Росія збільшує кількість мобілізованих та кадирівців у Мелітополі, - мер Федоров

На території тимчасово окупованого Мелітополя за останні дні збільшилась кількість кадирівців та російських мобілізованих.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал посадовця.

"Рашисти роблять релокацію своїх військ, перекидання їх, переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського моря. Але вони точно не виїжджають повністю з тимчасово окупованої Запорізької області або ще звідкись. Навпаки, за останні дні (п'ятницю, суботу, неділю) ми бачимо збільшення на території міста кадировців і збільшення мобіків, які переїхали на територію тимчасово окупованого Мелітополя", - сказав він.

Федоров додав, що тиждень тому в Мелітополі силами українських військових було зруйновано один з мостів, який має стратегічне значення.

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'Він є одним з максимум 5 мостів, які забезпечують сухопутний коридор і його вже немає. Вночі були радісні новини про те, що на перешийку Чонгарському було знищено, розстріляно колону російських військових. Тож скоро і Чонгар буде відрізано", - наголосив мер.

За його словами, саме такі методи свого часу змусили окупантів бігти з Херсона.