелітополі сидячи в Запоріжжі ? Довіри к цим балачкам нуль.
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20.12.2022 22:14 Ответить
Партизани партизанять. Ну а він призначений щуром - треба щоб не забували.
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21.12.2022 04:12 Ответить
Штафбат и заградотряды/ Back in the U.S.S.R
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20.12.2022 22:24 Ответить
нет там никаких заград отрядов. все для кого они могли применятся выехали за пределы *********. им всем это нравится. там все на своих местах. наемники на "охоте", мобики просто солдаты.
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20.12.2022 22:31 Ответить
а казали ж що вже потихеньку йдуть, виходять з Мелітополя...
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20.12.2022 22:32 Ответить
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20.12.2022 23:02 Ответить
Ну откуда в Мелитополе овцы. Чего там какдыровцам делать - нипанимаю
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20.12.2022 23:45 Ответить
От шо позначає пустити слушок про наступ на Мелітополь. Ну хай збирають.
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21.12.2022 04:14 Ответить
 
 