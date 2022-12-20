Россия потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами, - Уоллес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова могут уволить.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом информирует Sky News.
Как отмечается, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин во вторник, 20 декабря.
По его словам, Россия не смогла добиться своих стратегических целей в войне и "стремительно" теряет войска и военное командование. Он отметил, что на сегодняшний день Кремль устранил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали должности 24 февраля.
"Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за продолжающийся в Украине военный провал. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается", – сказал Уоллес.
Министр заявил, что более 100 000 россиян погибли, получили ранения или дезертировали, ВСУ уничтожили более 4500 бронированных машин, а также более 140 вертолетов и самолетов.
"Каждый день появляется все больше обвинений в изнасилованиях, произвольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, смертях во время заключения и безсудных казнях. Есть доказательства незарегистрированных мест массовых захоронений, Россия также уничтожила 200 украинских культурных объектов", – резюмировал он.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на 19 декабря украинские военнослужащие ликвидировали 99 230 кафиров.
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Міністр заявив, що понад 100 000 росіян загинули, дістали поранення або дезертували, ЗСУ знищили понад 4500 броньованих машин, а також понад 140 вертольотів і літаків. Джерело: https://censor.net/ua/n3388247
так , українцям ще потрібно ДОСТРІЛЯТИ 780 дохлих кацапів
Візьми тільки перемнож уже підтверджену знищену бронетехніку рашистів на мінімум 3-4. Це уже мінімум 30000 дохлих кацапів + в окопах скільки загинули + не бойові втрати це мінімум 70 000 .
Только теперь, когда украинцы доказали своё желание сопротивляться, воевать за независимость, воевать голыми руками, западу ничего не осталось, как помогать. Очевидно, что никакого другого пути, кроме того, что произошло, для получения помощи оружием, быть не могло. Т.е. власть Зе конечно виновата в том, что не развивала военную промышленность, но украинское ВПК в любом случае погоду бы не сделало.
Помощь дают не блазеню, а украинскому народу. Это помощь против российского гитлеризма.
досвід Афганістану тут ни с какого краю не подходит. Скорее тут есть сходство с войной за Независимость 1948г Израиля. Тогда и до 1973 Запад не хотел поставлять Израилю оружие. Несмотря на это Израиль победил во всех войнах. Но в 1973г когда все склады истощились и Израиль реально мог проиграть войну, президент Никсон нарушил западное эмбарго и поставил в Израиль оружие. Он сказал, - Я не допущу второй Холокост! Хотя сам евреев не любил.
Бо ця Ваша теза нагадує те, що кажуть, мовляв, путін винуватий, а русскій народ ні до чого -- білий і пухнастий. Ні. 99,9% там шовіністичні виродки, які заслуговують на таке, що мали німці після WWII.
Не манипулируйте фактами и не пытайтесь отбелить зелёных уродов с их кукловодами!
Например, в совке говорили, что в Освенциме убили 14 000 000 людей, но такого просто физически не могло быть. Там же умерло 74 000 людей.
- Бабка! Как пройти к Воронежу Киевской области?
Бабка в Крик Збіглися жінки Хто з дрючком хто - з кочергою Забили-б усмерть якби чоловіки не спинили:
- Пожалійте своїх дітей! Ми його на наших у полоні виміняємо!
Особовий склад ~397.920
вбито ~99.230
поранено ~297.690
Бойові броньовані машини 5974
Танки 2995
Артилерія 1960
Літаки 281
Гелікоптери 266
Кораблі та катери 16
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200 - те кто на радуге
300 - те что любуються радугой
... вероятно 400 - те, кто, "а, ну , нах радуга"
Аналіз статті у газеті "New York Times" з приводу кібер війни в Україні між НАТО та рабZєєй...повний провал ..✊💪 путлєрской банди ..🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪