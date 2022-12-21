Зеленский может посетить США 21 декабря для встречи с Байденом, – CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский может в 21 декабря посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, что станет неожиданным визитом, который совпадет с намерением администрации направить стране новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный визит будет первой поездкой Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
CNN сообщает, что "Белый дом отказался комментировать возможный визит, объявление Байдена или новые объявления о помощи в области безопасности".
Официального подтверждения визита по состоянию на 00.00 21 декабря нет.
Издание Axios пишет, что Зеленский также выступит в Конгрессе. Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которую они предоставили Украине, а также объяснит, почему нужно еще большее финансирование.
Пожалуйста, подождите...
https://www.cnbc.com/2022/12/18/its-time-for-a-negotiated-peace-in-ukraine-kissinger-says.html
Останніми днями понад десяток країн приєдналися до США, закликаючи своїх громадян залишити Україну. У суботу високопосадовці Великобританії заявили, що британські громадяни повинні виїхати "негайно будь-яким способом". Європейський Союз також почав відкликати ненадзвичайний персонал.". А прочитавши публікацію повністю ви можете освіжити подіі в памяті. Подібні діі називаються WELCOME, або домовленостями
https://abcnews.go.com/Politics/biden-putin-speak-3rd-time-us-warns-russia/story?id=82845260
Самойленко - один из героев, ушедших в подвалы «Азовстали» с намерением до последнего защищать Мариуполь от российских захватчиков.
В конце концов он попал в плен и был освобожден в рамках обменной сделки.
В составе делегации также заместитель председателя Общества семей защитников «Азовстали» Юлия Федосюк.