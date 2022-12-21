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Ізраїль передав 17 генераторів для Херсонщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генератор

Херсонська область отримала 17 генераторів різної потужності в якості допомоги від Ізраїля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства енергетики України.

Зазначається, що були передані генератори потужністю 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

"Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім цього, Міненерго спрямує в Херсонську область 21 генератор і 24 трансформатори, отримані від міжнародних партнерів.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
дякуємо Ізраєлю !!!
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21.12.2022 07:29
+8
Велика подяка
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21.12.2022 07:26
+4
Таня Адамс

І льогким двіженієм руки...
Не Порошенко купив за свої гроші мобільну котельню для Миколиєва, а Миколаїв її "палучіл"

Звідки "палучіл"? А бог його зна. З неба впало. Особливо пильні можуть пошукати наклейку на дверях. Там вже написано, котельня незламності під патронатом недолугості.

Тепер чекаю на відгуки вдячних миколаївців. "Краще б ваш Порошенко замість піару щось корисне зробив, хоч би генератор передав!"
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21.12.2022 09:50
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Велика подяка
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21.12.2022 07:26 Відповісти
дякуємо Ізраєлю !!!
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21.12.2022 07:29 Відповісти
תודה
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21.12.2022 07:42 Відповісти
бэвакаша
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21.12.2022 14:47 Відповісти
Супер, що скаже Коломойський?
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21.12.2022 07:50 Відповісти
З нього тепер мінімум 20 генераторів, і в кожну область, починаючи з рідної Дніпропетровської.
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21.12.2022 08:27 Відповісти
Таня Адамс

І льогким двіженієм руки...
Не Порошенко купив за свої гроші мобільну котельню для Миколиєва, а Миколаїв її "палучіл"

Звідки "палучіл"? А бог його зна. З неба впало. Особливо пильні можуть пошукати наклейку на дверях. Там вже написано, котельня незламності під патронатом недолугості.

Тепер чекаю на відгуки вдячних миколаївців. "Краще б ваш Порошенко замість піару щось корисне зробив, хоч би генератор передав!"
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21.12.2022 09:50 Відповісти
На Херсонщині колись був один з 4 єврейських національних районів на території нинішньої України. http://evkol.ucoz.com/kalinindorf.htm
В 1937 всі національні райони були скасовані. З так званою політикою "коренізації" було остаточно покінчено. Було взято курс на посилену русифікацію.

Єврейські колгоспники, селище Калініндорф (тепер Калинівське):

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21.12.2022 07:52 Відповісти
Там даже всесоюзный кароста лично сидит в очках и фуражке!
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21.12.2022 15:16 Відповісти
!תודה רבה
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21.12.2022 08:25 Відповісти
бэвакаша и СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.12.2022 14:48 Відповісти
!אמן סלה
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21.12.2022 15:55 Відповісти
Вот именно!
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21.12.2022 15:17 Відповісти
Стесняюсь спросить - их таки можно себе оставить, или это только на посмотреть?
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21.12.2022 15:18 Відповісти
На понюхать тоже, только на вкус не пробовать - под напряжением.
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21.12.2022 15:57 Відповісти
Они с напряжением прибыли!
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21.12.2022 17:42 Відповісти
 
 