Зеленский может посетить США 21 декабря для встречи с Байденом, – CNN

По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский может в 21 декабря посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, что станет неожиданным визитом, который совпадет с намерением администрации направить стране новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный визит будет первой поездкой Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

CNN сообщает, что "Белый дом отказался комментировать возможный визит, объявление Байдена или новые объявления о помощи в области безопасности".

Официального подтверждения визита по состоянию на 00.00 21 декабря нет.

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Издание Axios пишет, что Зеленский также выступит в Конгрессе. Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которую они предоставили Украине, а также объяснит, почему нужно еще большее финансирование.