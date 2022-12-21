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Новини Війна в Україні
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Росія втратила понад 100 000 військових убитими, пораненими та дезертирами, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова можуть звільнити.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ, про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у Палаті громад у вівторок, 20 грудня.

За його словами, Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей у війні і "стрімко" втрачає війська та військове командування. Він зазначив, що на сьогодні Кремль усунув усіх командувачів оперативними напрямками, які обіймали посади 24 лютого.

"Росія втратила значну кількість генералів та командувачів. Ходять чутки про звільнення генерала Герасимова, оскільки Путін відмовляється від відповідальності за військовий провал, що триває в Україні. Високий рівень смертності та зростання суспільного невдоволення триває", - сказав Воллес.

Міністр заявив, що понад 100 000 росіян загинули, дістали  поранення або дезертували, ЗСУ знищили понад 4500 броньованих машин, а також понад 140 вертольотів і літаків.

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"Щодня з'являється все більше звинувачень у зґвалтуваннях, довільних затриманнях, тортурах, жорстокому поводженні, смертях під час ув'язнення та безсудних стратах. Є докази незареєстрованих місць масових поховань, Росія також знищила 200 українських культурних об'єктів", – резюмував він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 грудня українські військовослужбовці ліквідували 99 230 окупантів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Росія втратила головне - людяність, як мінімум років 300 назад
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20.12.2022 22:49
+18
- Що таке: втрати 100 000?
- Файний початок!
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20.12.2022 22:42
+16
президентом у них був не блаЗЄнський. І вони не дороги будували, а лінію Маннергейма...
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20.12.2022 23:06
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- Що таке: втрати 100 000?
- Файний початок!
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20.12.2022 22:42 Відповісти
хороший кацап - дохлий кацап!
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21.12.2022 10:39 Відповісти
Росія втратила головне - людяність, як мінімум років 300 назад
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20.12.2022 22:49 Відповісти
Тобто і не мала з народження, просто іноді маскувалась ...
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20.12.2022 22:55 Відповісти
А до того іван_ґрозний, наприклад, був гуманістом?
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20.12.2022 23:05 Відповісти
"як мінімум"
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20.12.2022 23:26 Відповісти
100 000 это включая убитых,раненых и дезертиров? потому что на 1 убитого,приходитьься где то 3 раненых, получаеться убито где то 25 тысяч?
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20.12.2022 22:50 Відповісти
Може 25. Здивану ми правди не дізнаємось.
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20.12.2022 22:53 Відповісти
Сто тисяч трупів ‼️‼️‼️Ви не прикидайтеся , що всі ці місяці новин не читали
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20.12.2022 22:53 Відповісти
"Ви не прикидайтеся" --- иди заголовок прочти сначала,а потом уже что то пиши. Я не утверждаю что так и есть,я задаю вопрос исходя из этой статьи.
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20.12.2022 22:58 Відповісти
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20.12.2022 23:01 Відповісти
ВОЛЛЕС ГОВОРИТ ?

Міністр заявив, що понад 100 000 росіян загинули, дістали поранення або дезертували, ЗСУ знищили понад 4500 броньованих машин, а також понад 140 вертольотів і літаків. Джерело: https://censor.net/ua/n3388247

так , українцям ще потрібно ДОСТРІЛЯТИ 780 дохлих кацапів
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20.12.2022 23:10 Відповісти
Шоб було ПОНАД 100 000 🤣🤣🤣
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20.12.2022 23:12 Відповісти
*** я дивуюся таким тугодумам🤦🤦
Візьми тільки перемнож уже підтверджену знищену бронетехніку рашистів на мінімум 3-4. Це уже мінімум 30000 дохлих кацапів + в окопах скільки загинули + не бойові втрати це мінімум 70 000 .
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20.12.2022 23:19 Відповісти
это не тугодум - этот передаст никогда хорошего слова про ЗСУ не написал...
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20.12.2022 23:22 Відповісти
а тебе какое дело, шуруй на Залесье, лапоть
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20.12.2022 23:31 Відповісти
Да дуло залепи,мразь. Как ты задолбал уже.
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21.12.2022 07:18 Відповісти
Кошда тебя кадыровцы пердолят, гордишься расиюшкой?
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21.12.2022 07:30 Відповісти
Якби мільйон це також "більше 100 тисяч". Так що, формально все вірно. Але є нюанс
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21.12.2022 00:51 Відповісти
Нажаль, при знищенні техніки, кацапський екіпаж часто виживає - хоча б частково....
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21.12.2022 14:39 Відповісти
ты дрюша никогда ничего не утверждаешь...
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20.12.2022 23:08 Відповісти
Всё равно мало.
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20.12.2022 23:01 Відповісти
Кожному свое .УКРАІНЕ - Святого МИКОЛАЯ, кацапаМ - тисячі 200х
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20.12.2022 22:52 Відповісти
Финны в Зимнюю войну уложили 200тыс кацапов за 4 месяца.
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20.12.2022 22:59 Відповісти
президентом у них був не блаЗЄнський. І вони не дороги будували, а лінію Маннергейма...
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20.12.2022 23:06 Відповісти
У финнов не было даже 20 танков , а Рузвельт отказал в оружии, все отказали кроме гитлера.
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20.12.2022 23:14 Відповісти
Зрозуміло. Але вони мали лінію Маннергейма + самого Маннергейма на посаді президента. А не новенькі автостради для танкових колон кацапів.
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20.12.2022 23:42 Відповісти
Линия фронта/границы с Московией - тысячи км. Можна построить линию? У Французов была линия Мажино помогла? Украина на порядок меньше Московии экономически по ВПК. Т.е.заведомо не может обойтись без западной помощи. Но ещё год назад никто не хотел давать оружие, все только уговаривали пойти на сделку с пуйлом, сдать Крым и Донбасс.
Только теперь, когда украинцы доказали своё желание сопротивляться, воевать за независимость, воевать голыми руками, западу ничего не осталось, как помогать. Очевидно, что никакого другого пути, кроме того, что произошло, для получения помощи оружием, быть не могло. Т.е. власть Зе конечно виновата в том, что не развивала военную промышленность, но украинское ВПК в любом случае погоду бы не сделало.
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21.12.2022 00:33 Відповісти
Як Ви вважаєте, коли в умовах війни астрономічні суми виділяються на будівництво доріг (з величезною корупцією), отже, чи міг Захід вважати, що громадяни, що обрали на посаду президента популіста-блаЗЄня, будуть чинити опір? А якщо так, то чи готові вони були надавати зброю, маючи сумний досвід Афганістану? Утім, у самому лютому 2022 вони мало не примусово давали блаЗЄнським Nlav-и. За шість днів до вторгнення блаЗЄнський сказав буквально:... якщо ми збільшимо фінансування армії, ми не зможемо будувати дороги... Захід надав би більшу допомогу, але, якщо Ви не забули, і США, і Королівство постійно наголошували на тому, що в оточенні блаЗЄнського діють агенти, що працюють на москву.
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21.12.2022 00:51 Відповісти
Nlav 2200 штук дал Джонсон, это было против 100 джавелинов Байдена.
Помощь дают не блазеню, а украинскому народу. Это помощь против российского гитлеризма.
досвід Афганістану тут ни с какого краю не подходит. Скорее тут есть сходство с войной за Независимость 1948г Израиля. Тогда и до 1973 Запад не хотел поставлять Израилю оружие. Несмотря на это Израиль победил во всех войнах. Но в 1973г когда все склады истощились и Израиль реально мог проиграть войну, президент Никсон нарушил западное эмбарго и поставил в Израиль оружие. Он сказал, - Я не допущу второй Холокост! Хотя сам евреев не любил.
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21.12.2022 01:27 Відповісти
Ви мабуть неуважно прочитали те, що я написав, зокрема: "...чи міг Захід вважати, що громадяни, що обрали на посаду президента популіста-блаЗЄня, будуть чинити опір?..." Це щодо Вашої тези про "...Помощь дают не блазеню, а украинскому народу..."
Бо ця Ваша теза нагадує те, що кажуть, мовляв, путін винуватий, а русскій народ ні до чого -- білий і пухнастий. Ні. 99,9% там шовіністичні виродки, які заслуговують на таке, що мали німці після WWII.
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21.12.2022 15:21 Відповісти
Закон об особом положении был принят Байденом в апреле 2021 года! Первый борт с оружием прибыл в Украину в августе 2021 года! Дальше продолжать?!
Не манипулируйте фактами и не пытайтесь отбелить зелёных уродов с их кукловодами!
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21.12.2022 07:30 Відповісти
так кучу замерзло насмерть!
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20.12.2022 23:07 Відповісти
Так, в окружении, котлах
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20.12.2022 23:10 Відповісти
не було там котлів. Була холодна зима і абсолютна зневага до людського життя в советів
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21.12.2022 00:11 Відповісти
Были, финны брали в окружение целую дивизию.
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21.12.2022 00:23 Відповісти
Тогда был ссср,вы не путайте теперешнюю кацапию и ссср хоть они типо наследники....К примеру,в финскую войну воевал и мой дед украинец...потом и вов тоже воевал,рядовым....медаль за отвагу,орден красной звезды......Дед с центральной Украины.Так что думаю ваше сравнение неуместно....много где украинцы воевали при совке....в афгане сколько наших полегло.Теперь война с руснёй.Раньше мы типо вместе воевали.....плохо это или хорошо?Я не знаю просто факт.
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20.12.2022 23:09 Відповісти
Плохо конечно, что вместе воевали и солдат тогда был фактично "аддин народ" за одного рябого жизни клали
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20.12.2022 23:12 Відповісти
Раньше какой-то странный подсчет был.

Например, в совке говорили, что в Освенциме убили 14 000 000 людей, но такого просто физически не могло быть. Там же умерло 74 000 людей.
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20.12.2022 23:42 Відповісти
В Освенциме сожгли 1,5 млн человек. "Фабрика смерти". Смотрел немецкий фильм про печи для этого лагеря, как рассчитывали их производительность..
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21.12.2022 00:36 Відповісти
В них немає чим думати ...
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20.12.2022 23:09 Відповісти
Щоб кацапи задумались, що в них в житті щось не так і скинули царя потрібно було щоб їх подохло 1.5 млн. у Першій Світовій Війні... так що все тільки попереду...
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20.12.2022 23:07 Відповісти
В Первую мировую 3 млн
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21.12.2022 00:37 Відповісти
Це як мінімум.
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20.12.2022 23:11 Відповісти
Кацапів 100+ мільйонів. В їхньому світогляді 100 тищ втратити - то таке, менше за ковід, а ковід вони навіть справжньою хворобою не вважали. Будуть тірпєть(тм) і в усьому звинувачувати англасаксаф(тм)
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20.12.2022 23:12 Відповісти
по перше не 100+, а добре 100-. Почитайте статистичні статті. Московія все засекретила, але з кількості пенсіонерів, дітей, можно робити певні висновки. Самі оптимістичні це 70-50 млн москалів. З цієї кількості 30 млн. чоловіків. 10 млн. призивного віку. 5 млн. здорових. 1 млн. реально без броні, без зв"язків, кого можно спокійно призвати на війну. 100 тис. вбито ЗСУ, 300 тис. поранених, дезертирів, полонених. Тобто у них ще є запас, але не такий, що стане надовго. Слава Україні ! Смерть москалям !
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20.12.2022 23:31 Відповісти
там до 5 млн росгвардії, прокурорів, фсб, всякі сво, мчс та інших околосиловиків. Але їх на війну відправляти стрьомно, самі без охорони залишаться.
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21.12.2022 01:21 Відповісти
Е нєєєєє, дружище....точка неповернення скоро. Давай прикинем - шукають безвісти зниклих, шукааають підари, кончені без рук і ніг і голів - теж в по всій засрані лежать в лазаретиках....а дезертири-нацмени кавкази іт.д. Вважаю при всій обезбашеності цапів - АЛЕ мільйон доказаних СКВО ЗО НУВ по фінляндіях казахстанах турціях грузіях....тобто - самців меншає - здохлі, поранені, каліки безвісти та сквозонувші - до 1,5 ляма на сто, тим паче самців - то штука обов"язково зіграє скрипку таку, шо небу жарко буде...Вони грають в себе у вельми небезпечну гру...ідіоти
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20.12.2022 23:40 Відповісти
Якщо рахувати дезертирів в загальну купу, то там мінімум +300 000, які звалили за кордон.
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20.12.2022 23:27 Відповісти
Зайвехромосомні свинопси, це вам подарунок від "святого" павла (постишева)!

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20.12.2022 23:27 Відповісти
Воллес ще нуля забув
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20.12.2022 23:41 Відповісти
НЕ набивай собі ціну Таких "супераналітиків" тут - "вагон і тачка"
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21.12.2022 01:21 Відповісти
у тебя ********* возникли сомнения...?
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21.12.2022 22:30 Відповісти
утилизация орков продолжается...
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21.12.2022 00:06 Відповісти
Середина листопада Чернігівщина Окраїна села під лісом На узлісся виповзає "щось": небрите немите брудне і смердюче Зверху натягнутий засмальцьований жіночий "пуховик"
- Бабка! Как пройти к Воронежу Киевской области?
Бабка в Крик Збіглися жінки Хто з дрючком хто - з кочергою Забили-б усмерть якби чоловіки не спинили:
- Пожалійте своїх дітей! Ми його на наших у полоні виміняємо!
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21.12.2022 01:19 Відповісти
Нападающая сторона всегда несете Потери в три и более раз больше,чем обороняющиеся...,неписанный военной закон арифметики ещё в древности...но Мавзолейные Шариковы рабZeи круче любого закона и договора Молотов-Риббентроп,наследники нацызма братского и прочих Карла Марксов даже путч в Германии соорудили...,типа чужими руками,,,типа 6 января при штурме Капитолия в США,типа Трамп наш ..., хреновое режиссеры ...на Мацковии сидят ..
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21.12.2022 04:41 Відповісти
Загальні бойові втрати орків на 20.12.22.

Особовий склад ~397.920

вбито ~99.230

поранено ~297.690

Бойові броньовані машини 5974

Танки 2995

Артилерія 1960

Літаки 281
Гелікоптери 266

Кораблі та катери 16

https://www.minusrus.com/
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21.12.2022 05:40 Відповісти
... говоря сухим "информбюровским" сленгом:
200 - те кто на радуге
300 - те что любуються радугой
... вероятно 400 - те, кто, "а, ну , нах радуга"
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21.12.2022 06:11 Відповісти
І, будь ласка, грохніть ще сотню тисяч кацапських орків як подарунок мені на день народження. Іншого подарунка не треба, буду безмежно вдячний.
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21.12.2022 06:40 Відповісти
Из возможных 15 миллионов которые они легко могут набрать в свое войско в ближайшее время 100 тысяч это капля в море даже миллион они потеряют и войска ихние этого не заметят. А вот наши потери в таком количестве это 20 процентов наших войск и это уже очень ощутимо особенно при нехватке вооружений.
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21.12.2022 07:20 Відповісти
https://youtu.be/***********...

Аналіз статті у газеті "New York Times" з приводу кібер війни в Україні між НАТО та рабZєєй...повний провал ..✊💪 путлєрской банди ..🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪
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21.12.2022 07:33 Відповісти
На підставі чтого ху*лостан збирається впроваджувати загальну мобілізацію? "СВО" не надає права проводити "всєобщую мобілізацию". Чи на ху*лостані закони не працюють взагалі?
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21.12.2022 10:57 Відповісти
От тому маск.лів треба нещадно знищувати
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21.12.2022 13:44 Відповісти
Кацапам пох... Їхні самки есчо нарожають...
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21.12.2022 15:27 Відповісти
 
 