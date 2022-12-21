Беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной
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В Республике Беларусь ограничили доступ к трем районам Гомельской области, граничащим с Киевщиной и Черниговщиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 21 декабря сообщило местное издание "Белта" со ссылкой на постановление, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.
В пределах приграничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области ввели временное ограничение на въезд и вход.
Именно они граничат с Киевской и Черниговской областями Украины. С этих районов начиналось и российское наступление на Киев в феврале.
Согласно решению совета министров страны, приблизиться к границе могут только те, кто рядом проживает или работает.
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