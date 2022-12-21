Росія втратила понад 100 000 військових убитими, пораненими та дезертирами, - Воллес
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова можуть звільнити.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ, про це повідомляє Sky News.
Як зазначається, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у Палаті громад у вівторок, 20 грудня.
За його словами, Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей у війні і "стрімко" втрачає війська та військове командування. Він зазначив, що на сьогодні Кремль усунув усіх командувачів оперативними напрямками, які обіймали посади 24 лютого.
"Росія втратила значну кількість генералів та командувачів. Ходять чутки про звільнення генерала Герасимова, оскільки Путін відмовляється від відповідальності за військовий провал, що триває в Україні. Високий рівень смертності та зростання суспільного невдоволення триває", - сказав Воллес.
Міністр заявив, що понад 100 000 росіян загинули, дістали поранення або дезертували, ЗСУ знищили понад 4500 броньованих машин, а також понад 140 вертольотів і літаків.
"Щодня з'являється все більше звинувачень у зґвалтуваннях, довільних затриманнях, тортурах, жорстокому поводженні, смертях під час ув'язнення та безсудних стратах. Є докази незареєстрованих місць масових поховань, Росія також знищила 200 українських культурних об'єктів", – резюмував він.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 грудня українські військовослужбовці ліквідували 99 230 окупантів.
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Міністр заявив, що понад 100 000 росіян загинули, дістали поранення або дезертували, ЗСУ знищили понад 4500 броньованих машин, а також понад 140 вертольотів і літаків. Джерело: https://censor.net/ua/n3388247
так , українцям ще потрібно ДОСТРІЛЯТИ 780 дохлих кацапів
Візьми тільки перемнож уже підтверджену знищену бронетехніку рашистів на мінімум 3-4. Це уже мінімум 30000 дохлих кацапів + в окопах скільки загинули + не бойові втрати це мінімум 70 000 .
Только теперь, когда украинцы доказали своё желание сопротивляться, воевать за независимость, воевать голыми руками, западу ничего не осталось, как помогать. Очевидно, что никакого другого пути, кроме того, что произошло, для получения помощи оружием, быть не могло. Т.е. власть Зе конечно виновата в том, что не развивала военную промышленность, но украинское ВПК в любом случае погоду бы не сделало.
Помощь дают не блазеню, а украинскому народу. Это помощь против российского гитлеризма.
досвід Афганістану тут ни с какого краю не подходит. Скорее тут есть сходство с войной за Независимость 1948г Израиля. Тогда и до 1973 Запад не хотел поставлять Израилю оружие. Несмотря на это Израиль победил во всех войнах. Но в 1973г когда все склады истощились и Израиль реально мог проиграть войну, президент Никсон нарушил западное эмбарго и поставил в Израиль оружие. Он сказал, - Я не допущу второй Холокост! Хотя сам евреев не любил.
Бо ця Ваша теза нагадує те, що кажуть, мовляв, путін винуватий, а русскій народ ні до чого -- білий і пухнастий. Ні. 99,9% там шовіністичні виродки, які заслуговують на таке, що мали німці після WWII.
Не манипулируйте фактами и не пытайтесь отбелить зелёных уродов с их кукловодами!
Например, в совке говорили, что в Освенциме убили 14 000 000 людей, но такого просто физически не могло быть. Там же умерло 74 000 людей.
- Бабка! Как пройти к Воронежу Киевской области?
Бабка в Крик Збіглися жінки Хто з дрючком хто - з кочергою Забили-б усмерть якби чоловіки не спинили:
- Пожалійте своїх дітей! Ми його на наших у полоні виміняємо!
Особовий склад ~397.920
вбито ~99.230
поранено ~297.690
Бойові броньовані машини 5974
Танки 2995
Артилерія 1960
Літаки 281
Гелікоптери 266
Кораблі та катери 16
https://www.minusrus.com/
200 - те кто на радуге
300 - те что любуються радугой
... вероятно 400 - те, кто, "а, ну , нах радуга"
Аналіз статті у газеті "New York Times" з приводу кібер війни в Україні між НАТО та рабZєєй...повний провал ..✊💪 путлєрской банди ..🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪