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Новости Война в Украине
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Россия потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова могут уволить.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом информирует Sky News.

Как отмечается, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин во вторник, 20 декабря.

По его словам, Россия не смогла добиться своих стратегических целей в войне и "стремительно" теряет войска и военное командование. Он отметил, что на сегодняшний день Кремль устранил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали должности 24 февраля.

"Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за продолжающийся в Украине военный провал. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается", – сказал Уоллес.

Министр заявил, что более 100 000 россиян погибли, получили ранения или дезертировали, ВСУ уничтожили более 4500 бронированных машин, а также более 140 вертолетов и самолетов.

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"Каждый день появляется все больше обвинений в изнасилованиях, произвольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, смертях во время заключения и безсудных казнях. Есть доказательства незарегистрированных мест массовых захоронений, Россия также уничтожила 200 украинских культурных объектов", – резюмировал он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на 19 декабря украинские военнослужащие ликвидировали 99 230 кафиров.
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Топ комментарии
+22
Росія втратила головне - людяність, як мінімум років 300 назад
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20.12.2022 22:49
+18
- Що таке: втрати 100 000?
- Файний початок!
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20.12.2022 22:42
+16
президентом у них був не блаЗЄнський. І вони не дороги будували, а лінію Маннергейма...
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20.12.2022 23:06
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- Що таке: втрати 100 000?
- Файний початок!
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20.12.2022 22:42 Ответить
хороший кацап - дохлий кацап!
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21.12.2022 10:39 Ответить
Росія втратила головне - людяність, як мінімум років 300 назад
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20.12.2022 22:49 Ответить
Тобто і не мала з народження, просто іноді маскувалась ...
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20.12.2022 22:55 Ответить
А до того іван_ґрозний, наприклад, був гуманістом?
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20.12.2022 23:05 Ответить
"як мінімум"
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20.12.2022 23:26 Ответить
100 000 это включая убитых,раненых и дезертиров? потому что на 1 убитого,приходитьься где то 3 раненых, получаеться убито где то 25 тысяч?
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20.12.2022 22:50 Ответить
Може 25. Здивану ми правди не дізнаємось.
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20.12.2022 22:53 Ответить
Сто тисяч трупів ‼️‼️‼️Ви не прикидайтеся , що всі ці місяці новин не читали
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20.12.2022 22:53 Ответить
"Ви не прикидайтеся" --- иди заголовок прочти сначала,а потом уже что то пиши. Я не утверждаю что так и есть,я задаю вопрос исходя из этой статьи.
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20.12.2022 22:58 Ответить
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20.12.2022 23:01 Ответить
ВОЛЛЕС ГОВОРИТ ?

Міністр заявив, що понад 100 000 росіян загинули, дістали поранення або дезертували, ЗСУ знищили понад 4500 броньованих машин, а також понад 140 вертольотів і літаків. Джерело: https://censor.net/ua/n3388247

так , українцям ще потрібно ДОСТРІЛЯТИ 780 дохлих кацапів
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20.12.2022 23:10 Ответить
Шоб було ПОНАД 100 000 🤣🤣🤣
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20.12.2022 23:12 Ответить
*** я дивуюся таким тугодумам🤦🤦
Візьми тільки перемнож уже підтверджену знищену бронетехніку рашистів на мінімум 3-4. Це уже мінімум 30000 дохлих кацапів + в окопах скільки загинули + не бойові втрати це мінімум 70 000 .
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20.12.2022 23:19 Ответить
это не тугодум - этот передаст никогда хорошего слова про ЗСУ не написал...
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20.12.2022 23:22 Ответить
а тебе какое дело, шуруй на Залесье, лапоть
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20.12.2022 23:31 Ответить
Да дуло залепи,мразь. Как ты задолбал уже.
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21.12.2022 07:18 Ответить
Кошда тебя кадыровцы пердолят, гордишься расиюшкой?
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21.12.2022 07:30 Ответить
Якби мільйон це також "більше 100 тисяч". Так що, формально все вірно. Але є нюанс
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21.12.2022 00:51 Ответить
Нажаль, при знищенні техніки, кацапський екіпаж часто виживає - хоча б частково....
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21.12.2022 14:39 Ответить
ты дрюша никогда ничего не утверждаешь...
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20.12.2022 23:08 Ответить
Всё равно мало.
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20.12.2022 23:01 Ответить
Кожному свое .УКРАІНЕ - Святого МИКОЛАЯ, кацапаМ - тисячі 200х
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20.12.2022 22:52 Ответить
Финны в Зимнюю войну уложили 200тыс кацапов за 4 месяца.
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20.12.2022 22:59 Ответить
президентом у них був не блаЗЄнський. І вони не дороги будували, а лінію Маннергейма...
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20.12.2022 23:06 Ответить
У финнов не было даже 20 танков , а Рузвельт отказал в оружии, все отказали кроме гитлера.
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20.12.2022 23:14 Ответить
Зрозуміло. Але вони мали лінію Маннергейма + самого Маннергейма на посаді президента. А не новенькі автостради для танкових колон кацапів.
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20.12.2022 23:42 Ответить
Линия фронта/границы с Московией - тысячи км. Можна построить линию? У Французов была линия Мажино помогла? Украина на порядок меньше Московии экономически по ВПК. Т.е.заведомо не может обойтись без западной помощи. Но ещё год назад никто не хотел давать оружие, все только уговаривали пойти на сделку с пуйлом, сдать Крым и Донбасс.
Только теперь, когда украинцы доказали своё желание сопротивляться, воевать за независимость, воевать голыми руками, западу ничего не осталось, как помогать. Очевидно, что никакого другого пути, кроме того, что произошло, для получения помощи оружием, быть не могло. Т.е. власть Зе конечно виновата в том, что не развивала военную промышленность, но украинское ВПК в любом случае погоду бы не сделало.
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21.12.2022 00:33 Ответить
Як Ви вважаєте, коли в умовах війни астрономічні суми виділяються на будівництво доріг (з величезною корупцією), отже, чи міг Захід вважати, що громадяни, що обрали на посаду президента популіста-блаЗЄня, будуть чинити опір? А якщо так, то чи готові вони були надавати зброю, маючи сумний досвід Афганістану? Утім, у самому лютому 2022 вони мало не примусово давали блаЗЄнським Nlav-и. За шість днів до вторгнення блаЗЄнський сказав буквально:... якщо ми збільшимо фінансування армії, ми не зможемо будувати дороги... Захід надав би більшу допомогу, але, якщо Ви не забули, і США, і Королівство постійно наголошували на тому, що в оточенні блаЗЄнського діють агенти, що працюють на москву.
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21.12.2022 00:51 Ответить
Nlav 2200 штук дал Джонсон, это было против 100 джавелинов Байдена.
Помощь дают не блазеню, а украинскому народу. Это помощь против российского гитлеризма.
досвід Афганістану тут ни с какого краю не подходит. Скорее тут есть сходство с войной за Независимость 1948г Израиля. Тогда и до 1973 Запад не хотел поставлять Израилю оружие. Несмотря на это Израиль победил во всех войнах. Но в 1973г когда все склады истощились и Израиль реально мог проиграть войну, президент Никсон нарушил западное эмбарго и поставил в Израиль оружие. Он сказал, - Я не допущу второй Холокост! Хотя сам евреев не любил.
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21.12.2022 01:27 Ответить
Ви мабуть неуважно прочитали те, що я написав, зокрема: "...чи міг Захід вважати, що громадяни, що обрали на посаду президента популіста-блаЗЄня, будуть чинити опір?..." Це щодо Вашої тези про "...Помощь дают не блазеню, а украинскому народу..."
Бо ця Ваша теза нагадує те, що кажуть, мовляв, путін винуватий, а русскій народ ні до чого -- білий і пухнастий. Ні. 99,9% там шовіністичні виродки, які заслуговують на таке, що мали німці після WWII.
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21.12.2022 15:21 Ответить
Закон об особом положении был принят Байденом в апреле 2021 года! Первый борт с оружием прибыл в Украину в августе 2021 года! Дальше продолжать?!
Не манипулируйте фактами и не пытайтесь отбелить зелёных уродов с их кукловодами!
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21.12.2022 07:30 Ответить
так кучу замерзло насмерть!
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20.12.2022 23:07 Ответить
Так, в окружении, котлах
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20.12.2022 23:10 Ответить
не було там котлів. Була холодна зима і абсолютна зневага до людського життя в советів
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21.12.2022 00:11 Ответить
Были, финны брали в окружение целую дивизию.
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21.12.2022 00:23 Ответить
Тогда был ссср,вы не путайте теперешнюю кацапию и ссср хоть они типо наследники....К примеру,в финскую войну воевал и мой дед украинец...потом и вов тоже воевал,рядовым....медаль за отвагу,орден красной звезды......Дед с центральной Украины.Так что думаю ваше сравнение неуместно....много где украинцы воевали при совке....в афгане сколько наших полегло.Теперь война с руснёй.Раньше мы типо вместе воевали.....плохо это или хорошо?Я не знаю просто факт.
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20.12.2022 23:09 Ответить
Плохо конечно, что вместе воевали и солдат тогда был фактично "аддин народ" за одного рябого жизни клали
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20.12.2022 23:12 Ответить
Раньше какой-то странный подсчет был.

Например, в совке говорили, что в Освенциме убили 14 000 000 людей, но такого просто физически не могло быть. Там же умерло 74 000 людей.
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20.12.2022 23:42 Ответить
В Освенциме сожгли 1,5 млн человек. "Фабрика смерти". Смотрел немецкий фильм про печи для этого лагеря, как рассчитывали их производительность..
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21.12.2022 00:36 Ответить
В них немає чим думати ...
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20.12.2022 23:09 Ответить
Щоб кацапи задумались, що в них в житті щось не так і скинули царя потрібно було щоб їх подохло 1.5 млн. у Першій Світовій Війні... так що все тільки попереду...
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20.12.2022 23:07 Ответить
В Первую мировую 3 млн
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21.12.2022 00:37 Ответить
Це як мінімум.
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20.12.2022 23:11 Ответить
Кацапів 100+ мільйонів. В їхньому світогляді 100 тищ втратити - то таке, менше за ковід, а ковід вони навіть справжньою хворобою не вважали. Будуть тірпєть(тм) і в усьому звинувачувати англасаксаф(тм)
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20.12.2022 23:12 Ответить
по перше не 100+, а добре 100-. Почитайте статистичні статті. Московія все засекретила, але з кількості пенсіонерів, дітей, можно робити певні висновки. Самі оптимістичні це 70-50 млн москалів. З цієї кількості 30 млн. чоловіків. 10 млн. призивного віку. 5 млн. здорових. 1 млн. реально без броні, без зв"язків, кого можно спокійно призвати на війну. 100 тис. вбито ЗСУ, 300 тис. поранених, дезертирів, полонених. Тобто у них ще є запас, але не такий, що стане надовго. Слава Україні ! Смерть москалям !
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20.12.2022 23:31 Ответить
там до 5 млн росгвардії, прокурорів, фсб, всякі сво, мчс та інших околосиловиків. Але їх на війну відправляти стрьомно, самі без охорони залишаться.
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21.12.2022 01:21 Ответить
Е нєєєєє, дружище....точка неповернення скоро. Давай прикинем - шукають безвісти зниклих, шукааають підари, кончені без рук і ніг і голів - теж в по всій засрані лежать в лазаретиках....а дезертири-нацмени кавкази іт.д. Вважаю при всій обезбашеності цапів - АЛЕ мільйон доказаних СКВО ЗО НУВ по фінляндіях казахстанах турціях грузіях....тобто - самців меншає - здохлі, поранені, каліки безвісти та сквозонувші - до 1,5 ляма на сто, тим паче самців - то штука обов"язково зіграє скрипку таку, шо небу жарко буде...Вони грають в себе у вельми небезпечну гру...ідіоти
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20.12.2022 23:40 Ответить
Якщо рахувати дезертирів в загальну купу, то там мінімум +300 000, які звалили за кордон.
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20.12.2022 23:27 Ответить
Зайвехромосомні свинопси, це вам подарунок від "святого" павла (постишева)!

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20.12.2022 23:27 Ответить
Воллес ще нуля забув
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20.12.2022 23:41 Ответить
НЕ набивай собі ціну Таких "супераналітиків" тут - "вагон і тачка"
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21.12.2022 01:21 Ответить
у тебя ********* возникли сомнения...?
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21.12.2022 22:30 Ответить
утилизация орков продолжается...
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21.12.2022 00:06 Ответить
Середина листопада Чернігівщина Окраїна села під лісом На узлісся виповзає "щось": небрите немите брудне і смердюче Зверху натягнутий засмальцьований жіночий "пуховик"
- Бабка! Как пройти к Воронежу Киевской области?
Бабка в Крик Збіглися жінки Хто з дрючком хто - з кочергою Забили-б усмерть якби чоловіки не спинили:
- Пожалійте своїх дітей! Ми його на наших у полоні виміняємо!
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21.12.2022 01:19 Ответить
Нападающая сторона всегда несете Потери в три и более раз больше,чем обороняющиеся...,неписанный военной закон арифметики ещё в древности...но Мавзолейные Шариковы рабZeи круче любого закона и договора Молотов-Риббентроп,наследники нацызма братского и прочих Карла Марксов даже путч в Германии соорудили...,типа чужими руками,,,типа 6 января при штурме Капитолия в США,типа Трамп наш ..., хреновое режиссеры ...на Мацковии сидят ..
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21.12.2022 04:41 Ответить
Загальні бойові втрати орків на 20.12.22.

Особовий склад ~397.920

вбито ~99.230

поранено ~297.690

Бойові броньовані машини 5974

Танки 2995

Артилерія 1960

Літаки 281
Гелікоптери 266

Кораблі та катери 16

https://www.minusrus.com/
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21.12.2022 05:40 Ответить
... говоря сухим "информбюровским" сленгом:
200 - те кто на радуге
300 - те что любуються радугой
... вероятно 400 - те, кто, "а, ну , нах радуга"
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21.12.2022 06:11 Ответить
І, будь ласка, грохніть ще сотню тисяч кацапських орків як подарунок мені на день народження. Іншого подарунка не треба, буду безмежно вдячний.
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21.12.2022 06:40 Ответить
Из возможных 15 миллионов которые они легко могут набрать в свое войско в ближайшее время 100 тысяч это капля в море даже миллион они потеряют и войска ихние этого не заметят. А вот наши потери в таком количестве это 20 процентов наших войск и это уже очень ощутимо особенно при нехватке вооружений.
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21.12.2022 07:20 Ответить
https://youtu.be/***********...

Аналіз статті у газеті "New York Times" з приводу кібер війни в Україні між НАТО та рабZєєй...повний провал ..✊💪 путлєрской банди ..🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪
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21.12.2022 07:33 Ответить
На підставі чтого ху*лостан збирається впроваджувати загальну мобілізацію? "СВО" не надає права проводити "всєобщую мобілізацию". Чи на ху*лостані закони не працюють взагалі?
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21.12.2022 10:57 Ответить
От тому маск.лів треба нещадно знищувати
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21.12.2022 13:44 Ответить
Кацапам пох... Їхні самки есчо нарожають...
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21.12.2022 15:27 Ответить
 
 