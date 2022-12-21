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Беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

В Республике Беларусь ограничили доступ к трем районам Гомельской области, граничащим с Киевщиной и Черниговщиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 21 декабря сообщило местное издание "Белта" со ссылкой на постановление, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

В пределах приграничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области ввели временное ограничение на въезд и вход.

Беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной 01

Именно они граничат с Киевской и Черниговской областями Украины. С этих районов начиналось и российское наступление на Киев в феврале.

Читайте: В Беларуси россияне везут технику и оккупантов к границе с Украиной, - "Белорусский Гаюн"

Согласно решению совета министров страны, приблизиться к границе могут только те, кто рядом проживает или работает.
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Топ комментарии
+7
Головне що Залужний і хлопці з ЗСУ на місці. І пан Президент під ногами плутатись не буде.
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21.12.2022 11:47
+5
Деруноидам не ймётся.
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21.12.2022 11:02
+5
Безнаказанність породжує вседозволеність: вони впевнені,що по ним не прилетить.
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21.12.2022 11:33
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Деруноидам не ймётся.
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21.12.2022 11:02 Ответить
На Різдво хоче полізти, поки в усьму світі вихідні. Пуйло таки нагрів Бульбофюреру місце на лаві в Гаазі
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21.12.2022 11:08 Ответить
Головне що Залужний і хлопці з ЗСУ на місці. І пан Президент під ногами плутатись не буде.
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21.12.2022 11:47 Ответить
Обмежили ще 12.12.2022.
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21.12.2022 11:17 Ответить
Я надеюсь чуть что вольфрамовых шариков на всех хватит.
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21.12.2022 11:23 Ответить
А влупити туди на випередження нам слабо? Це військові об'єкти які нам загрожують! Тим більше бульбашія є стороною агресора! Чи різні д'єрмаки не дозволяють-"ми жє нє агрєсарі"!
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21.12.2022 11:25 Ответить
Безнаказанність породжує вседозволеність: вони впевнені,що по ним не прилетить.
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21.12.2022 11:33 Ответить
А таракан вже приготував пакети себе і своїх вояк
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21.12.2022 12:23 Ответить
это поэтому зе в сша поехал? 2ой фронт с севера уже вопрос решенный?
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21.12.2022 23:22 Ответить
 
 