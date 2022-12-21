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Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

У Республіці Білорусь обмежили доступ до трьох районів Гомельської області, які межують з Київщиною та Чернігівщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 21 грудня повідомило місцеве видання "Белта" з посиланням на постанову, що опублікована на Національному правовому інтернет-порталі.

У межах прикордонної смуги Лоєвського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області запровадили тимчасове обмеження на в'їзд та вхід.

Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною 01

Саме вони межують із Київською та Чернігівською областями України. З цих районів починався і російський наступ на Київ у лютому.

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Згідно з рішенням ради міністрів країни, наблизитись до кордону можуть лише ті, хто поруч проживає або працює.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Головне що Залужний і хлопці з ЗСУ на місці. І пан Президент під ногами плутатись не буде.
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21.12.2022 11:47
+5
Деруноидам не ймётся.
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21.12.2022 11:02
+5
Безнаказанність породжує вседозволеність: вони впевнені,що по ним не прилетить.
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21.12.2022 11:33
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Деруноидам не ймётся.
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21.12.2022 11:02 Відповісти
На Різдво хоче полізти, поки в усьму світі вихідні. Пуйло таки нагрів Бульбофюреру місце на лаві в Гаазі
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21.12.2022 11:08 Відповісти
Головне що Залужний і хлопці з ЗСУ на місці. І пан Президент під ногами плутатись не буде.
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21.12.2022 11:47 Відповісти
Обмежили ще 12.12.2022.
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21.12.2022 11:17 Відповісти
Я надеюсь чуть что вольфрамовых шариков на всех хватит.
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21.12.2022 11:23 Відповісти
А влупити туди на випередження нам слабо? Це військові об'єкти які нам загрожують! Тим більше бульбашія є стороною агресора! Чи різні д'єрмаки не дозволяють-"ми жє нє агрєсарі"!
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21.12.2022 11:25 Відповісти
Безнаказанність породжує вседозволеність: вони впевнені,що по ним не прилетить.
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21.12.2022 11:33 Відповісти
А таракан вже приготував пакети себе і своїх вояк
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21.12.2022 12:23 Відповісти
это поэтому зе в сша поехал? 2ой фронт с севера уже вопрос решенный?
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21.12.2022 23:22 Відповісти
 
 