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Зеленський може відвідати США 21 грудня для зустрічі з Байденом, – CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,зе

За даними CNN, президент України Володимир Зеленський може в 21 грудня відвідати США та зустрітися з президентом Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу, що стане несподіваним візитом, який співпаде з наміром адміністрації направити країні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що візит буде першою поїздкою Зеленського за межі України з початку повномасштабного російського вторгнення.

CNN повідомляє, що "Білий дім відмовився коментувати можливий візит, оголошення Байдена або нові оголошення про допомогу в галузі безпеки".

Офіційного підтвердження візиту станом на 00:00 21 грудня немає.

Читайте також: США передадуть Україні засоби високоточного наведення авіабомб у новому пакеті допомоги, – CNN

Видання Axios пише, що Зеленський також виступить у Конгресі. Очікується, що Зеленський подякує законодавцям за мільярди доларів допомоги, яку вони надали Україні, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Быдло приходит в госпиталь к раненому Воину, и устраивает разборки. Вот это - классическое быдло.А уж те, для кого это быдло - элита, должны очень постараться, шоб достигнуть хотя бы уровня быдла.
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21.12.2022 01:03
+19
Ну, давай я начну. Ваше стадо вылизывало Портнова, когда он составлял свои знаменитые, любимые зеленой мразью, списки активистов. И каждый из вас теперь - соучастник похищений, пыток и убийств. Бo именно с этими списками ваши руснявые братухи и находили ветеранов АТО, майдановцев, активистов. Доволен ты собою, коллаборант?
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21.12.2022 01:13
+11
Олег Кущ e096799b

Зеленский - мой Президент! Порохобыдло идет в сраку! Как вы меня достали. Вы - реальное быдло.

Коллаборант, так ты хоть понял, кто тут реальное быдло?
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21.12.2022 01:25
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есть разные
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21.12.2022 01:39 Відповісти
Ну спасіба))

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21.12.2022 02:21 Відповісти
)(уйло в а)(ує! Порівнює свій візит до бульбофюрера і смокче свої обісрані памперси.
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21.12.2022 00:57 Відповісти
І повернеться в Україну з Петріотами і багатьма іншими вкусняхами під ялинку. а пуйло наступну зустріч буде проводити вже з пенісом душиліним, сальдо, пасічником, аксьоновим. Оскільки бульбофюрер останню зустріч їхню хотів саботувати, прикинувшись хворим на грип. )
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21.12.2022 01:07 Відповісти
Це ж яка повинна бути ялинка, щоб вмістити ********!
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21.12.2022 01:48 Відповісти
безмежна.
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21.12.2022 01:59 Відповісти
Дозвольте висловити іншу, песиместичну думку. Чи ви вважаєте, що домовлятись про важку зброю неможливо по телефону, скайпу абощо? Кіссінжер знову заспівав стару пісню про "договориться". Бюджет США!!! досі не проголосований. Байден успішно заощадив гроші з попередніх пакетів, час сплинув і ті гроші вже неможливо використати.То звідки візбмуться фінанси на тяжке озброєння? Байден в персональній розмові без сторонніх висуне ультіматум/поставить/ перед фактом/ буде шантажувати. Йому не потрібна Україна з іі компроматом. Байдену та його партіі потрібен спокій. А інформація про синочку зливається Маском, і республіканці пообіцяли розпочати розслідування. Та і Путіну щось було обіцяно. Цей візит до добра не доведе
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21.12.2022 03:41 Відповісти
хто такий Кіссінджер?
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21.12.2022 03:46 Відповісти
Кіссінджер, архітектор політики розрядки холодної війни щодо Радянського Союзу, будучи держсекретарем за президентів-республіканців Річарда Ніксона та Джеральда Форда, неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним, відколи він уперше став президентом у 2000 році. «Мирний процес має пов'язати Україну з НАТО, однак виражена. Альтернатива нейтралітету більше не має сенсу», - написав Кіссінджер у журналі Spectator у статті під назвою «Як уникнути нової світової війни». Кіссінджер, якому зараз 99 років, припустив, що якщо повернення до статус-кво, встановленого в 2014 році, виявиться неможливим, Референдуми під міжнародним наглядом на території, на яку претендує Росія, можуть бути варіантом
https://www.cnbc.com/2022/12/18/its-time-for-a-negotiated-peace-in-ukraine-kissinger-says.html
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21.12.2022 03:54 Відповісти
це не Кіссінджер написав від себе, а просто озвучив написаний кацапами чи їхніми агентами текст. ніхто не буде слухати маразм 99-річного прадіда... на кону стоїть світовий порядок, а не якісь там статуси-кво на 2014 чи 2015 рік.
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21.12.2022 03:59 Відповісти
Ви так вважаєте? Будуть, ще й як будуть. Матеріал опубліковано, підпис під ним стоїть. І нікого не цікавить ким ці ідеї навіяні і який стан ментального здровя старого діда
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21.12.2022 04:18 Відповісти
путіну щось обіцяно? це такий жарт? ) як можна щось обіцяти терористу, який лякає всю планету ядерною зброєю? маячня якась.
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21.12.2022 03:55 Відповісти
Чому ж маячня. Ще до війни Байден неодноразово спілкувався із ним. Зміст розмов так і не був опублікований. Ще до війни Байден багаторазово заявляв, що США не будуть приймати участь ніяким чином. Його обіцянки так і залишаються обіцянками. Ще два дні тому всі аплодували Патріотам. І що далі? Хутін пальчиком погрозив і Байден здувся? Аби збирався постачати, то не звертав би увагу на пальчики. А грошові пакети-це чудовий спосіб витрачати гроші на що завгодно. Тільки під маскою України.
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21.12.2022 04:08 Відповісти
"хутін пальчиком пригрозив і Байден здувся". ось це і є маячня. или по-цапски - бред сивой кобылы..
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21.12.2022 05:47 Відповісти
Це ж треба бути такому зашореному
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21.12.2022 07:10 Відповісти
зашореному? я реально дивлюсь на речі, а не песиміст а ля все пропало, як ви... сьогодні вже оголосили про передачу Україні систем Петріот. чи це брехня? а ви ще кілька годин розпинались тут на форумі, що цього не буде, бо бюджет не погоджено.
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21.12.2022 13:13 Відповісти
"Пентагон також наказав у суботу залишити країну контингент із близько 160 членів Національної гвардії армії Флориди, що навчається на заході України.
Останніми днями понад десяток країн приєдналися до США, закликаючи своїх громадян залишити Україну. У суботу високопосадовці Великобританії заявили, що британські громадяни повинні виїхати "негайно будь-яким способом". Європейський Союз також почав відкликати ненадзвичайний персонал.". А прочитавши публікацію повністю ви можете освіжити подіі в памяті. Подібні діі називаються WELCOME, або домовленостями
https://abcnews.go.com/Politics/biden-putin-speak-3rd-time-us-warns-russia/story?id=82845260
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21.12.2022 04:22 Відповісти
А до чого воно до патріотів? Воно шо їх виробляє, чи приймає ріщення про передачу ? Воно може констатувати, як діктор по т/в. Воно з 19 року знищило розробку та виробництво власної системи ППО ПРО Кільчень - яка краща за стару і дуже дорогу американську. Щур.
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21.12.2022 03:42 Відповісти
та рішення про передачу Петріотів Україні уже прийнято. просто візит Вови якраз збігається по часу з тим, що на днях Штати озвучать про новий пакет допомоги Україні в якому і буде оголошено про поставку систем Петріот. от під цей шумок я і притролив кацапських ботів, яких тут є немало на форумі, що Вова привезе після зустрічі з Байденом в Україну Петріоти, а путєн після невдалої зустрічі з лукою, буде рукопожатним тільки на зустрічах з душиліним і прочою шоблою. )
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21.12.2022 03:52 Відповісти
Тут ще питання , шоб воно не покомандувало шоб патріотами не почали збивати шахедів. Там свої Шилки, котрих багато, треба було модернізувати - але це не про зеленського.
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21.12.2022 04:06 Відповісти
шахеди зараз запускають вночі. шилками їх в темряві не знаю чи вдасться успішно збити.
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21.12.2022 05:42 Відповісти
Ось цим можна збивати все. Але ж - асфалт. - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130
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21.12.2022 09:47 Відповісти
Не озвучать. Бюджет США не узгоджено
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21.12.2022 04:19 Відповісти
озвучать. вже практично озвучили. https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/21/7381649/
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21.12.2022 05:43 Відповісти
Везе архіви Бурісми будуть разом сувати у камін. Побачимо який дим над Білим Домом буде - білий чи чорний
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21.12.2022 01:09 Відповісти
Не, они по примеру одной рыжей обезьяны, будут половину в унитаз, другую половину - домой.
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21.12.2022 01:15 Відповісти
CNN жжет
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21.12.2022 03:42 Відповісти
тонко
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21.12.2022 12:40 Відповісти
Це показник.. це дуже вагомий показник... і надо бути касапом на всю голову, щоб цього не розуміти.. і не добрим у серці до країни щоб цьому не радіти..
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21.12.2022 01:38 Відповісти
то ***** фюреру кранти!
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21.12.2022 01:50 Відповісти
Боже матінко. Наш мальчик к сыну Байдена на суд едет. Ну засуди его там по нормальному, по пацанячему, не жалей сволочь
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21.12.2022 01:51 Відповісти
шаришь)
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21.12.2022 07:25 Відповісти
макаронник, на нулевом про слэнг споёшь
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21.12.2022 09:36 Відповісти
В Израиле находилась с визитом делегация отряда специального назначения ВСУ «Азов». во главе с бывшим офицером «Азова» Ильей Самойленко.
Самойленко - один из героев, ушедших в подвалы «Азовстали» с намерением до последнего защищать Мариуполь от российских захватчиков.
В конце концов он попал в плен и был освобожден в рамках обменной сделки.
В составе делегации также заместитель председателя Общества семей защитников «Азовстали» Юлия Федосюк.
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21.12.2022 02:08 Відповісти
Це добре. Головне, щоб дєрьмак знову на кожній фотці не світився.
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21.12.2022 02:18 Відповісти
Може бородату бабцю як сувенір для Байдена везе
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21.12.2022 02:22 Відповісти
навряд чи. скоріше бабця дозволила милостиво з'їздити, там домовитись коли шо
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21.12.2022 03:39 Відповісти
Ти, довбень, хоть закрив справу проти сім'ї Байдене, яку фабрикував в угоду ще одному, як і сам, кловуну - Трампу. Хоча після зустрічі Пороха та Байдена, що відбулася нещодавно - ця зустріч вже ні чого не вирішує.
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21.12.2022 03:46 Відповісти
Зе актор - можеш відтіля не повератись і дЄрмака з собою візьми зі Скумбрієй.
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21.12.2022 04:13 Відповісти
Дадут "Пэтриоты", а Зеленского оставят себе в залог.
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21.12.2022 04:42 Відповісти
Шоб не путался у Залужного под ногами?
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21.12.2022 05:04 Відповісти
Не переживайте, год назад быдлоэлекторат паплюжил пожирателя фастфуда (та як з голодного краю , всяке лайно жерти, бо на скумбрии долго не протянешь, народ разбирал всю на рынке, бо по 8. Пожирателю не доставалось), ратовал уже за Бойко... Ща даже не хочу гадать, кто у них в приоритете, но факт, шо не клоун.
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21.12.2022 05:11 Відповісти
... на дворе уже давно не ха ха век, а полное развитие кибернетике: можно вести переговоры не "выходя из кассы" - кругом Искендэры да Кинжэлы с прочими Ножиками так и ждут, Ждут...ЖДУТ. Ну, вы поняли! Си эн эн, так может подложить кабана
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21.12.2022 05:54 Відповісти
Рождество за границей всегда приятно проводить
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21.12.2022 10:44 Відповісти
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