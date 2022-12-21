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Израиль передал 17 генераторов для Херсона
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Херсонская область получила 17 генераторов разной мощности в качестве помощи от Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что переданы генераторы мощностью 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.
"Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом. Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Кроме этого, Минэнерго направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных от международных партнеров.
Топ комментарии
+11 vuiko dobrui
показать весь комментарий21.12.2022 07:29
+8 Олег Кущ e096799b
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+4 volley
показать весь комментарий21.12.2022 09:50
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І льогким двіженієм руки...
Не Порошенко купив за свої гроші мобільну котельню для Миколиєва, а Миколаїв її "палучіл"
Звідки "палучіл"? А бог його зна. З неба впало. Особливо пильні можуть пошукати наклейку на дверях. Там вже написано, котельня незламності під патронатом недолугості.
Тепер чекаю на відгуки вдячних миколаївців. "Краще б ваш Порошенко замість піару щось корисне зробив, хоч би генератор передав!"
В 1937 всі національні райони були скасовані. З так званою політикою "коренізації" було остаточно покінчено. Було взято курс на посилену русифікацію.
Єврейські колгоспники, селище Калініндорф (тепер Калинівське):