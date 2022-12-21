У Росії розглядається питання загальної мобілізації, - Данілов

Керівництво РФ наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні, не виключено, що Кремль закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом. І якщо б цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати.

Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації", - зазначив Данілов.

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