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Израиль передал 17 генераторов для Херсона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генератор

Херсонская область получила 17 генераторов разной мощности в качестве помощи от Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что переданы генераторы мощностью 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.

"Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом. Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме этого, Минэнерго направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных от международных партнеров.

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Топ комментарии
+11
дякуємо Ізраєлю !!!
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21.12.2022 07:29
+8
Велика подяка
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21.12.2022 07:26
+4
Таня Адамс

І льогким двіженієм руки...
Не Порошенко купив за свої гроші мобільну котельню для Миколиєва, а Миколаїв її "палучіл"

Звідки "палучіл"? А бог його зна. З неба впало. Особливо пильні можуть пошукати наклейку на дверях. Там вже написано, котельня незламності під патронатом недолугості.

Тепер чекаю на відгуки вдячних миколаївців. "Краще б ваш Порошенко замість піару щось корисне зробив, хоч би генератор передав!"
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21.12.2022 09:50
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Велика подяка
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21.12.2022 07:26 Ответить
дякуємо Ізраєлю !!!
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21.12.2022 07:29 Ответить
תודה
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21.12.2022 07:42 Ответить
бэвакаша
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21.12.2022 14:47 Ответить
Супер, що скаже Коломойський?
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21.12.2022 07:50 Ответить
З нього тепер мінімум 20 генераторів, і в кожну область, починаючи з рідної Дніпропетровської.
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21.12.2022 08:27 Ответить
Таня Адамс

І льогким двіженієм руки...
Не Порошенко купив за свої гроші мобільну котельню для Миколиєва, а Миколаїв її "палучіл"

Звідки "палучіл"? А бог його зна. З неба впало. Особливо пильні можуть пошукати наклейку на дверях. Там вже написано, котельня незламності під патронатом недолугості.

Тепер чекаю на відгуки вдячних миколаївців. "Краще б ваш Порошенко замість піару щось корисне зробив, хоч би генератор передав!"
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21.12.2022 09:50 Ответить
На Херсонщині колись був один з 4 єврейських національних районів на території нинішньої України. http://evkol.ucoz.com/kalinindorf.htm
В 1937 всі національні райони були скасовані. З так званою політикою "коренізації" було остаточно покінчено. Було взято курс на посилену русифікацію.

Єврейські колгоспники, селище Калініндорф (тепер Калинівське):

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21.12.2022 07:52 Ответить
Там даже всесоюзный кароста лично сидит в очках и фуражке!
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21.12.2022 15:16 Ответить
!תודה רבה
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21.12.2022 08:25 Ответить
бэвакаша и СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.12.2022 14:48 Ответить
!אמן סלה
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21.12.2022 15:55 Ответить
Вот именно!
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21.12.2022 15:17 Ответить
Стесняюсь спросить - их таки можно себе оставить, или это только на посмотреть?
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21.12.2022 15:18 Ответить
На понюхать тоже, только на вкус не пробовать - под напряжением.
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21.12.2022 15:57 Ответить
Они с напряжением прибыли!
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21.12.2022 17:42 Ответить
 
 