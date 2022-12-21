Ізраїль передав 17 генераторів для Херсонщини

Херсонська область отримала 17 генераторів різної потужності в якості допомоги від Ізраїля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства енергетики України.

Зазначається, що були передані генератори потужністю 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

"Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім цього, Міненерго спрямує в Херсонську область 21 генератор і 24 трансформатори, отримані від міжнародних партнерів.

Також читайте: Росія хоче до Нового року залишити Україну без світла, маємо готуватися до нових атак на енергосистему, - Шмигаль