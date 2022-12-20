Россия увеличивает количество мобилизованных и кадыровцев в Мелитополе, - мэр Федоров

На территории временно оккупированного Мелитополя за последние дни увеличилось количество кадыровцев и мобилизованных русских.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал чиновника.

"Рашисты производят релокацию своих войск, перебрасывают их, переезжают с побережья Лимана к побережью Азовского моря. Но они точно не уезжают полностью из временно оккупированной Запорожской области или еще откуда-то. Напротив, за последние дни (пятницу, субботу, воскресенье) мы видим увеличение на территории города кадыровцев и увеличение мобиков, переехавших на территорию временно оккупированного Мелитополя", - сказал он.

Федоров добавил, что неделю назад в Мелитополе силами украинских военных был разрушен один из мостов, имеющий стратегическое значение.

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'Он является одним из максимум 5 мостов, которые снабжают сухопутный коридор и его уже нет. Ночью были радостные новости о том, что на Чонгарском перешейке была уничтожена, расстреляна колонна российских военных. Так что скоро и Чонгар будет отрезан", - подчеркнул мэр.

По его словам, именно такие методы, в свое время, заставили оккупантов бежать из Херсона.