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Ізраїль передав 17 генераторів для Херсонщини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Херсонська область отримала 17 генераторів різної потужності в якості допомоги від Ізраїля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства енергетики України.
Зазначається, що були передані генератори потужністю 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.
"Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Крім цього, Міненерго спрямує в Херсонську область 21 генератор і 24 трансформатори, отримані від міжнародних партнерів.
Топ коментарі
+11 vuiko dobrui
показати весь коментар21.12.2022 07:29
+8 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар21.12.2022 07:26
+4 volley
показати весь коментар21.12.2022 09:50
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І льогким двіженієм руки...
Не Порошенко купив за свої гроші мобільну котельню для Миколиєва, а Миколаїв її "палучіл"
Звідки "палучіл"? А бог його зна. З неба впало. Особливо пильні можуть пошукати наклейку на дверях. Там вже написано, котельня незламності під патронатом недолугості.
Тепер чекаю на відгуки вдячних миколаївців. "Краще б ваш Порошенко замість піару щось корисне зробив, хоч би генератор передав!"
В 1937 всі національні райони були скасовані. З так званою політикою "коренізації" було остаточно покінчено. Було взято курс на посилену русифікацію.
Єврейські колгоспники, селище Калініндорф (тепер Калинівське):