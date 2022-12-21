У Росії розглядається питання загальної мобілізації, - Данілов
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Керівництво РФ наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні, не виключено, що Кремль закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.
Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом. І якщо б цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати.
Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації", - зазначив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Почитайте книжки.
Кучи мяса кидали с одним патроном без ружья.
Типа в бою нужно отобрать.
Это же скоты-руские.
Чеченцы загранотряды.
Ваньки с одниммпатроном......, в голове.
Начало - Переправа через Волгу - Сцена (1/9) | Враг у Ворот (2001)
Сталинградская Мясорубка - Сцена (2/9) | Враг у Ворот (2001)
А ти тепер, зображуючи бандерівця, радієш тому, як червоні комісари гнали українців на німецькі кулемети? Яка ж ти мерзенна тварюка, що в своїй пропагандистській роботі докотилася і до такого!
Ти не українець, ти один з тих, хто розганяє потрібну пропаганду, ти тут на роботі, пишеш під різними ніками всіляку дурню, а сам вживаєш однаковий лексикон. Загрався вже, зупинися! Бо, прочитавши таке, мало хто буде читати новини на "Цензорі".
хто був розумний воював в більш пристойни х арміях, наприклад в ОУН УПА, в 1 українській дивізії Січових Стрілців "Галичина" , дехто воював в РОА, РОНА, Русланд, КОНР, хіві, тощо !!! за перші 6 місяців так званої "вов" у полон до німців здалося 4.5 мільона з 5,5 мільона, регулярної так званої "ркка", здалися з технікою, зброєю, боєкомплектом, тощо !!! саме це стонукало червоного диктатора і дибіла йоську сталіна запровадити так звані "заградотряди" !!!
я не зоброжую бандерівця, я і є бандерівець, внук вояка ОУН УПА та 1 української дивізії Січових Стрільціів "Галичина" що боровся з червоним комуно-нацизмом !!!
вся бронетехніка що знищена на війні
Лише звичайна пропагандстська "тріпологія"
А ти мені про мільйони загиблих ліпиш та про свого діда Ти хоч розберися в тому, що я написав, а потім критикуй Не зрозумів? Спитай Я поясню
А какже росия без победобесия, дедывоевали и ходов с портретами на палочках.
Нужны новые старцы для военного угара.
Через 60 лет эти умрут.
И новая война.
Новые ветераны.
Круговорот говна в природе.
Комуняки мастера фальсификаций.
окупувати Україну, 3Голодоморами-геноцидами та розв'язаною, разом з гітлером 2Світовою, знищити 35 мільйонів етнічних у країнців, назвавши це "асвабажденієм", "пабедай" - це треба вміти ...
Возьмите комуняку Богуслаева и Кучму.
Один ради наживы приватизировал мощнейшее поедприятие Моторсич.
Второй раздал всю собственность Украины русским олигархам и бандитам.
Породив нищету вокруг.
Комунисты это сатана со звездочкой.
Ничего святого.
Только бабло и свої діточки.
А НПЗ кучмасос отдал за безценок руским.
Кременчугское НПЗ
1. червоний, совковий кацапо-комунізм нейросифілітіка вофки ч леніна, дибіла генитичного йоськи сталіна, така ж сама нацистька ідеологія як і німцькій націонал соціалізм адольфа гітлера !!! срср періоду 1917-53 рр. полвністю фашистька країна, а з 1953 р. і до розпаду частково фашистька !!!
2. червоний кацап такий самий окупант України решти країн сходу Європи, як і німецькій нацист !!!