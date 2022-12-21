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В России рассматривается вопрос всеобщей мобилизации, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Руководство РФ рассматривает вопрос об объявлении всеобщей мобилизации в стране, не исключено, что Кремль закроет границы для выезда мужчин до 65 лет.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть информация, что для россиян могут вообще перекрыть все границы, не выпускать вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны. Я считаю, что так надо было сделать давно и их надо оградить забором. И если бы цивилизованный мир принимал цивилизованные правила, то они бы Российскую Федерацию давно бы должны были уже закрыть раз и навсегда, чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права выезжать.

Там на сегодняшний день рассматривается вопрос всеобщей мобилизации", - отметил Данилов.

Читайте: "Хлопки" на России будут нарастать, - Данилов
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Топ комментарии
+44
Зачем их обеспечивать?
Почитайте книжки.
Кучи мяса кидали с одним патроном без ружья.
Типа в бою нужно отобрать.
Это же скоты-руские.
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21.12.2022 02:26
+35
О-о-о! Яка "честь" для України! За весь час існування РОсії у різних "іпостасях" мобілізацію загальну оголошували лише двічі - у І Світову і у ІІ
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21.12.2022 02:15
+30
https://lleo.me/dnevnik/2022/12/Pohoje-na-feik-03.mp4 Ролик первый. Спойлер: российскому пенсионеру не хватает пенсии чтобы выжить - банально нет денег на булку хлеба и самые дешевые куриные сосиски. Чтобы не умереть от голода дедушка решает продать за бесценок единственное сокровище, что у него осталось после долгой трудовой жизни: автомобиль модели 1970 года, снятой с производства 34 года назад («это корыто старше меня» - возмущен покупатель). Но деда спасает внук. Внук - это трудоспособный парень студенческого возраста с крепким здоровьем и добрым сердцем. Но даже такой человек в России не в силах заработать себе и своему деду на батон и куриные сосиски, - говорит нам сценарий ролика. Для деда выхода нет. Для внука единственный выход - подписать контракт и отправиться воевать в Украину ради денег. «Теперь уж точно не пропадем!» - обещает внук деду. Повезло, что идет специальная военная операция и набор добровольцев, иначе оба пропали бы. Зацените:......пипэц....
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21.12.2022 02:36
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О-о-о! Яка "честь" для України! За весь час існування РОсії у різних "іпостасях" мобілізацію загальну оголошували лише двічі - у І Світову і у ІІ
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21.12.2022 02:15 Ответить
Ось так від Київ за 3 дні до загальної мобілізації дійшли. Питання: а як вони збираються призваних забезпечувати? Це ж потрібно купа всього.
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21.12.2022 02:22 Ответить
Зачем их обеспечивать?
Почитайте книжки.
Кучи мяса кидали с одним патроном без ружья.
Типа в бою нужно отобрать.
Это же скоты-руские.
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21.12.2022 02:26 Ответить
Кто не хочет читать. Можно это пройти как бы в симуляторе. Call of duty 1 - миссия "Сталинград". В начале раздают одному винтовку без патронов, другому патроны без винтовки. Гг - патроны. А сзади будут заград отряды по своим из путемётов по своим валить. Именно так показали всему миру американцы из Infinity Ward.
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21.12.2022 06:11 Ответить
Жесть. Ничего не поменялось.
Чеченцы загранотряды.
Ваньки с одниммпатроном......, в голове.
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21.12.2022 06:14 Ответить
Я уже забыл про него... Шикарный фильм!
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21.12.2022 19:29 Ответить
як, як ??? так само як у 2Світову, посилати на позиції ворога (голих, босих, без зброї мобіків, з одиним 3-лінійним карабіном мосіна на 10 чоловік !!! у 2Світову це дуже успішно робили сталіни, жукови, ватутіни, тощо !!! так при так званому "асваброжденії" Києва, німцям на позиціях, на правому березі Дніпра видавали 3-4 запасних ствола (замість стандартних 1-2) та збільшений в рази запас набоїв до машингвара mg42 !!! німці косили цей совково-кацапській біонепотріб пачками, а трупи червоних "асвабодітелей" турки виловлювали в Чорному морі, недалеко від Стамбула !!!
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21.12.2022 05:46 Ответить
Кожний восьмий боєць червоної армії був українцем, примусово мобілізованим, без вибору, з тих, кого не заморили голодом, не вбили у радянських таборах.
А ти тепер, зображуючи бандерівця, радієш тому, як червоні комісари гнали українців на німецькі кулемети? Яка ж ти мерзенна тварюка, що в своїй пропагандистській роботі докотилася і до такого!
Ти не українець, ти один з тих, хто розганяє потрібну пропаганду, ти тут на роботі, пишеш під різними ніками всіляку дурню, а сам вживаєш однаковий лексикон. Загрався вже, зупинися! Бо, прочитавши таке, мало хто буде читати новини на "Цензорі".
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21.12.2022 06:35 Ответить
бо були дурні, одурманені червоножопою комуно кацапською, окупаційною пропагандою, тому і гнали !!! це їх вибір, з яким ми вже нажаль не можемо нічого зробити !!! могли ж повернути зброю проти червоножопих офіцерів !!!
хто був розумний воював в більш пристойни х арміях, наприклад в ОУН УПА, в 1 українській дивізії Січових Стрілців "Галичина" , дехто воював в РОА, РОНА, Русланд, КОНР, хіві, тощо !!! за перші 6 місяців так званої "вов" у полон до німців здалося 4.5 мільона з 5,5 мільона, регулярної так званої "ркка", здалися з технікою, зброєю, боєкомплектом, тощо !!! саме це стонукало червоного диктатора і дибіла йоську сталіна запровадити так звані "заградотряди" !!!
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21.12.2022 06:44 Ответить
від коли це констатація факту, того що червоножопий комуно кацап є такий самий загарбник і окупант України (а за деякими параметрами, наприклад злочинами проти людяності, війковими злочинами червоний нацист є на порядок (у 10 раз) гірший) за коричневого нациста,) як і німецький нацист є проявом якось радості ???
я не зоброжую бандерівця, я і є бандерівець, внук вояка ОУН УПА та 1 української дивізії Січових Стрільціів "Галичина" що боровся з червоним комуно-нацизмом !!!
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21.12.2022 06:52 Ответить
Пішов ти курці в куй ,казляра ...Я не ватнік і не совок , але за такий звіздьож - харькнув би тобі в рило -мудило ... Я ще розумію НКВДісти на західній ,але наші , прості хлопці -бійці ,що йшли на смерть ... спереду німці -позаду нквд загради ,це пздц . Це те саме ,що звинуваувати , тих хто з голоду в голодомор вмер ... Засунь довбешку свою в мікрохвильовку , та перезагрузись , не тхни тут падлом ...
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21.12.2022 15:02 Ответить
Багато тих хто був кинут на штурм Києва були українці набрані в червону окупаційну зі східних областей України, тому не варто радіти шаленим втратам, а з рештою твоїх слів я погоджуюсь.
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21.12.2022 09:45 Ответить
я не радію !!! Я констатую факти !!! зокрема факт ставлення генералітету окупаційної "ркка" до своїх солдатів, сержантів, тощо ...
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21.12.2022 10:56 Ответить
Им поможет Китай.
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21.12.2022 09:10 Ответить
.... хай відправляють... Да ми вже знищили всі види бронетехніки що в них є на озброєнні... такого нікому не вдавалося https://www.youtube.com/watch?v=EM4N8Qsuo_A


вся бронетехніка що знищена на війні
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21.12.2022 09:13 Ответить
Ну - і що мені те відео дало? Що за модифікація БТР? В чому її особливість? Яка спеціалізація? Які переваги перед базовою моделлю?
Лише звичайна пропагандстська "тріпологія"
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21.12.2022 13:11 Ответить
Я вибачаюсь,але думаю,такі порівняння, взагалі не доречні.Мобілізації про які ви кажете,проводилися або Росімперією або совком!!!І мільйони українців загинули...Це факт,така наша історія.Мій дід рядовий з піхоти пройшов дві війни .Тоді ми жили разом і думаю мій дід в могилі перекидається і не тільки він.....що русня пішла війною в Україну.....
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21.12.2022 10:24 Ответить
Ти про що? Я вказав на юридичний факт - що "За весь час існування РОсії у різних "іпостасях" мобілізацію загальну оголошували лише двічі - у І Світову і у ІІ"
А ти мені про мільйони загиблих ліпиш та про свого діда Ти хоч розберися в тому, що я написав, а потім критикуй Не зрозумів? Спитай Я поясню
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21.12.2022 13:02 Ответить
Уважаемый,читая Цензор,я заметил что ваша хамовитая манера общения,приносит вам удовлетворение.Ну так вот,я вам ничего не леплю,читать умею и читаю много,сейчас конечно меньше,возраст да и света мало....)))Ваши юридические факты и аргументы легко парировать,Мы УКРАИНЦЫ входили в ту расию в разных ипостасиях,и УКРАИНЦЫ не побоюсь этого слова,на себе тащили всю государственость....Поэтому и ваше сравнение неуместно.Я так думаю.И вас я не критикую....считаю это дискусия)))И да,надо ещё разобраться кто наследник настоящий,КИЕВСКОЙ РУСИ.......(Арестович)(с).А их немецко мокшанскокарельско татария империя упустим......Хотя.....Всего вам.Слава ЗСУ.
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22.12.2022 12:36 Ответить
Яка у мене "манера общения" - це моя справа Кому не подобається - хай не читає! Я не зобов"язаний тут під когось "підлаштовуваться" Якщо ти не здатен зрозуміть написане мною -"возраст да и света мало...." - це не мої проблеми Бо наша переписка нагадує вислів: "Хто - в ліс.... Хто - по дрова!" У юриспруденції є таке поняття: "предмет спору" В даному випадку ти чогось пробуєш заперечить той факт що загальну мобілізацію РОсійська імперія та СРСР (як її правонаступник) оголошували у І та ІІ Світові війни Хочеш "парировать" юридичні факти? Будь ласка! Побачимо що з того вийде
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22.12.2022 12:57 Ответить
Да.....мля.)))Наверное телец или овен.Всё!!!!!
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22.12.2022 13:05 Ответить
Гірше! Суміш Скорпіона з Стрільцем
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22.12.2022 13:30 Ответить
Ого......господи помилуй))) Знал одну скорпионшу...огонь!!!Характер правда,чуть выпьет и в драку лезет)))Такая жилистая фигуристая.....Еле ноги унёс от неё.Периодически и на меня кидалась....Я не хлюпик,но нах мне оно надо.....)))А так по жизни она надёжный человек....
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22.12.2022 13:59 Ответить
ВСЕ сказав? ... ... ... уй!
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22.12.2022 17:56 Ответить
Умирают последние ветераны ВОВ.
А какже росия без победобесия, дедывоевали и ходов с портретами на палочках.
Нужны новые старцы для военного угара.
Через 60 лет эти умрут.
И новая война.
Новые ветераны.
Круговорот говна в природе.
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21.12.2022 02:19 Ответить
не було жодної "вов" - була 2Світова !!! "вов" це інсенуація, міф, маячня червоної колуно-кацапської окупаційної пропаганди !!!


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21.12.2022 05:53 Ответить
Так і є. Згоден повністю.
Комуняки мастера фальсификаций.
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21.12.2022 06:09 Ответить
ну так !!! нажаль ...
окупувати Україну, 3Голодоморами-геноцидами та розв'язаною, разом з гітлером 2Світовою, знищити 35 мільйонів етнічних у країнців, назвавши це "асвабажденієм", "пабедай" - це треба вміти ...
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21.12.2022 06:14 Ответить
Зачем далеко ходить.
Возьмите комуняку Богуслаева и Кучму.
Один ради наживы приватизировал мощнейшее поедприятие Моторсич.
Второй раздал всю собственность Украины русским олигархам и бандитам.
Породив нищету вокруг.
Комунисты это сатана со звездочкой.
Ничего святого.
Только бабло и свої діточки.
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21.12.2022 06:18 Ответить
Ну на рахунок роздачі чучмосом майна російським олігархам це трохи перебір-хто це з них-ахметка?Пінчук? Медведчук?чи куча інших маланців -типу Фірташ,коломойша і т.п.
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21.12.2022 08:18 Ответить
Эти что Вы перечислили, бандиты.
А НПЗ кучмасос отдал за безценок руским.
Кременчугское НПЗ
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21.12.2022 08:51 Ответить
На жаль всі НПЗ України були розраховані на кацапську високо сернисту нафту (їхній нинішній уралс) і все рівно рано чи пізно зупинились би при президентах -наступниках,які почали проводити політику направлену на захід,при чому не в економічному плані,а в плані геополітичних розбірок з РФ,немаючи при цьому від заходу жодних гарантій і жодних союзників (наскільки це було правильно зараз сказати неможливо,думаю цього робити було не потрібно,не заручившись гарантіями і повноцінними договорами від західних країн,і особливо США)
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21.12.2022 16:17 Ответить
червоної колуно-кацапської окупаційної пропаганди ... одним словом - просоветско-геббельсовской пропаганды.
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21.12.2022 06:20 Ответить
так як нам 70 років брехали червоні комуно-кацапи окупанти України, не брехав ніхто !!! вуйко Гебель у порівнянні з ними це прости якісь "дитячий садочок" !!! так зараз брешуть пост-совкові, *****-кацапо пропагандони, кісільови, соловьови, ********* , тощо !!!

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21.12.2022 06:27 Ответить
Но все же, как бы не брехали всякие там секель-TV, пришло время для них - переобуться в прыжке и далее - по алгоритму, мол, да, были перегибы. Но мы нашли в себе силы осознать-осудить-упразднить ... как и тот случай в кремле - Йоська в своей блевотине , как бы веревочка не вилась, випорожнив сечового мiхура в своi шаровари, бо кремлядь його травонула...
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21.12.2022 07:17 Ответить
все це не виправдовує того про що я писав вище:
1. червоний, совковий кацапо-комунізм нейросифілітіка вофки ч леніна, дибіла генитичного йоськи сталіна, така ж сама нацистька ідеологія як і німцькій націонал соціалізм адольфа гітлера !!! срср періоду 1917-53 рр. полвністю фашистька країна, а з 1953 р. і до розпаду частково фашистька !!!
2. червоний кацап такий самий окупант України решти країн сходу Європи, як і німецькій нацист !!!
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21.12.2022 07:27 Ответить
Зомби бегут с тонущего корыта.
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21.12.2022 02:24 Ответить
Це вкотре?
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21.12.2022 02:26 Ответить
https://lleo.me/dnevnik/2022/12/Pohoje-na-feik-03.mp4 Ролик первый. Спойлер: российскому пенсионеру не хватает пенсии чтобы выжить - банально нет денег на булку хлеба и самые дешевые куриные сосиски. Чтобы не умереть от голода дедушка решает продать за бесценок единственное сокровище, что у него осталось после долгой трудовой жизни: автомобиль модели 1970 года, снятой с производства 34 года назад («это корыто старше меня» - возмущен покупатель). Но деда спасает внук. Внук - это трудоспособный парень студенческого возраста с крепким здоровьем и добрым сердцем. Но даже такой человек в России не в силах заработать себе и своему деду на батон и куриные сосиски, - говорит нам сценарий ролика. Для деда выхода нет. Для внука единственный выход - подписать контракт и отправиться воевать в Украину ради денег. «Теперь уж точно не пропадем!» - обещает внук деду. Повезло, что идет специальная военная операция и набор добровольцев, иначе оба пропали бы. Зацените:......пипэц....
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21.12.2022 02:36 Ответить
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21.12.2022 05:17 Ответить
Да это даже слишком глубоко для местного интеллекта. Но да, согласен. Кринж пипец
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21.12.2022 09:48 Ответить
подивився дєда в паспорт а там тільки 64 - і записався також - родіна ж завйот !
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21.12.2022 10:24 Ответить
Дурко рюззкаГаварящє..... на Засрашку НІХТО НЕ НАПАДАВ. Різницю хай тобі папа чи мама пояснять.
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21.12.2022 05:38 Ответить
Питання стерилізації для них більш актуальне..
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21.12.2022 03:55 Ответить
рабів на бойню.і ніхто навіть не вякне.
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21.12.2022 04:27 Ответить
ще до війни,коли в рашці вводили різні ідіотичні закони,я писав до більш менш розуміючих ,що відбувається в рашці--..через років п'ять ви оглянетесь і жахнетесь ,в чому і як ви жили,прийде усвідомлення, так як до німців, після падіння гітлерівського рейху.
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21.12.2022 04:34 Ответить
не прийде усвідомлення, бо рашковани, це не німці
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21.12.2022 05:32 Ответить
До них "розуміння" не дійде! Бо німцям хоч голови і задурили - але зіграли не реванші за програну Першу світову А у кацапів віками в голові "насрано" про їх "асобий путь" та "народ-богоносец"
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21.12.2022 15:08 Ответить
США должно дать Украине много кассетных боеприпасов и срочно, орки пойдут с Белоруссии
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21.12.2022 04:45 Ответить
уже
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21.12.2022 05:13 Ответить
я думаю, это причина поездки зе в сша
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21.12.2022 23:51 Ответить
Вьется, вьется(знамя полковое)... каамандиры впердепуть.
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21.12.2022 05:18 Ответить
вставай страна агромная, вставай на смєртний бой...
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21.12.2022 05:31 Ответить
Какой там вставай лаптеунтия аагромная...ща как в 1-ую Мировую - шоб сцаря дiдько забрав...
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21.12.2022 06:13 Ответить
Помиляється тут Данилов..... питання з загальною мобілізацією рабокацапов вже вирішено на Засрашці, зараз вирішують проблему забезпечення їх (форма, зброя, їжа) якщо з Китаєм або ще якою країною домовлятися про співпрацю почнуть мобілізацію загальну.
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21.12.2022 05:36 Ответить
петушиный король "пригожин" уже жидко обделался своим расхваленным чвк, теперь решили грести всех подряд - лопатой.
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21.12.2022 05:51 Ответить
Нещодавно блумберг написав статтю на основі аналізу війн останніх 200 років про те коли закінчиться війна в Україні. У них вийшло 4 сценарії: - війна триватиме до середини 2024-го (з невідомим переможцем), - війна на виснаження України триватиме безкінечно (постійні удари ракетами, беспілотниками по нашій країні); - загальна мобілізація в парашиї мільйонів туловіщ, в результаті чого Україна зазнає поразки; - якщо західні партнери дадуть Україні всю зброю, яка необхідна, то війна закінчиться перемогою України.
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21.12.2022 06:24 Ответить
І п"ятий - ***** сдохне
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21.12.2022 07:38 Ответить
140млн ************** сами по себе не рассосутся
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21.12.2022 11:54 Ответить
т.е. наши шансы 25%....негусто
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21.12.2022 23:52 Ответить
Заготівля кацапського скота виходить на промислові масштаби.
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21.12.2022 06:59 Ответить
Ось вона мощь расіюшкі
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21.12.2022 10:08 Ответить
Русский скот есть расходный материал которого не жалко, потому что он этого заслуживает.
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21.12.2022 10:16 Ответить
не жалко путину людей, если своих не жалко, то наших и подавно
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21.12.2022 11:24 Ответить
Я не могу не думать о бизнесе, во первых сценарий фильма Бриллиантовая рука , нужно будет полностью переделать, теперь контрабасом будут ввозить секс игрушки для расийских самок . Так же неплохо пойдёт агество, по предоставлению состоятельных китайцев для серьёзных отношений для расийских самок . Надо спешить, забивать место , контору, сейчас можно открыть в КНР .
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21.12.2022 12:31 Ответить
Де ж,курва,ми цих кацапів мобілізованих ховати будемо?
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21.12.2022 15:14 Ответить
Теж про це подумала . Нам треба якусь катапульту , чи шо , бо через їх смердячих трупаків , нам дихати не буде чим .
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22.12.2022 20:41 Ответить
І це буде ділитися досвідом , як своїх вивезти до Європи, а пересічниз гнати на війну ?
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21.12.2022 17:23 Ответить
 
 