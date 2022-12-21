Зеленський може відвідати США 21 грудня для зустрічі з Байденом, – CNN
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За даними CNN, президент України Володимир Зеленський може в 21 грудня відвідати США та зустрітися з президентом Джо Байденом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу, що стане несподіваним візитом, який співпаде з наміром адміністрації направити країні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що візит буде першою поїздкою Зеленського за межі України з початку повномасштабного російського вторгнення.
CNN повідомляє, що "Білий дім відмовився коментувати можливий візит, оголошення Байдена або нові оголошення про допомогу в галузі безпеки".
Офіційного підтвердження візиту станом на 00:00 21 грудня немає.
Видання Axios пише, що Зеленський також виступить у Конгресі. Очікується, що Зеленський подякує законодавцям за мільярди доларів допомоги, яку вони надали Україні, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування.
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https://www.cnbc.com/2022/12/18/its-time-for-a-negotiated-peace-in-ukraine-kissinger-says.html
Останніми днями понад десяток країн приєдналися до США, закликаючи своїх громадян залишити Україну. У суботу високопосадовці Великобританії заявили, що британські громадяни повинні виїхати "негайно будь-яким способом". Європейський Союз також почав відкликати ненадзвичайний персонал.". А прочитавши публікацію повністю ви можете освіжити подіі в памяті. Подібні діі називаються WELCOME, або домовленостями
https://abcnews.go.com/Politics/biden-putin-speak-3rd-time-us-warns-russia/story?id=82845260
Самойленко - один из героев, ушедших в подвалы «Азовстали» с намерением до последнего защищать Мариуполь от российских захватчиков.
В конце концов он попал в плен и был освобожден в рамках обменной сделки.
В составе делегации также заместитель председателя Общества семей защитников «Азовстали» Юлия Федосюк.