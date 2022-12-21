Зеленський може відвідати США 21 грудня для зустрічі з Байденом, – CNN

За даними CNN, президент України Володимир Зеленський може в 21 грудня відвідати США та зустрітися з президентом Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу, що стане несподіваним візитом, який співпаде з наміром адміністрації направити країні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що візит буде першою поїздкою Зеленського за межі України з початку повномасштабного російського вторгнення.

CNN повідомляє, що "Білий дім відмовився коментувати можливий візит, оголошення Байдена або нові оголошення про допомогу в галузі безпеки".

Офіційного підтвердження візиту станом на 00:00 21 грудня немає.

Читайте також: США передадуть Україні засоби високоточного наведення авіабомб у новому пакеті допомоги, – CNN

Видання Axios пише, що Зеленський також виступить у Конгресі. Очікується, що Зеленський подякує законодавцям за мільярди доларів допомоги, яку вони надали Україні, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування.