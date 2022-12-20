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Росія збільшує кількість мобілізованих та кадирівців у Мелітополі, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

На території тимчасово окупованого Мелітополя за останні дні збільшилась кількість кадирівців та російських мобілізованих.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал посадовця.

"Рашисти роблять релокацію своїх військ, перекидання їх, переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського моря. Але вони точно не виїжджають повністю з тимчасово окупованої Запорізької області або ще звідкись. Навпаки, за останні дні (п'ятницю, суботу, неділю) ми бачимо збільшення на території міста кадировців і збільшення мобіків, які переїхали на територію тимчасово окупованого Мелітополя", - сказав він.

Федоров додав, що тиждень тому в Мелітополі силами українських військових було зруйновано один з мостів, який має стратегічне значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі російські окупанти діють за тим самим сценарієм, як було в Херсоні. Ми знаємо, чим це все завершиться, - Сили оборони півдня

'Він є одним з максимум 5 мостів, які забезпечують сухопутний коридор і його вже немає. Вночі були радісні новини про те, що на перешийку Чонгарському було знищено, розстріляно колону російських військових. Тож скоро і Чонгар буде відрізано", - наголосив мер.

За його словами, саме такі методи свого часу змусили окупантів бігти з Херсона.

Автор: Анна Судак
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Звідкіля він знае що робииься в Мелітополі сидячи в Запоріжжі ? Довіри к цим балачкам нуль.
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20.12.2022 22:14 Відповісти
Партизани партизанять. Ну а він призначений щуром - треба щоб не забували.
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21.12.2022 04:12 Відповісти
Штафбат и заградотряды/ Back in the U.S.S.R
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20.12.2022 22:24 Відповісти
нет там никаких заград отрядов. все для кого они могли применятся выехали за пределы *********. им всем это нравится. там все на своих местах. наемники на "охоте", мобики просто солдаты.
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20.12.2022 22:31 Відповісти
а казали ж що вже потихеньку йдуть, виходять з Мелітополя...
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20.12.2022 22:32 Відповісти
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20.12.2022 23:02 Відповісти
Ну откуда в Мелитополе овцы. Чего там какдыровцам делать - нипанимаю
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20.12.2022 23:45 Відповісти
От шо позначає пустити слушок про наступ на Мелітополь. Ну хай збирають.
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21.12.2022 04:14 Відповісти
 
 