Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною

У Республіці Білорусь обмежили доступ до трьох районів Гомельської області, які межують з Київщиною та Чернігівщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 21 грудня повідомило місцеве видання "Белта" з посиланням на постанову, що опублікована на Національному правовому інтернет-порталі.

У межах прикордонної смуги Лоєвського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області запровадили тимчасове обмеження на в'їзд та вхід.

Саме вони межують із Київською та Чернігівською областями України. З цих районів починався і російський наступ на Київ у лютому.

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Згідно з рішенням ради міністрів країни, наблизитись до кордону можуть лише ті, хто поруч проживає або працює.