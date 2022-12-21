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Зеленский может посетить США 21 декабря для встречи с Байденом, – CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зе

По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский может в 21 декабря посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, что станет неожиданным визитом, который совпадет с намерением администрации направить стране новый пакет оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный визит будет первой поездкой Зеленского за пределы Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

CNN сообщает, что "Белый дом отказался комментировать возможный визит, объявление Байдена или новые объявления о помощи в области безопасности".

Официального подтверждения визита по состоянию на 00.00 21 декабря нет.

Читайте: США предоставят Украине комплексы ПВО Patriot в следующем пакете военной помощи, - CNN

Издание Axios пишет, что Зеленский также выступит в Конгрессе. Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которую они предоставили Украине, а также объяснит, почему нужно еще большее финансирование.
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Топ комментарии
+20
Быдло приходит в госпиталь к раненому Воину, и устраивает разборки. Вот это - классическое быдло.А уж те, для кого это быдло - элита, должны очень постараться, шоб достигнуть хотя бы уровня быдла.
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21.12.2022 01:03
+19
Ну, давай я начну. Ваше стадо вылизывало Портнова, когда он составлял свои знаменитые, любимые зеленой мразью, списки активистов. И каждый из вас теперь - соучастник похищений, пыток и убийств. Бo именно с этими списками ваши руснявые братухи и находили ветеранов АТО, майдановцев, активистов. Доволен ты собою, коллаборант?
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21.12.2022 01:13
+11
Олег Кущ e096799b

Зеленский - мой Президент! Порохобыдло идет в сраку! Как вы меня достали. Вы - реальное быдло.

Коллаборант, так ты хоть понял, кто тут реальное быдло?
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21.12.2022 01:25
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есть разные
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21.12.2022 01:39 Ответить
Ну спасіба))

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21.12.2022 02:21 Ответить
)(уйло в а)(ує! Порівнює свій візит до бульбофюрера і смокче свої обісрані памперси.
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21.12.2022 00:57 Ответить
І повернеться в Україну з Петріотами і багатьма іншими вкусняхами під ялинку. а пуйло наступну зустріч буде проводити вже з пенісом душиліним, сальдо, пасічником, аксьоновим. Оскільки бульбофюрер останню зустріч їхню хотів саботувати, прикинувшись хворим на грип. )
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21.12.2022 01:07 Ответить
Це ж яка повинна бути ялинка, щоб вмістити ********!
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21.12.2022 01:48 Ответить
безмежна.
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21.12.2022 01:59 Ответить
Дозвольте висловити іншу, песиместичну думку. Чи ви вважаєте, що домовлятись про важку зброю неможливо по телефону, скайпу абощо? Кіссінжер знову заспівав стару пісню про "договориться". Бюджет США!!! досі не проголосований. Байден успішно заощадив гроші з попередніх пакетів, час сплинув і ті гроші вже неможливо використати.То звідки візбмуться фінанси на тяжке озброєння? Байден в персональній розмові без сторонніх висуне ультіматум/поставить/ перед фактом/ буде шантажувати. Йому не потрібна Україна з іі компроматом. Байдену та його партіі потрібен спокій. А інформація про синочку зливається Маском, і республіканці пообіцяли розпочати розслідування. Та і Путіну щось було обіцяно. Цей візит до добра не доведе
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21.12.2022 03:41 Ответить
хто такий Кіссінджер?
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21.12.2022 03:46 Ответить
Кіссінджер, архітектор політики розрядки холодної війни щодо Радянського Союзу, будучи держсекретарем за президентів-республіканців Річарда Ніксона та Джеральда Форда, неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним, відколи він уперше став президентом у 2000 році. «Мирний процес має пов'язати Україну з НАТО, однак виражена. Альтернатива нейтралітету більше не має сенсу», - написав Кіссінджер у журналі Spectator у статті під назвою «Як уникнути нової світової війни». Кіссінджер, якому зараз 99 років, припустив, що якщо повернення до статус-кво, встановленого в 2014 році, виявиться неможливим, Референдуми під міжнародним наглядом на території, на яку претендує Росія, можуть бути варіантом
https://www.cnbc.com/2022/12/18/its-time-for-a-negotiated-peace-in-ukraine-kissinger-says.html
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21.12.2022 03:54 Ответить
це не Кіссінджер написав від себе, а просто озвучив написаний кацапами чи їхніми агентами текст. ніхто не буде слухати маразм 99-річного прадіда... на кону стоїть світовий порядок, а не якісь там статуси-кво на 2014 чи 2015 рік.
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21.12.2022 03:59 Ответить
Ви так вважаєте? Будуть, ще й як будуть. Матеріал опубліковано, підпис під ним стоїть. І нікого не цікавить ким ці ідеї навіяні і який стан ментального здровя старого діда
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21.12.2022 04:18 Ответить
путіну щось обіцяно? це такий жарт? ) як можна щось обіцяти терористу, який лякає всю планету ядерною зброєю? маячня якась.
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21.12.2022 03:55 Ответить
Чому ж маячня. Ще до війни Байден неодноразово спілкувався із ним. Зміст розмов так і не був опублікований. Ще до війни Байден багаторазово заявляв, що США не будуть приймати участь ніяким чином. Його обіцянки так і залишаються обіцянками. Ще два дні тому всі аплодували Патріотам. І що далі? Хутін пальчиком погрозив і Байден здувся? Аби збирався постачати, то не звертав би увагу на пальчики. А грошові пакети-це чудовий спосіб витрачати гроші на що завгодно. Тільки під маскою України.
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21.12.2022 04:08 Ответить
"хутін пальчиком пригрозив і Байден здувся". ось це і є маячня. или по-цапски - бред сивой кобылы..
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21.12.2022 05:47 Ответить
Це ж треба бути такому зашореному
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21.12.2022 07:10 Ответить
зашореному? я реально дивлюсь на речі, а не песиміст а ля все пропало, як ви... сьогодні вже оголосили про передачу Україні систем Петріот. чи це брехня? а ви ще кілька годин розпинались тут на форумі, що цього не буде, бо бюджет не погоджено.
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21.12.2022 13:13 Ответить
"Пентагон також наказав у суботу залишити країну контингент із близько 160 членів Національної гвардії армії Флориди, що навчається на заході України.
Останніми днями понад десяток країн приєдналися до США, закликаючи своїх громадян залишити Україну. У суботу високопосадовці Великобританії заявили, що британські громадяни повинні виїхати "негайно будь-яким способом". Європейський Союз також почав відкликати ненадзвичайний персонал.". А прочитавши публікацію повністю ви можете освіжити подіі в памяті. Подібні діі називаються WELCOME, або домовленостями
https://abcnews.go.com/Politics/biden-putin-speak-3rd-time-us-warns-russia/story?id=82845260
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21.12.2022 04:22 Ответить
А до чого воно до патріотів? Воно шо їх виробляє, чи приймає ріщення про передачу ? Воно може констатувати, як діктор по т/в. Воно з 19 року знищило розробку та виробництво власної системи ППО ПРО Кільчень - яка краща за стару і дуже дорогу американську. Щур.
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21.12.2022 03:42 Ответить
та рішення про передачу Петріотів Україні уже прийнято. просто візит Вови якраз збігається по часу з тим, що на днях Штати озвучать про новий пакет допомоги Україні в якому і буде оголошено про поставку систем Петріот. от під цей шумок я і притролив кацапських ботів, яких тут є немало на форумі, що Вова привезе після зустрічі з Байденом в Україну Петріоти, а путєн після невдалої зустрічі з лукою, буде рукопожатним тільки на зустрічах з душиліним і прочою шоблою. )
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21.12.2022 03:52 Ответить
Тут ще питання , шоб воно не покомандувало шоб патріотами не почали збивати шахедів. Там свої Шилки, котрих багато, треба було модернізувати - але це не про зеленського.
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21.12.2022 04:06 Ответить
шахеди зараз запускають вночі. шилками їх в темряві не знаю чи вдасться успішно збити.
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21.12.2022 05:42 Ответить
Ось цим можна збивати все. Але ж - асфалт. - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130
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21.12.2022 09:47 Ответить
Не озвучать. Бюджет США не узгоджено
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21.12.2022 04:19 Ответить
озвучать. вже практично озвучили. https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/21/7381649/
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21.12.2022 05:43 Ответить
Везе архіви Бурісми будуть разом сувати у камін. Побачимо який дим над Білим Домом буде - білий чи чорний
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21.12.2022 01:09 Ответить
Не, они по примеру одной рыжей обезьяны, будут половину в унитаз, другую половину - домой.
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21.12.2022 01:15 Ответить
CNN жжет
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21.12.2022 03:42 Ответить
тонко
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21.12.2022 12:40 Ответить
Це показник.. це дуже вагомий показник... і надо бути касапом на всю голову, щоб цього не розуміти.. і не добрим у серці до країни щоб цьому не радіти..
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21.12.2022 01:38 Ответить
то ***** фюреру кранти!
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21.12.2022 01:50 Ответить
Боже матінко. Наш мальчик к сыну Байдена на суд едет. Ну засуди его там по нормальному, по пацанячему, не жалей сволочь
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21.12.2022 01:51 Ответить
шаришь)
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21.12.2022 07:25 Ответить
макаронник, на нулевом про слэнг споёшь
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21.12.2022 09:36 Ответить
В Израиле находилась с визитом делегация отряда специального назначения ВСУ «Азов». во главе с бывшим офицером «Азова» Ильей Самойленко.
Самойленко - один из героев, ушедших в подвалы «Азовстали» с намерением до последнего защищать Мариуполь от российских захватчиков.
В конце концов он попал в плен и был освобожден в рамках обменной сделки.
В составе делегации также заместитель председателя Общества семей защитников «Азовстали» Юлия Федосюк.
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21.12.2022 02:08 Ответить
Це добре. Головне, щоб дєрьмак знову на кожній фотці не світився.
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21.12.2022 02:18 Ответить
Може бородату бабцю як сувенір для Байдена везе
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21.12.2022 02:22 Ответить
навряд чи. скоріше бабця дозволила милостиво з'їздити, там домовитись коли шо
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21.12.2022 03:39 Ответить
Ти, довбень, хоть закрив справу проти сім'ї Байдене, яку фабрикував в угоду ще одному, як і сам, кловуну - Трампу. Хоча після зустрічі Пороха та Байдена, що відбулася нещодавно - ця зустріч вже ні чого не вирішує.
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21.12.2022 03:46 Ответить
Зе актор - можеш відтіля не повератись і дЄрмака з собою візьми зі Скумбрієй.
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21.12.2022 04:13 Ответить
Дадут "Пэтриоты", а Зеленского оставят себе в залог.
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21.12.2022 04:42 Ответить
Шоб не путался у Залужного под ногами?
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21.12.2022 05:04 Ответить
Не переживайте, год назад быдлоэлекторат паплюжил пожирателя фастфуда (та як з голодного краю , всяке лайно жерти, бо на скумбрии долго не протянешь, народ разбирал всю на рынке, бо по 8. Пожирателю не доставалось), ратовал уже за Бойко... Ща даже не хочу гадать, кто у них в приоритете, но факт, шо не клоун.
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21.12.2022 05:11 Ответить
... на дворе уже давно не ха ха век, а полное развитие кибернетике: можно вести переговоры не "выходя из кассы" - кругом Искендэры да Кинжэлы с прочими Ножиками так и ждут, Ждут...ЖДУТ. Ну, вы поняли! Си эн эн, так может подложить кабана
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21.12.2022 05:54 Ответить
Рождество за границей всегда приятно проводить
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21.12.2022 10:44 Ответить
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